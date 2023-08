Deck se enfoca en lo nuevo con el Real Madrid y la selección

29/08/2023 - 02:18 Deportivo

El alero santiagueño Gabriel Deck, quien está descansando en la provincia, no ocultó la sensación amarga que le dejó la eliminación del seleccionado argentino de básquet en el Torneo Preclasificatorio Olímpico en manos de Bahamas, pero al mismo tiempo dijo que ya está enfocado en todo lo nuevo que vendrá tanto con su club, Real Madrid y con el equipo nacional.

"La verdad que fue un golpe duro, pero también sé que son cosas que pueden pasar y que son parte del juego. Ahora nos tocó perder ante un gran quipos que tenía a cinco jugadores en la NBA y otros que se complementaron muy bien. Creo que tuvimos desconcentraciones y ello lo pagamos caro. Ahora a pensar en lo que viene con la selección y con mi equipo, el Real Madrid".

También Gabriel Deck analizó todo lo que le pasó en su carrera deportiva, de la cual dijo que el balance hasta ahora es muy positivo. "Arranqué de niño y en un pueblo chico como lo es Colonia Dora, para llegar luego a Europa al Real Madrid, a la NBA y al seleccionado argentino. Tantas cosas que uno ha conseguido en poco tiempo y quizás por ahí uno no se da cuenta de ello".

Gabriel Deck consideró que lo hecho ha sido algo asombroso. "De todas manera no me conformo y me gustaría seguir ganado títulos con mi equipo y con la selección argentina de básquet. La verdad que soy un agradecido de la gente que me apoyó siempre desde mis inicios y de mi familia que siempre estuvo y está a mi lado para poder cumplir este sueño a nivel internacional", contó.

Deck comentó también que su corto paso por la NBA no lo dejó del todo conforme. "Por ahí uno se queda con la incertidumbre de no saber qué hubiese pasado si jugaba más tiempo en la NBA. Pero bueno, ya pasó y hoy estoy en el Real Madrid que es mi casa, y a la NBA la usé como una experiencia que me puse de meta de poder vivirla. Ahora estoy enfocado en el Real Madrid. Es uno de los mejores equipos de Europa y jugando a gran nivel y con equipos de NBA. Creo que estoy en el lugar indicado y en donde uno se siente cómodo. Me quedan cinco temporadas más con el Real Madrid".

En el cierre dijo que sueña con volver a donde arrancó su carrera, Quimsa, aunque por ahora lo considera "prematuro".