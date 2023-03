Melconian: “Se terminó eso de endeudarse para pagar a los docentes de Baradel”

11/03/2023 - 00:26 Economía

El economista Carlos Melconian, aseguró que la próxima vez que la Argentina tome deuda externa “tiene que ser para infraestructura y crecimiento del sector privado. Se terminó eso de que sea para pagar los sueldos de los docentes liderados por Baradel o el 1,5 millón de nuevos empleados del Estado que no sabemos para qué están”, dijo.

“Vemos un 2023 de dientes muy apretados y un 2024 que habrá que normalizar al menos en la primera parte, en la que no puede haber aumentos de precios con una inflación de 100%, con algunos que aumentaron 150 y otros 40%, eso se llama precios relativos”, explicó.

Aseveró que se necesita acomodar los precios relativos “donde lo más urgente son los servicios públicos ultra atrasados” y hasta que “no se adecúe el valor de la moneda no hay ningún lanzamiento de plan de estabilidad que sea creíble y sustentable en el tiempo por todos. A tipo de cambio libre y flotante sin retenciones hay que ir al final no al inicio. Esto es no mentir y se puede hacer cuando uno necesita venir a buscar votos”.