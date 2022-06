Crece la búsqueda de opciones de movilidad económicas a través de las motos y equipos de GNC

09/06/2022 - 00:37 Economía

Los santiagueños comenzaron a buscar las opciones más económicas para movilizarse a partir de la compra de motocicletas, que ya supera a las adquiridas el año pasado y también con una mayor cantidad de consultas para convertir sus vehículos al GNC, de acuerdo con datos oficiales y diferentes consultas realizadas por EL LIBERAL.

En el caso de las motocicletas, mayo fue el mes con más patentamientos de unidades nuevas: 1.452.

Ese dato es un 15% más que las del mes anterior y en forma interanual representa un avance del 87%. A su vez, coronó una seguidilla de 5 meses en alza, con lo cual el período enero/ mayo cerró en el acumulado un 51% por encima de igual cantidad de meses de 2021.

En total en los primeros 5 meses de este año se inscribieron 5.877 motos nuevas en la provincia según la Dirección Nacional del Registro del Parque Automotor (DNRPA) contra las 3.871 inscriptas en ese mismo lapso del 2021.

No obstante, aún no supera las 7.985 unidades inscriptas entre enero y mayo del 2019, previo a la pandemia. Los precios de las motos más económicas de 110 cc en la actualidad arrancan desde los $150.000 y en varios casos para acceder a este vehículo el pago se puede extender en cuotas que oscilan en los $9.500 a $10.000 según el modelo. Por otra parte, en lo que va de este mes y en mayo, los talleres de conversión de GNC registraron un incremento en el pedido de presupuestos de casi un 20% por parte de la gente. A su vez, los datos oficiales del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) señalan que mayo fue el mes en el cual el parque de vehículos con GNC alcanzó su número más alto del año al registrar 20.080 unidades que cuentan con un equipo registrado: un 2,5% más que en abril. “Hay mucho movimiento de presupuestos, mucho interés. La gente se vuelca no sólo por la diferencia de precio entre el GNC y la nafta ($74 el m3 contra $125 el litro de súper), sino también por la facilidad que hay hasta ahora para conseguir el combustible”, señaló “Fredy” Campos, propietario de un taller.

Agregó que “sí hay un crecimiento en la instalación este mes, pero el mes anterior ha sido muy bajo. No hay una tendencia, es algo que va fluctuando. No es lineal ni exponencial, tiene mucho que ver ahora el movimiento del aguinaldo, del sueldo, de los bonos en la provincia. Eso está influyendo”.

En otro taller de equipos de la avenida Moreno, Analía, encargada del área, señaló que “este mes ha empezado bien, pero abril no tanto. Se hacen muchos presupuestos, pero de 10 que entregamos la mitad vuelve y de esos tal vez 3 terminan instalando”, señaló.

Coincidió en que “hay mucha fluctuación. Por ahí tenemos un mes bueno y el siguiente, muy malo”. Hoy, un equipo de quinta generación de 40 litros, el más pequeño, tiene un costo que oscila entre los $100.000 y $110.000. Para Héctor Ruhl, propietario de otro taller de montaje, “los equipos no han acompañado la inflación, tampoco han subido un 80%, por lo que nunca la colocación ha estado tan barata, medida a valor dólar”.

Ejemplificó que “en 2015 un equipo de quinta generación estaba en U$S1.500. Pero hoy ese mismo equipo está en $100.000 y si se hace la conversión al dólar blue está en menos de U$S500, es decir a un tercio de lo que valía en 2015”.

A su vez, con un precio por litro de nafta Súper en los $127 y un costo de llenar el tanque de 45 litros en unos $5700, la amortización de un equipo equivaldría a unos 20 tanques de nafta. “Este mes capaz que vamos a colocar un 40% más que el anterior. En mayo ha tenido una caída fácil del 20%. Seguramente vamos a terminar bien este mes porque al menos hay un incremento en el interés de la gente de poner el equipo de GNC”, indicó Campos.