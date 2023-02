De cuánto sería el próximo aumento para jubilados y pensionados, con bono incluido

08/02/2023 - 13:24 Economía

El aumento de jubilaciones y pensiones se anunciaría en las próximas horas y si bien no hay nada confirmado, ya se filtraron algunos números que maneja el Gobierno para el próximo incremento. Según trascendió, se prevé que el haber mínimo tenga un aumento de $9.000 y que pase a ser de $59.000. De acuerdo con esto, las jubilaciones serían de un 18%.

De acuerdo con lo informado por el sitio TN, la directora de la ANSES, Fernanda Raverta, discute con el ministro de Economía, Sergio Massa, la posibilidad de otorgar un bono no remunerativo de $10.000 a las jubilaciones mínimas, que con ese extra llegarían a ser de $70.000, como anticipó TN.

La actualización de las jubilaciones se otorga cuatro veces por año y se calcula de manera trimestral, a partir de un coeficiente integrado por la recaudación previsional y la evolución de los salarios del sector formal, Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). En marzo de 2022 las jubilaciones tuvieron un alza del 15%, en junio del 12,28%, en septiembre del 15,58% y en diciembre, del 15,62%.

De cuánto fue la última suba a jubilados

La última actualización para el sector pasivo fue en diciembre, del 15,62%. Con ese aumento la jubilación mínima quedó en $50.124 y se le sumó un bono adicional dividido en tres tramos de $10.000 para que el haber inicial quede por encima de los $60.000.

La última parte de este refuerzo se terminó de pagar en febrero e incluso con una actualización del 18% a partir de marzo, la jubilación mínima pasaría a ser de $59.146 y se ubicaría por debajo de lo que cobraron los jubilados en los meses anteriores. Es por eso que desde la ANSES analizan la posibilidad de otorgar otro refuerzo para el período de marzo, abril y mayo.

En siete de los 12 meses del último año hubo bonos para los jubilados. En abril se pagó un refuerzo de $6000, en mayo otro de $12.000 y en agosto de $5000, mientras que en septiembre ($4000), octubre y noviembre ($7000) se pagó un bono dividido en tres tramos, al igual que el último refuerzo que se pagó en diciembre ($7000) de 2022, enero ($10.000) y febrero ($10.000) de 2023.

Los bonos solo los reciben los jubilados y pensionados de haberes más bajos y no se toman en cuenta para los futuros aumentos de los haberes. Se calcula que más de dos millones de jubilados y pensionados no recibieron el bono y no cuentan con ninguna compensación.

El aumento de jubilaciones y pensiones se anunciaría en las próximas horas y si bien no hay nada confirmado, ya se filtraron algunos números que maneja el Gobierno para el próximo incremento. Según trascendió, se prevé que el haber mínimo tenga un aumento de $9.000 y que pase a ser de $59.000. De acuerdo con esto, las jubilaciones serían de un 18%.



De acuerdo con lo informado por el sitio TN, la directora de la ANSES, Fernanda Raverta, discute con el ministro de Economía, Sergio Massa, la posibilidad de otorgar un bono no remunerativo de $10.000 a las jubilaciones mínimas, que con ese extra llegarían a ser de $70.000, como anticipó TN.



La actualización de las jubilaciones se otorga cuatro veces por año y se calcula de manera trimestral, a partir de un coeficiente integrado por la recaudación previsional y la evolución de los salarios del sector formal, Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). En marzo de 2022 las jubilaciones tuvieron un alza del 15%, en junio del 12,28%, en septiembre del 15,58% y en diciembre, del 15,62%.



De cuánto fue la última suba a jubiladosLa última actualización para el sector pasivo fue en diciembre, del 15,62%. Con ese aumento la jubilación mínima quedó en $50.124 y se le sumó un bono adicional dividido en tres tramos de $10.000 para que el haber inicial quede por encima de los $60.000.

La última parte de este refuerzo se terminó de pagar en febrero e incluso con una actualización del 18% a partir de marzo, la jubilación mínima pasaría a ser de $59.146 y se ubicaría por debajo de lo que cobraron los jubilados en los meses anteriores. Es por eso que desde la ANSES analizan la posibilidad de otorgar otro refuerzo para el período de marzo, abril y mayo.

En siete de los 12 meses del último año hubo bonos para los jubilados. En abril se pagó un refuerzo de $6000, en mayo otro de $12.000 y en agosto de $5000, mientras que en septiembre ($4000), octubre y noviembre ($7000) se pagó un bono dividido en tres tramos, al igual que el último refuerzo que se pagó en diciembre ($7000) de 2022, enero ($10.000) y febrero ($10.000) de 2023.

Los bonos solo los reciben los jubilados y pensionados de haberes más bajos y no se toman en cuenta para los futuros aumentos de los haberes. Se calcula que más de dos millones de jubilados y pensionados no recibieron el bono y no cuentan con ninguna compensación.