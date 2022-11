Alertan que se muere hacienda por la seca en el sur de la provincia

24/11/2022 - 23:36 Economía

La sequía y las altas temperaturas comenzaron a impactar con mayor fuerza en el sudeste santiagueño a punto tal que desde la Asociación de Productores Agropecuarios de Aguirre, Rivadavia y Mitre (Apadram) denunciaron que "no solo hay muchas vacas flacas en la zona sino que ya empieza a haber mortandad de hacienda".

El titular de esa institución, Uriel Briscoe, dialogó con EL LIBERAL y subrayó que la producción ganadera en la zona "está en un momento crítico" por la falta de alimento para la hacienda. La escasez de lluvias que se prolonga por tercer año consecutivo, agudiza los problemas. "No solo tenemos el problema de animales flacos y de mortandad en la zona de Malbrán, Pinto, Villa Unión y Argentina, sino que se nos está pasando la fecha de siembra de algodón y de pasturas megatérmicas" a la par que si no llueven los 100 mm que están faltando, la siembra de granos gruesa, también corre peligro.

"Estos últimos fines de semana ha llovido entre 20 y 30 mm, pero no son significativos, porque con días de 35 a 40 grados de calor, todo eso se evapora. Hoy en el campo necesitamos una lluvia de al menos unos 100 mm para empezar a hacer algo", indicó.

Ese "algo" por ejemplo es que puedan rebrotar las pasturas. O bien que la acumulación de agua en el suelo permita sembrar de nuevo las pasturas que van a servir para pasar el próximo otoño e invierno. No crecen de un día para el otro, sino que necesitan de varias semanas hasta alcanzar madurez que les permita servir de comida para las vacas. Por eso el problema urgente es ahora pero, si sigue sin llover, afecta también buena parte del año próximo. Además no se consiguen fardos para paliar la situación. Y los que se consiguen de 25 kilogramos rondan los $500 a $700. Y eso, una sola vaca se lo come en dos días.

Briscoe, quien también es vicepresidente de la Federación de Asociaciones Agropecuarias (Faas) señaló que "en la cuenca alta de nuestros dos principales ríos –Dulce y Salado- tampoco está lloviendo y eso hace peligrar el suministro de agua para poblaciones y animales. Es por todo esto que hoy estamos pidiendo y vamos a pedir la emergencia y desastre agropecuario provincial y a nivel nacional".

Señaló que "si bien con la emergencia no vamos a solucionar el problema que se soluciona con la lluvia, con la emergencia se puede refinanciar deudas, vencimientos y que se prorrogue o condone el impuesto inmobiliario, porque va a ser imposible pagarlo, en la situación actual estamos pensando en seguir produciendo para poder seguir viviendo, para poder vivir y por eso si bien el Estado provincial siempre está al lado del productor, hoy estamos necesitando más que nunca".

Agregó que "necesitamos que nos den una mano con los pequeños y medianos productores. Una manera puede ser comprando forraje si se consigue y ver de qué manera conjuntamente podemos paliar esta situación y sacarla adelante hasta que llueva. La situación es muy complicada, muy difícil, esperemos que llueva lo antes posible y si bien la provincia siempre está, hoy necesitamos que estén más presentes que nunca", reiteró.

Puntualizó que "ya se empezó a morir hacienda por la sequía, va a estar comprometidísima la siembra gruesa en la zona y de pasturas de grama y demás para el invierno, no es un dato menor que estemos comprometidos con la gruesa y con toda la siembra de pasturas, además el río Salado a la altura de Argentina ya no tiene agua".

Para el secretario de CRA, Pablo Karnatz, "el tema es que donde llovió 30mm se van 10mm por día con estos calores, con una lluvia de 30 o 40 mm no se hace nada, no hay perfil para sembrar, la siembra de algodón contrario a lo que se dijo desde Inta, ya pasó la fecha de siembra, el riego está cortado, no ha llovido suficiente en la cuenca, no sabemos si va a haber un riego en planta, para las pasturas está todo muy complicado, en el remate de ayer en Fernández la vaca flaca, la conserva que aún tiene una parición más está en $120, es precio de regalo, porque hay que sacar hacienda, la situación está muy complicada y las perspectivas siguen siendo malas".