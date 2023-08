Con Madelón casi afuera, suenan varios nombres para sucederlo como técnico

31/07/2023 - 23:11 Deportivo

La situación en Central Córdoba es muy tensa y el ciclo de Leonardo Madelón como entrenador está a punto de terminarse. En realidad ya es casi un secreto a voces que el santafesino no seguirá en su cargo, solo resta la palabra oficial de la dirigencia, que por estas horas está negociando los términos de la rescisión del vínculo, que vence el 31 de diciembre de este año.

Según pudo averiguar EL LIBERAL con fuentes vinculadas al club del barrio Oeste, la CD ya tiene la decisión tomada de interrumpir el ciclo, pero espera un gesto de Madelón, más precisamente que presente la renuncia. El ex jugador de Unión y San Lorenzo, entre otros clubes, no estaría dispuesto a renunciar y pretende cobrar la totalidad de su contrato. Por estas horas, la negociación está en un "tira y afloja" entre ambas partes. Como suele suceder en estos casos, se espera que desde los dos lados se resigne algo para llegar a un acuerdo.

Por el momento, el presidente del club, ingeniero José Alfano, evitó hacer declaraciones. "No tengo nada para decir al respecto", fue la respuesta tajante ante una consulta de este medio. En tanto, el Dr. Darío Alarcón, vicepresidente de la entidad, buscó poner paños frío al asunto.

"No le pedimos la renuncia a Madelón ni él tampoco nos dijo que va a renunciar. Tampoco hablamos con él porque se fue a Buenos Aires. Primero evaluaremos el tema en Comisión Directiva y luego tomaremos una decisión. La situación actual es complicada, pero no tanto como el año pasado. Confiamos plenamente en que se puede revertir, no sé si con este cuerpo técnico o con otro", le manifestó Alarcón a EL LIBERAL.

Lo concreto es que, por estas horas, ya comenzaron a barajarse nombres para la sucesión. Y el que parece picar en punta es Facundo Sava, quien hace menos de un mes se desvinculó de Cerro Porteño de Paraguay. El "Colorado", campeón de la Copa Argentina con Patronato, fue pretendido por el "Ferro" cuando se fue Abel Balbo, pero optó por dirigir en Paraguay.

Justamente Balbo, antecesor a Madelón, tiene chances también de ser su sucesor, aunque deberá limar algunas asperezas con la dirigencia y los hinchas (no cayó bien la manera en que se fue a Estudiantes, teniendo aún contrato). Un poco más atrás asoman Pusineri y Tévez, al igual que los anteriores, ninguno tiene club.