Solo para comer una familia tipo necesita más de $80 mil y para no ser pobre más de $177 mil

17/03/2023 - 01:42 Economía

El costo de los artículos de las canastas de alimentos esenciales (CBA) subieron durante febrero 11,7% y acumula en los últimos 12 meses 115,1%. La Canasta Básica Total (CBT) registro un incremento de 8,3% en el segundo mes del año y acumula 111,3% en los últimos doce.

Ambos índices aumentaron largamente por encima de la inflación tanto mensual como interanual evidenciando que la inflación golpea más en la gente más necesitada. Estos índices son claves en el cálculo de la pobreza y la indigencia de la población.

Para el segundo mes del año, el aumento mensual de la CBA fue de 11,7%, mientras que el de la CBT fue de 8,3%, significativamente por encima de la suba del costo de vida en este mes informada por el Indec del 6,6%.

De esta manera, para el mes de febrero una familia tipo de 4 personas para no caer en la pobreza necesitó contar con ingresos mínimos de $ 177.063, y para no caer en la indigencia $ 80.483.

Las variaciones de la CBA y de la CBT resultaron de 115,1% y 111,3%, en términos interanuales, según informó el organismo estadístico, mientras que el IPC marcó 102,5%.

Según las cifras oficiales del Indec, una familia de tres miembros, propietarios de la vivienda que ocupan, el costo de la CBT llegó en febrero a $ 140.963 y para un grupo familiar de cinco integrantes a $ 186.231.

La CBA costó para un grupo familiar de tres miembros $ 64.074, mientras que para uno de cinco integrantes subió a $ 84.651.

Para una persona adulta, en diciembre pasado el costo de la CBT fue de $ 57.302 y el de la alimentaria de $ 26.046.

Salarios

El Indec aún no difundió el Indice de Salarios de Febrero para poder realizar una comparación directa sobre la dinámica del aumento de la canasta versus los salarios, con lo cual el último dato oficial corresponde al mes de diciembre 22. Según esa información, en 2022 el salario promedio aumentó 90,4% a nivel nacional. El mejor desempeño lo tuvieron los sueldos de los trabajadores del sector público (99,4%), mientras que los privados tuvieron un ajuste del 93,8% y los informales lograron una actualización de apenas el 65,4%.

En ese mismo período (enero a diciembre del 2022), la Canasta Básica Total tuvo un aumento del 100,3%, lo que significa que se incrementó 9,9 puntos porcentuales por encima del promedio de los salarios. La diferencia con los trabajadores informales llegó incluso a los 34,9 puntos.

Mayor aún es la brecha con la Canasta Básica Alimentaria. La CBA, según el Indec, aumentó 103,8% entre diciembre de 2021 e igual mes del 2022. La diferencia en ese caso fue de 13,4 puntos con el promedio general de los salarios y de 38,4 puntos porcentuales con los que peor la pasaron: los informales.

Colina: "La pobreza, arriba del 40%"

Para el economista Jorge Colina, presidente de Idesa (Instituto para el Desarrollo Social), "el informe del IPC del Indec de esta semana, señaló que los alimentos suben por encima del promedio de la inflación. La pobreza va a estar arriba del 40% porque los ingresos de los pobres crecen por debajo de la inflación y los alimentos por arriba".

Añadió que "la gente pobre, la gran mayoría trabaja en la informalidad y no le aplica los convenios colectivos de trabajo. Los que tienen convenios están complicados, pero no van a caer en la pobreza porque tiene trabajo formal que están mejor pagados que los informales". Puntualizó que "las paritarias acompañan a la inflación pero desde atrás, no se ajustan mensualmente como la inflación, van ajustando con retardo".