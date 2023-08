Old Lions espera por "Uni" de Córdoba

21/08/2023 - 00:49 Deportivo

Los Viejos Leones, que dieron el zarpazo el fin de semana al obtener el Torneo Regional Súper 10 del NOA al vencer en la final a Los Tarcos, ya vuelven al trabajo porque el próximo sábado deberán afrontar la primera fecha del Torneo del Interior "A" en casa.

Se trata de la presentación oficial de Old Lions, flamante número uno de NOA, que oficiará de local el fin de semana cuando reciba a Universitario de Córdoba. Cabe destacar que las finales del Interior A y B serán en noviembre.

Torneo

En el cuadro del TDI A actuarán 16 equipos, divididos en dos grupos de ocho cada uno y los dos primeros de cada zona accederán a las semifinales directamente, mientras que los segundos y terceros de cada grupo se enfrentarán en los play-off por las semifinales. Al mismo tiempo, los cuatro últimos de esta categoría se cruzarán luego con los cuatro mejores del TDI B para definir las plazas para el certamen de 2024.

En la Zona 1 del TDI A estarán Estudiantes de Paraná (campeón del Litoral), Córdoba Athletic , Santa Fe Rugby Club, Urú Curé, Curne (tricampeón del NEA), San Martín de Villa María , Los Tarcos y Universitario de Tucumán (NOA).

En la Zona 2: Gimnasia y Esgrima de Rosario, Duendes RC, Jockey de Córdoba, Jockey de Rosario, Marista Rugby Club (campeón cuyano), Universitario de Córdoba, Old Lions, y Tucumán Rugby (NOA).

En la fecha inicial jugarán: Estudiantes de Paraná vs. Curne; Córdoba Athletic vs. San Martín; Los Tarcos vs. Universitario de Tucumán; Santa Fe RC vs. Urú Curé; Old Lions vs. Universitario de Córdoba; Gimnasia de Rosario vs Marista RC y Tucumán Rugby vs. Jockey de Rosario.