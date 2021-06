FÚNEBRES | 18 de junio del 2021

18/06/2021 - 01:32 Funebres

Fallecimientos

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AMALIA MAGALÍ DEL VALLE ELEÁN

(q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|.

La Representación Zonal del Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción Santiago del Estero, (IERIC), Lic. Jorge Marínez, Yanina Morales y Gustavo Fabián Frías, participan del fallecimiento de la Sra. Madre de nuestra compañera Nazarena Flores.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ERASMO BRAVO

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA ESTHER CARABAJAL DE CORONEL

(q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo participa con mucho pesar del fallecimiento de la tía de la directora de Bromatología y Saneamiento Municipal y pide oración para su eterno descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ESILDA OLIVIA CLARAMONTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/06/21 y espera la resurrección.

“Fuiste, eres y serás amada. A pesar del dolor te recordamos en cada momento con una sonrisa. Tu ejemplo, tus enseñanzas y tu amor permanecerán siempre en nuestros corazones. Descansa en paz el sueño eterno y danos consuelo desde lo alto.” Su hija Rossana Alejandra Brandán, hijo político Luis E. Romero, su hija del corazón Azucena y demás familiares agradecen a vecinos, amigos y a todas las personas que nos acompañaron en este doloroso momento. Las Termas.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RECORDATORIO

FÉLIX ALBERTO DÍAZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/21 y espera la resurrección.

Mi viejo querido hoy hace 9 días de tu partida de este mundo, la cual nos dejó un profundo dolor en nuestros corazones. Tu luz brillará eternamente y tus pasos por nuestras vidas permanecerán siempre en nuestros recuerdos. Te Amamos mucho tu esposa Delia Ledesma, tus hijos Berto, María, Raquel, Cristina, Enzo, Diego, Franco , Exequiel ,tus yernos, nueras y nietos que te aman mucho. Que brille para vos la luz que no tiene fin.

AGRADECIMIENTO

Vivir se debe la vida, de tal suerte que viva se queda en la muerte” Coplas de la muerte de su padre de Jorge Manrique.

José Luis: como duele tu ausencia, como se agigantan los recuerdos de todo lo vivido. Hoy sigues estando aquí, como si no te hubieras ido. Estamos en Choya, tu Choya, el de tus antepasados, tu hogar en el mundo que elegiste, desde que naciste… y así fue a lo largo de tu existencia. Aquí en Choya construimos nuestro hogar y desde allí emprendiste la gran aventura de vivir sabiendo que elegías hacer camino y no la tranquilidad de tu posada. Honesto, luchador, aferrados a tus ideales irrenunciables, te veías tan grande, como una dimensión para el dolor como pocos. Pero siempre de sonrisa que ayudaba, la mano tendida para acercar al otro, eras vecino y amigo, siempre listo, sin titubear. Eras un hombre de contextura grande, pero tierno como un niño. Nos amabas a mi, a tus hijos y nietos, pero además amabas y respetabas a todos, sean familiares o no, en las diferencias y en las coincidencias. Toda inquietud y anhelo de los vecinos te contaba entre sus favoritos seguidores, siempre listo para dar y ayudar… Son 47 años de estar juntos, es la vida vivida en el amor, el respeto, pero siendo el protector. Te extraño y sé que será asi siempre, en las simples cosas y en las grandes decisiones que acompañabas, diciendo “Dios nos ayudará”. Se que solo muere definitivamente, lo que no se recuerda. Estás y estarás en mi mente y en mi corazón y en el de todos tus hijos y nietos. Descansa en paz, aunque ya nada será igual. Queremos agradecer desde lo más profundo de nuestros corazones a todas los familiares, amigos, vecinos, que nos hicieron llegar sus condolencias y nos acompañaron en nuestro dolor, a los médicos y enfermeros que te asitieron cuando estabas internado. Su esposa Anita, sus hijos José María, María José, Jorge Luis, Gustavo Alejandro, Carlos Martín Gomez. Sus nietos Sabrina, Facundo, Antonella, Ludmila, Juanjo, Santiago, Pía, Julieta, Valentina, Delfina, Luis María y Bruno. Sus hijas políticas Alejandra, Naty, Flor y su hijo político Juanjo. Choya.

RECORDATORIO

Amiga querida tu inesperada partida me deja un dolor inmenso. Recuerdo tantos momentos que vivimos juntas y los atesoro conmigo en lo más profundo de mi corazón!

Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno junto a su madre.

Su amiga Inés Abalos, su madre Nena Jiménez, su padre Pascual Abalos, su hermana Marita Abalos y su sobrino Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

RECORDATORIO

Por tanto tengan listos sus espíritus, estén alerta esperando confiadamente la gracia que van a recibir cuando se presente glorioso Cristo Jesús. Fuiste un excelente hijo, atento a todo, desinteresado, con un corazón noble y cariñoso. Ayudaste a todos en cuanto pudiste. Como hermano fuiste una bella persona, contenedor y cariñoso. Te brindabas como amigo sin medidas, de manera de incondicional. Excelente como compañero de trabajo. Una persona alegre, positiva, optimista, bromista. Tu ausencia se hará notar y por lo descrito te recordaremos siempre. No te fuiste, te mudaste a nuestros corazones.

Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este duro momento. Su madre Beatriz, sus hermanos Judith y Hugo, su cuñada Marta Molina y queridísimos sobrinos Benjamín y Agustina y demás familiares invitan a la misa en conmemoración por sus nueve días de fallecimiento a realizarse hoy a las 19:30hs en la iglesia Santa Rita (Bº Jorge Newbery). Elevan oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

Mary: mi querida esposa, fuiste una gran luchadora de la vida, cuanto dolor causó tu partida. Solo sé que Dios te tiene en un lugar privilegiado con ángeles y bellos lirios blancos, una gran esposa, madre y tía. Tu esposo Alberto, tus hijos Darío, Eduardo y Juan Esteban, tu sobrina Carmen agradecen a fa miliares, amigos y vecinos que nos acompañaron en este difícil momento y a todas las personas que a través de distintos medios nos hicieron llegar sus condolencias. Se invita a la misa hoy a las 19.30 en la parroquia Santa Rita del barrio Jorge Newbery. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

Mami querida: Aún cuando buscamos en el universo de palabras esto tan grande que sentimos desde que no estás, no encontramos, no hay nada que pueda explicar el dolor de no tenerte más, de no verte más. Solo ese amor inmenso que nos tenías puede acercarnos ahora a vos, se te cansó el corazón de tanto amarnos madre. Por eso desde ahora y para siempre ese será el modo en que estés presente en nuestras vidas. Tus hijos que te extrañan y aman Jacqueline, Juan Esteban, Cintia y tu nieto Gianluca se reunirán hoy a las 20hs en la Pquia. Cristo Rey para pedir al Señor por tu descanso eterno a nueve días de tu fallecimiento.

ABREGÚ, REBECA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Sus padres: Blanco José Abregú, hermano Exequiel, sobrinos Valentina, Martina, tía Amelia, hna. política Emilia participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo M. Frías 413 V. Borges - Servicio Hamburgo Cia. de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BRAVO, ERASMO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Su esposa Feliza Coronel, sus hijas Marcia y Rocío Bravo, su padre Pocho Bravo, su hermana Luisa Bravo y sobrinos Andrea y Sergio Guzmán participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron CREMADOS AYER EN CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BRAVO, ERASMO RODOLFO (CUCUSA) (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Su tía María del Carmen Basualdo, su primo Mario A. Palavecino participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BRAVO, ERASMO RODOLFO (Cucusa) (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Su primo Manuel A. Rodríguez (Titty) y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BRAVO, ERASMO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. El secretario gral del SEADE, Enzo Rearte y la comisión directiva, participan con dolor el fallecimiento del secretario gral del sindicado de Recursos Hídricos. Ruegan una oración en su memoria.

BRAVO, ERASMO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Autoridades y empleados de Recursos Hídricos, despedimos con gran dolor al compañero y amigo Erasmo que se nos adelantó al encuentro con Jesús, y ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a toda su familia. Oramos por su eterno descanso.

BRAVO, ERASMO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. "El Señor lo conduzca a su Casa Celestial" El Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero en la persona de su Secretario General José Gómez, Comisión Directiva y Sub Comisión de Jubilados participan con profundo dolor el fallecimiento del Secretario General del Sindicato de Recursos Hídricos e integrante del Consejo Directivo de la CGT y acompañan a su familia y afiliados.

BRAVO, ERASMO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios". El Secretario General de la CGT José Gómez y Secretario Adjunto Gerardo Montenegro despiden al Compañero, Secretario General del Sindicato de Recursos Hídricos e integrante del Consejo Directivo de la CGT y acompañan a su familia en este momento de gran pesar.

BRAVO, ERASMO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. "Señor ya está ante Tí, dale el descanso eterno en tu Paz y en tu Gloria". José Gómez lamenta el fallecimiento del Secretario General del Sindicato de Recursos Hídricos e integrante del Consejo Directivo de la CGT y acompaña a su familia en este profundo dolor.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Amigas de su hija Maricel: Valeria Scaraffia, Flavia Weidmann, Alicia Paz, Pamela Battagliotti y Ángelez Suárez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Mario Vázquez y Flia participa con profundo dolor su fallecimiento, ruegan una oración en su querida memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. "Te despido con profundo dolor y te recordaré siempre con mucho cariño. Que brille para vos la luz que no tiene fin, descansa en paz querido Carlos". Chafi Siman eleva oraciones en su memoria y acompaña a toda la familia.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Chafi Siman y María Emilia Marhe participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Sus amigos soldados clase 50, lo despiden con mucho afecto y acompañan a sus familiares en este dificil momento. Elevando oraciones en su memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Querido Carlitos, acompañamos con profundo dolor tu partida, pedimos a Dios nuestro Señor te reciba en sus brazos y descanses en paz en compañia de tus queridos padres. Aldo Mario Cinquegrani, Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonia, Aldo y sus respectivas familias.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. ¡Amigo querido! Guardaré en mi mente y mi corazón los mejores recuerdos de nuestra juventud y de tantos momentos compartidos. Ruego al Altísimo por tu descanso eterno. Hasta que volvamos a encontrarnos. Tu amigo Carlos Alberto Sanchez (Blaki) y familia participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Dr. Carlos Alfredo Jugo, su esposa Juana Morales, sus hijos María Soledad, María Jimena, Carlos Sebastián, María Florencia Jugo y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Jorge Siman, su esposa Silvina y sus hijos Camila y Chafi participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Matías en este duro trance. Abrazan a toda su familia y ruegan oraciones en su memoria.

BRIZ, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Adela de Nasif Saber participa su fallecimiento y comparte el dolor de Matias en esta triste desventura. Ruega que brille para él la luz que no tiene fin.

CARDOZO, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Sus hijos, nietos y bisnietos. Sus hijos Isabel (Morocha), Margarita y Fabián e hijos políticos. Su hija Isabel (Morocha), hijo político Jorge y nieta Veronica, Richard y Guito. Su hija Margarita, su hijo político Victor y nietos Irene, Mauricio y Esteban. Su hijo Fabián y sus nietos Mabel, Marcelo, Damián y Matías. Su hijo Fabián y Cristina. Sus nietos Verónica, Irene, Mauricio, Esteban, Mabel, Marcelo, Damián y Matías y nietos políticos. Sus bisnietos Junior Benjamín y Gael. Su nieta Verónica, su nieto político Pablo y bisnieto Gael. Su nieto Mauricio y nieta política Eliana. Su nieta Mabel y nieto político Matias y su bisnieto Junior Benjamín. Su nieto Damián y nieta política Rita. Sus hermanos Simona, Luisa, Chonchi, Puli, Camilia, Bicho y Azucena y hermanos políticos. Sus sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos.

CORONEL DE ÁVILA, RAMONA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Sus hijos Lucía, Tere y Enrique Ávila, su hija pol Silvina Balzaretti, sus nietos Luz, Agustina, Victor, Martin y Enri participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su primo Pichón Eleán, Marilú, sus hijos Vicky y Benja lamentan profundamente su fallecimiento, abrazan a sus hijas y familia. Elevan oraciones en su memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALI DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Sus primos Dr. Juan C. Eleán y flia, Antonio E. Eleán y flia., Miguel A.Eleán y flia., Oscar A. Eleán y flia., Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

ELEÁN, AMALIA MAGALI DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su primo Oscar A. Eleán, Marcela Noguera, su hijo Miguelito y sus hijas Alejandra, Maru y Romina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Toma tu vuelo en paz Magui querida, Dios tiene sus tiempos, que no son los nuestros y quizás la respuesta del ¿por qué? la interpretemos algún día. Si el más allá es como lo imaginamos regociga tu espíritu con los que se nos adelantaron. Que brille para ti la luz infinita. Su prima política Sara Llugdar de Azar y sus hijos Emily, Felipe y Yanina acompañan a Rocío y Nazarena en este difícil momento y elevan una oración en su memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Los compañeros de trabajo de Rocío participan y acompañan con dolor el fallecimiento de su madre. Ruegan una oración en su memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Lilia Zarco y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a Rocío en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. "Señor recíbela en tu morada y que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigos que siempre la recordarán participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Norma Fernández, Antonio Acosta y José Luis Acosta y familia. Rogamos oraciones en su memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Anahí, Antonella y Vanesa participan del fallecimiento de Magali Elian, y acompaña en este momento a su hija Rocío Flores y familia. Que descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. "Cuando Dios abre su jardín, recoge las flores más bellas. Con mucho dolor te despedimos querida prima. Acompañamos en este difícil momento a sus hijas Rocío y Naza; Marta y Ema Jorge Saad y sus hijos Fredy, Susan y Pablo. Rogamos oraciones en su memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Te fuiste el mundo terrenal al mundo celestial. Es tan grande el dolor de tu ausencia, porque fuistes una buena hija, una buena madre, abuela y una buena prima, le pedimos a nuestro Señor Jesucristo te conceda el descanso eterno Tus primos Dr. Juan Carlos Elean, María Elena Bustos de Elean y Mara del Valle Elean y familia. Ruegan oraciones en memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Magali es muy doloroso perderte, pero también es muy doloroso haber sufrido tanto. Siempre te recordaremos en nuestros corazones. Tus primos Chicho Elean, Poshosha Llugdar de Elean e hijas, hijo político participan con profundo dolor su partida tan inesperada. Elevan oraciones en su memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Hondo pesar causo entre sus familiares y amigos. Tu perdida es irreparable y la semilla que sembraste será infinita. Victoria Spampinato de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. María Cristina López Herrera y sus hijos Mariano y Willy Eleán participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus queridas hijas Rocío y Nazarena rogando para ellas consuelo y resignación en tan triste despedida.

ELEÁN, AMALIA MAGALÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Querida Magalí: no encontramos palabras para expresar la tristeza que nos causó tu partida. Sólo nos alienta rogar a Dios te recoja en su Reino Celestial.

Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia abrazan en el dolor a sus queridas hijas y demás familiares elevando oraciones por la resignación de los suyos que se consigue con fe y esperanza.

FERREYRA, FULGENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Su esposa Ofelia Gómez, sus hijos Juan, Luisita, Liliana, René, Julio, Marcelo, Francisco, Susana, Marta, Rosa, h/ políticos nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta la Barranca. Cob. CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

FIGUEROA, EDUARDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/21|. La empresa Radio Taxi Madre de Ciudades, Gerencia, personal administrativo, operadores y compañeros, envían su condolencia por su partida a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

GALVÁN, AIDE ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Sus hijos Delia, Silvia, Victor, Sergio, h. políticos Bailon, Domingo, Monica, nietos, bisnietos, tataranietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 11hs. Servicio Hamburgo Cia S.A ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GRAMAJO, JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Sus hijos Antonio, Zulma, Norma, Jorge Lina, Guadalupe, Iris y Joaquín Gramajo, hermanos, hijos Pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GRAMAJO, JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Sus hermanos Ángela y Carlos Gramajo, sus sobrinas Mary, Susy, Federico y Sebastián, sobrino político Carlos Burgos participan con profundo dolor su fallecimiento.

GRAMAJO, JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Así Dios les dará la paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Querido hermano, que el Señor te tenga en sus brazos. Su hermana Aída Alicia Gramajo, su sobrina Judith Salazar y Gustavo Gabriel Cejas participan con pesar su fallecimiento.

LEDESMA, MANUEL CECILIO (Crio. Ret) (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Querido Yiyi con profunda fe cristiana abrazaste los ideales de justicia y lealtad, habiendo dejado testimonios de tu honestidad para ejemplo a tus hijos. Participan con dolor tu partida tus cuñados Mecha y Mario Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, MANUEL CECILIO (Crio. Ret) (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno". Participan con dolor su partida sus sobrinos Lilia, Leticia y Emiliano Queirolo, Mario, Adrian y Julián María Paz. Ruegan oraciones a su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Con mucho dolor y cariño despedimos a nuestro querido amigo. Rogamos al Señor lo recoja en sus brazos le de el descanso eterno y brille la luz que no tiene fin". Acompañamos a su esposa Marta, madre Betty y sus hnos Hugo, Edith. Amigos Gladys Caro y Negrito Ramírez a 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LOZA, ALDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Su hija Ana Alicia Loza, su hijo político Rodolfo Filas,nietos Gicela, Matías, Ana Fila y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LOZA, ALDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Hector Postiglioni y Sra. participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo Aldo, y acompañan en el dolor a su hija Any, su esposo Rodi y a su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LOZA, ALDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Alejandro, Viviana y Analía Postiglioni junto a sus familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Aldo, y acompañan a Any y Rodi, sus nietos y bisnietos en este triste momento. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

LOZA, ALDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Diego García, su esposa Analía y su hijo Santiago participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Aldo, y acompañan a Any y Rodi, sus nietos y bisnietos en este triste momento. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

LOZA, ALDO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Dios abrió un camino para él, ya está en sus manos. Elba Inés Araujo participa su fallecimiento y acompaña a su amada hija Ana y flia ante este proceso doloroso. Elevo oraciones por el alivio espiritual de sus seres queridos.

MONTESINOS, SOFÍA SUSANA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. En este doloroso y difícil momento enviamos nuestras sinceras condolencias por la pérdida de su madre a nuestro compañero y amigo Mariano de la Secretaría Técnica "A" de la Dirección Gral. de Catastro. Nanci Orellano, Marta y Juan Paoletti, Mariana Herrera, Walter Gonzalez, Jorge Valdez, Roque Hernandez, Luis Arjona, También compartimos nuestra fortaleza para ayudarlo a superar tan difícil trance, participamos con profundo dolor su fallecimiento y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

MONTESINOS, SOFÍA SUSANA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Elsa Espeche de Oberlander y flia participa con dolor el fallec de Nena y acompañan en este momento de dolor a sus hijos Luis y Mariano y sus respectivas flias, a sus hermanas Kuki y flia y a Lolita y flia. Ruegan una oración en su memoria.

MONTESINOS, SOFÍA SUSANA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. María del Carmen Oberlander su esposo Carlos Giovannini e hijos Franco y Lucía participan con dolor el fallecimiento de la querida tía Neni y acompañan en este momento de dolor a sus hijos Luis y Mariano y a sus respectivas flias a sus hermanas kuki y flia y Lolita y flia , a sus sobrinas Silvia ,Lorena , Roberto Villoslada, María Luz, Paola, Leslie, Rosi y sus respectivas flias. Ruegan una oración en su memoria.

MONTESINOS, SOFÍA SUSANA (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Enrique Oberlander su esposa Teresita Montenegro e hijas Lourdes, Paula, Virginia y Nicolás Oberlander , Marcelo Oberlander su esposa Josefina Melo, e hijas Sofía, Silvia, Julia y Angélica Oberlander participan con dolor el fallec de Nena y acompañan en este momento de dolor a sus hijos Luis y Mariano y sus respectivas flias, a sus hermanas Kuki y flia y a Lolita y flia. Ruegan una oración en su memoria.

MONTESINOS, SOFÍA SUSANA (nena) (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Los vecinos y amigos de sus hijos Dr. Luis y Mariano, flia. Gay, participan con profundo dolor en su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PACHECO, ROBERTO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. La empresa Radio Taxi Madre de Ciudades, Gerencia, personal administrativo, operadores y compañeros, envían su condolencia por su partida a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

PACHECO,ROBERTO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Su esposa Roxana Santillán, sus hijos Pablo, Miguel, Jonathan, Silvina, Laura y Nicolas, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PADILLA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Su esposa Cecilia, hijos Emanuel, Noah, hermanos Lidia, Horacio, Andrea, Miguel, Omar, CAcho, Daniel participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

STULBERG, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Roberto Angel Liendo, Gloria Cura Edippo y Juan Ignacio De Carli participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

STULBERG, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/21|. Walter Pedro Cura, María José Rizo Patron, Sus hijas: Agustina, Mariana y Josefina participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

TOLOZA, FIDEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Descansa en paz Cachi siempre estarás presente en nuestros corazones, te amamos. Su esposa Margarita, sus hijos Marina, Ramón, José, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, FACUNDO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/20|. Puedes llorar porque se ha ido, puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío, dar la espalda, o puedes hacer lo que a él le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Su esposa Cristina, sus hijos Virgilio, Marcela, Ángeles, Darío y Valeria; sus nietos Facu, Luciano, Mica, Marti, Mile, Sol, More, Guada, Luján, Leo, Prisci y Jorge; hijos políticos Riki, Titi y Silvio invitan a la misa a realizar hoy a las 19:30hs en la iglesia Santa Lucía al cumplirse un año de su fallecimiento.

GALVÁN VDA. DE CARO, DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/21|. Madre, tu partida nos dejo un profundo dolor, pero nos queda el consuelo, que ya estás junto a nuestro padre y desde allí nos guiarás y cuidarás como siempre. Sus hijos Marcia, Titi, Fernando, hijos políticos Daniel, Carina y Gisell, nietos Francisco, Victoria, Carlos, Delfina, Martina y Consti y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en la capilla Jesús de la Divina Misericordia, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre.

GALVÁN VDA. DE CARO, DOLORES (q.e.p.d) Falleció el 8/6/21|. Dolo, ya pasaron 9 días que partiste a la Casa Celestial. Una estrella más brilla en el firmamento, cuantos momentos compartidos, de pronto esta cruel enfermedad hizo que tus ojos se pongan tristes, nos dejaste a todos un gran dolor, ahora sé que estás feliz junto a tu esposo y seres queridos. " Descansa en paz". Tus consuegros y amigos Joshela y Nini Coronel, sus nietos Francisco, Carlitos, Delfina, Eliana, Josesito, Brian, Nico , sus bisnietos Tiziano, Olivia, Frabicio y Alma elevan oraciones en su memoria e invitan a la misa hoy a las 20 hs en la capilla Jesús de la Divina Misericordia.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "Vuela Alto, te fuiste inesperadamente dejando un gran vacío en nuestras vidas, fuiste mi compañero, mi amor, el padre de mis hijos; a quienes supiste formarlos con valores de vida, trabajo, respeto y responsabilidad. Fuiste nuestro pilar, sostén en quién nos apoyábamos, fuiste muy querido aquí en tu pueblo natal, supiste cosechar muchas amistades por donde anduviste por tu espíritu generoso, tendías la mano sin mirar a quien, supiste siempre salir adelante en todo lo que te proponías lo conseguías con tú tenacidad y esfuerzo. Las personas queridas no mueren viven a través del tiempo en nuestros corazones y nuestros pensamientos vivirás eternamente entre nosotros". Tu esposa : Anita, tus hijos : José María, María José, Jorge Luis, Gustavo Alejandro, Carlos Martín y tus nietos Sabrina, Facundo, Ludmila, Antonela, Juanjo, Santiago Julieta, María Pía Valentina, Delfina, Luis María y Bruno, tus hijas políticas Ale, Naty, Flor, tu hijo político Juanjo. Agradecen profundamente a todas las personas que nos hicieron llegar sus condolencias y acompañamiento, a los familiares, amigos, vecinos y todos que de una y otra forma estuvieron presentes con sus palabras de consuelo. Invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20 horas en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

FARÍAS, BERTO OSVALDO (q.e.p.d) Falleció el 17/5/21|. A un mes de tu partida mi querido Cacho te recordamos y extrañamos cada día y en cada rincón, tu ausencia se siente tanto, nos duele el alma no verte. Es tan grande lo que construiste, me reconforta la familia que me dejaste, los hermosos hijos que educaste, me llena de orgullo todo lo vivido, los gratos recuerdos que quedan en mi memoria, hoy solo puedo agradecerte por el Amor brindado mi querido Cacho. Que Brille para vos la luz que no tiene fin y junto a nuestro padre celestial nos envíen fuerzas para superar esta pérdida. Te recuerda tu esposa Nelva Neder, hijos, hijos políticos y nietos.

LEGUIZAMÓN, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/11|. Madre: hoy hace 10 años que te fuiste, como se te extraña. Es como si fuera ayer pero Dios te llevó a su lado y desde allí nos proteges. Pero vivirás en nuestros corazones. Descansa en paz. Tus hijos que te aman Rosa y flia., Luis y flia y Miguel y flia. Ruegan una oración a tu querida memoria.

PÉREZ, LUIS ANTENOR (Matato) (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/05|. Querido Negro, hoy se cumplen 16 años que no te despierto de tus cuarenta y cinco minutos de siesta en tu Cañadón Seco (Caleta Olivia). Seguiré esperando hasta que Dios me dé vida. Tu hermano Tola y familia te recordamos con mucho cariño. Rogamos una oración en tu memoria. Brille para ti la luz que no tiene fin.

VITTAR, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/16|. En este día especial, a cinco años de tu partida, te recordamos con todo el amor y la alegría que supiste sembrar en nosotros. Fuiste un hombre ejemplar del que estaremos orgullosos siempre. Vives en nosotros eternamente. Sus hijos, nietos y bisnietos ruegan oraciones en su memoria.

OVEJERO, SILVIO DARIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Su esposa María, hijos Silvia, Rodrigo, Soledad, Matías, Rita, Hnos politicos, nietos, hna. participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10:30hs en el cementrio La Misericordia. Casa de duelo España 1315 V. Union (LB) Servicio Sind. de Camioneros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SILVETTI, CARLOS ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/21|. Personal de la Escuela Nº 446 "Dr. Carlos Coronel" participa el fallecimiento del padre de Mariela Silvetti, docente de la institución acompañándola en este triste momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma y resignación para la familia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

JUÁREZ, NICOLÁS JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/09|. A pesar de los años sigues siendo la luz que nos guía en este camino de dolor. Fuiste y serás nuestro gran maestro. Tus padres Koky y Mónica ruegan oraciones en su memoria y participan de la misa que se oficiará hoy a las 19hs en la Iglesia Santiago Apostol en la ciudad de La Banda.

CASTRO VDA DE ROBLEZ LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/21|. Te recordamos con mucho amor y cariño!!! Su hija Sandra, sus nietas Itati y Luz, su hijo del corazón Juan, rogando oraciones en su memoria, por el eterno descanso de su alma.

GÓMEZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/21|. "No sufran por mi partida, sino pueden olvidarme, traten de no sufrir al recordarme, que a su lado siempre estaré". Tu irreparable pérdida nos dejó un vacio para siempre, vivirás eternamente en nuestros corazones. Tus cuñados: Imelda, Manuel, Cocho, Oscar y Noemí Villalba, concuñados, sobrinos y demás familiares siempre te recordaremos: Que el Señor te reciba en su reino y te de el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin. Descansa en paz cuñado.

ALTAMIRANDA, CAROLINA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Su hija Claudia Díaz, su hijo político Marcelo Rojas, sus nietas Ludmila y Luján participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Conzo Dpto. Guasayán .CARUSO SEGUROS. EMPRESA SANTIAGO.

BARRIONUEVO, JOSÉ NOLBERTO (KIKI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. "Que el Señor te tenga a su lado y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Los amigos de su hija Viviana: Javier, María, Pablo, Luis y Marcela participan con profundo dolor su fallecimiento y la acompañan a ella y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, JOSÉ NOLBERTO (KIKI) (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá". Pirula de Monge, Mario, Ana, Carlos y Daniela participan con profundo dolor y acompañan a la familia en este doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

BARRIONUEVO, JOSÉ NOLBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. El Consejo Directivo, Colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Farmacéutica Viviana Barrionuevo y acompañan a su familia en este momento de pesar.

CARABAJAL DE CORONEL, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Acompañamos a nuestra compañera María Esther y familia en tan irreparable pérdida Participan su fallecimiento, sus compañeros del hospital de Fernández Vanesa Ibáñez, Juan Armada, Silvia Farías, Victoria Tagliotti, Virginia Coronel y María M. Martínez. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CARAVAGLIA, HUGO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Su esposa Aida Yonni, sus hijos Hugo, Edgar, Ernesto, Daniel, Fiama Garavaglia h/p políticos Claudio, Marisol, Lorena, Gloria ,Juan, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata. 162 TEL 4219787.

CARAVAGLIA, HUGO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. CEAR S.R.L. participa su fallecimiento y acompañan a su empleado Daniel y familia en este doloroso momento.

CARAVAGLIA, HUGO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Andres Rojo, Fabiana Escontrela y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARAVAGLIA, HUGO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Pablo Escontrela, su esposa Hebe Rentería y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARAVAGLIA, HUGO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Que el Señor lo reciba en sus brazos y le de el descanso eterno. Clide, Alberto y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARAVAGLIA, HUGO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Rubén Blazquez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CHIARAVALLE DE IBÁÑEZ, ANALIZA MARILYN (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Su esposo Abel Ibáñez, sus hijos Sergio, Mauro, Fernando, Diego, sus hijas políticas Ramona y Camila, sus nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernández. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CHIARAVALLE DE IBÁÑEZ, ANALIZA MARILYN (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Descansa en paz querida Analía. Siempre te llevaremos en el recuero y en corazón. Tus familiares María Cristina Ibarra Degani, Lolo Suarez, sus hijos, hijos políticos y nietos despiden con dolor a Analía por su pronta partida al Reino Celestial.

CLARAMONTE, ESILDA OLIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. "Ya está ante ti Señor, recíbelo en tu morada de luz, paz y amor". Yolanda y Juana Navarro y sus familiares acompaña con profundo dolor en este momento difícil a Rossana A. Branda por la partida de su madre Toto y elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

FIGUEROA, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Su esposa Silvia, sus hijos Esteban Luli, Nico, su hna Marta ,Norma, Mario, primos ,sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto. SERVICO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

PAZ, WALTER FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/21|. Suky Urrere acompaña a hermana Selva Cáceres y demás familiares en tan doloroso momento. Ruega oraciones por su descanso eterno.

ROLDÁN, MARIO EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Su madre Elena,sus hnos Mirta, Sonia, Ramón, Norma, Omar, y Lucy sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Nueva Francia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

SARRIA, ÁNGEL SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/21|. Sus hijos Armando, Roxana, Daniela, Paola, Juan, Esteban, Gustavo, Ángel Sarria h/políticos y demás familiares sus, restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto 10 horas. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 42197.