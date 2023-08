De Felippe y el nuevo Central: "El que está mejor juega, no hay mucho misterio"

07/08/2023 - 21:24 Deportivo

Un nuevo ciclo se puso en marcha ayer en Central Córdoba. Omar De Felippe, reemplazante de Leonardo Madelón, dirigió su primer entrenamiento al frente del primer equipo y fue presentado de manera oficial por el club. La práctica se desarrolló en el predio del Iosep, ubicado al sur de esta capital.

En la ocasión, De Felippe contó cuáles son sus aspiraciones y destacó el grupo de futbolistas que forman parte hoy de la plantilla ferroviaria. "Estamos muy contentos. Este es un lindo desafío. Un desafío distinto. Siempre asumimos estos compromisos con la mayor responsabilidad y compromiso posible. Somos de adaptarnos rápido a los jugadores y al plantel que hay. Entendemos que hay una necesidad de aprovechar el mercado de pases que es muy acotado, distinto al común de otros mercados. Sé que los dirigentes están haciendo un esfuerzo importante para completar el plantel y que potencien a los que están. Tenemos confianza y esperemos acertar con los chicos que pueden venir", destacó.

"Hay que tener tranquilidad, trabajar mucho y generar confianza en los jugadores. Es la realidad. Aprovechar el material que tenemos, que considero, es bueno. Cuando las cosas no salen o no se dan los resultados, se ve todo lo malo. Hay que tener confianza en los chicos que están, ayudarlos y apoyarlos siempre", agregó De Felippe.

Respecto de su idea futbolística, el DT de Central Córdoba fue contundente. "En mis equipos, en lo táctico, los que están bien van a jugar. A partir de ahí armamos el sistema que sea conveniente para ellos. Tengo claro que los que están al 100% van a jugar. Nos vamos a adaptar. Somos un cuerpo técnico que busca alternativas. Hay distintas formas de jugar. Tiene mucho que ver cómo están tus futbolistas. Si están bien, debemos imponer condiciones. Y si no, buscar sistemas y formaciones para tratar de contenerlos, no para exponerlos".

Sobre Falcao

Seguidamente, De Felippe habló de los refuerzos y se refirió puntualmente a la negociación por Radamel Falcao. "Sé que la dirigencia está llevando adelante muchas cuestiones. Que lo de Falcao se habló. Hoy no sabemos si se dará. A día de hoy, creo que no. Aparecen muchos nombres. Cuando pasa eso, hablamos con la gente del club para evaluar esta situación y ver qué se puede hacer".

A su vez, agregó: "Yo vivo con la realidad. De lo que tenemos y lo que podemos traer. Generalmente aparecen estos jugadores de jerarquía y pueden cerrar a último momento. Yo no puedo vivir ilusionándome con un nombre. Desde hoy tengo que ponerme a trabajar con los chicos que están. Después, lo que pueda venir para potenciar, bienvenido sea. Pedí dos centrodelanteros. Estamos buscando y evaluando jugadores que puedan y quieran venir. Está la chance de traerlos. Son negociaciones. Sé que están haciendo esfuerzos importantes desde la dirigencia".

Sobre el "Pulga" Rodríguez, De Felippe expresó: "Lo del "Pulga" veremos. Hay muchos chicos jóvenes que también hay llegado y chicos con experiencia. Siempre que viene un entrenador nuevo se renuevan las energías. Esperamos que todos estén a disposición. Soy muy simple, el que está mejor juega. No hay mucho más que eso".

Por otra parte, Omar De Felippe confesó por qué eligió Central Córdoba: "El motivo que me llevó a decidirme por Central Córdoba es por el orden que hay en el club. He tenido la chance de venir hace un tiempo y no se dio por diferentes razones. O porque yo estaba trabajando o porque el club se decidió por otros colegas. Ahora se dio esta posibilidad".

"Veo un club que se ha ordenado mucho. Que todos estos años en los que estuvo en Primera, hizo bien las cosas. Son los desafíos que a uno le gustan. Tratar de aportar su granito de arena. Para mí es muy importante armar un buen grupo de jugadores. Que los pibes se convenzan que podemos y a partir de ahí construir", remarcó.

Por último, De Felippe dijo: "El desafío de todo entrenador es mejorar el plantel, el equipo y la campaña. Tendremos diez días de trabajo hasta el debut. No es una excusa, lo sé. Pero el armado del equipo y el conocimiento, llevan su tiempo. Me ha pasado de dirigir a un equipo en el que se fueron 19 jugadores y llegaron 17. Ese equipo estuvo nueve fechas primero. A veces las cosas son impredecibles", cerró.

La presentación con la dirigencia del club y todos los integrantes del cuerpo técnico

La tarde de ayer fue intensa y después de una presentación formal, el nuevo cuerpo técnico comenzó a trabajar en el "Ferroviario". Omar De Felippe asumió como nuevo entrenador de Central Córdoba en la práctica de ayer por la tarde realizada en el predio del Iosep, de cara al arranque de la Copa de la Liga Profesional.

De Felippe fue recibido por la dirigencia del club y fue presentado ante el plantel por el presidente Ing. José Alfano, y los vicepresidentes Dr. Darío Alarcón e Ing. Víctor Paz Trotta.

El nuevo entrenador ferroviario tendrá como ayudantes de campo a Walter De Felippe y Cristian Fernández; a Damián Lanatta y Francisco Galván como preparadores físicos y a Alfredo Rodríguez y Ariel Trejo como entrenadores de arqueros.