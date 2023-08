Súper 8 de hockey tuvo un comienzo a puro gol en el Polideportivo

30/08/2023 - 21:42 Deportivo

Con total éxito arrancó ayer en la cancha del Polideportivo Provincial la disputa de la segunda edición del Súper 8 de la Liga de Hockey sobre Césped, bajo la organización de la Confederación Argentina de este deporte.

En Damas, por la Zona B: San Fernando y Santa Bárbara terminaron igualando 0 a 0, en tanto que Murialdo derrotó 1 a 0 a Mar del Plata.

Por la Zona A: Los Tordos venció 3 a 2 a Tucumán Rugby, y Lomas vapuleó 4 a 0 a Italiano.

En Caballeros por la Zona B: Gimnasia y Esgrima cayó 1 a 0 con San Fernando, y Alemán y Jockey de Rosario empataron en 2.

En esta fase de grupos se enfrentan todos contra todos. Los primeros dos equipos de cada zona, clasifican a semifinales enfrentándose el sábado el 1° de la Zona A con el 2º de la Zona B, y viceversa. Los ganadores clasifican a la final que se disputará el domingo cuando se definirá al campeón absoluto de la segunda edición de la Súper Liga de Hockey sobre Césped nacional.

Zonas

El formato del Súper 8 tanto en damas como en caballeros, se divide en dos zonas de 4 equipos. En la Zona A de Caballeros juegan Mitre, Banco Provincia, Jockey Club, Popeye Beisbol club. En la Zona B: San Fernando, Alemán, Jockey de Rosario, Gimnasia y Esgrima.

Por la Zona A en Damas juegan: Los Tordos, Tucumán Rugby, Lomas e Italiano. Por la Zona B: San Fernando, Santa Bárbara, Murialdo y Mar de Plata.

Programa de partidos para la jornada de hoy en caballeros: 8.30 Jockey Rosario vs. San Fernando; 10.20 Alemán vs. G. y Esgrima; 15.50 B. Provincia vs. Popeye Béisbol Club; 17.40 Mitre vs. Jockey.

En Damas: 12.10 Lomas vs. Los Tordos; 14, Italiano vs. Tucumán R; 19.30 Mar del Plata vs. S. Bárbara y 21.20, Murialdo vs. San Fernando.