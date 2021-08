FÚNEBRES | 24 de agosto del 2021

24/08/2021 - 03:13 Funebres

Fallecimientos

Josefina Alicia Milagros Alexia Caro Orellana

Daniel Antonio Flores

Rosa Hortencia Argañaraz (La Banda)

Manuel Santos Pereyra

Francisco Regio Tévez (La Banda)

Simón Antonio Toloza (Loreto)

José Santiago Mattar (Atamisqui)

Felipe Santiago Ledesma (Loreto)

Luis Alberto Ovejero

Olga del Valle Cisterna

Blanca Elena del Valle Quiroga (La Banda)

Manuel Cayetano Jaime (Clodomira)

Fermín Antonio Santillán (San Gregorio - Loreto)

Elida Graciela Aguirre (La Banda)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DANIEL ANTONIO FLORES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/21 y espera la resurrección.

Tu bondad y tu amor me acompaña a lo largo de mis días y en tu casa, Oh Señor por siempre viviré. Salmo 23.1.6. Su madre Wadhia Neme, hermanos Dr. Rubén Flores y Alejandra Cisneros, Ana María Flores y Omar Masson, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DANIEL ANTONIO FLORES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/21 y espera la resurrección.

“Porque este es Dios, es Dios nuestro eternamente y para siempre; Él nos guiará aun más allá de la muerte”. Salmos 48:14.

Oscar Cejas, Patricia y flia., Ester, Mónica, Abraham Cejas y flia; Miguel Cejas y Marta, participan con profundo dolor y acompañan a los familiares.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DANIEL ANTONIO FLORES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/21 y espera la resurrección.

“Porque este es Dios, es Dios nuestro eternamente y para siempre; Él nos guiará aun más allá de la muerte”. Salmos 48:14.

Oscar Cejas, Patricia y flia., Ester, Mónica, Abraham Cejas y flia; Miguel Cejas y Marta, participan con profundo dolor y acompañan a los familiares.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DANIEL ANTONIO FLORES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/21 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DANIEL ANTONIO FLORES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/21 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DANIEL ANTONIO FLORES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/21 y espera la resurrección.

Raúl Ick, Loreta Lagar y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DANIEL ANTONIO FLORES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/21 y espera la resurrección.

Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DANIEL ANTONIO FLORES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/21 y espera la resurrección.

La Iglesia Evangélica Cristo Salva participa con profundo dolor el fallecimiento de Daniel Antonio Flores, amadísimo hermano en la fe, servicial, quien deja en ella una huella que no se borrará. Lo despedimos hoy, pero nos volveremos a ver en nuestra patria celestial.

"Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos"

Salmos 116:15.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

VICTORIA SAADI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/21 y espera la resurrección.

Marcelo Nazar y familia participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

VICTORIA SAADI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/21 y espera la resurrección.

Sus primas Coca, Hilda, Pochi, Elsa y Betty Manzur con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan amorosamente a sus hijos José y Anabela, a sus amados nietos y demás familiares en tan irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su memoria rogando que el Señor la reciba entre sus brazos. Amén.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

VICTORIA SAADI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/8/21 y espera la resurrección.

"Señor" hoy haz elegido para llevar a tu lado a un ser con muchas cualidades que adornaban su persona, humilde, luchadora de la vida, una gran docente, que amó su profesión, es así que cosechó lo que siempre sembró. Su hermano Elías, su hermana política María, su sobrina e hija postiza Yanie y su esposo Felipe e hijo, lloramos su partida, elevamos oraciones por su eterno descanso y brille para ella la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ SANTIAGO MATTAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/21 espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ SANTIAGO MATTAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/21 espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CAYETANO MANUEL JAIME

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/21 y espera la resurrección.

"Tu alma goza en la presencia del Señor Jesús, vivirás eternamente en nuestros corazones". Tu hermano Dr. Luis Jaime, tu cuñada Griselda Salloum, tus sobrinos Dr. Luis A. Jaime Salloum, Dra. Maira Jaime Salloum, José Ariel Jaime Salloum y Matías Nicolás Jaime participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A

DOMINGO DEL VALLE LAMI (Tito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/21 y espera la resurrección.

“Señor, permítele que la eterna morada de su alma, sea el reino de los cielos junto a ti”. Amado Tito, cuánto duele tu partida, pero fuiste elegido por el Señor para que guarde de tu alma en la paz de su reino, por ser un hombre de bien con un excelente espíritu. Nos dejaste tus enseñanzas, tus ejemplos de buen padre, esposo, abuelo y amigo como solo vos podías ver con los ojos del alma. Estás presente siempre en nuestros corazones, por tu generosidad, humidad, nobleza que caracterizó tu vida. Tu esposa Eva, sus hijos Alexia y Franklin Lami, su hijo político Miguel Enrico, sus nietas Vanina y Daiana Enrico Lami, agradecen el acompañamiento de amigos y familiares e invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la Pquia. Cristo Rey, La Banda, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

RECORDATORIO

MARIELA ANALÍA DEL CARMEN IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/8/16 y espera la resurrección.

Hoy hace 5 años que Dios te llevó a su lado, es difícil para mí escribir estas letras, difícil porque todavía me acuerdo y me levanto preguntándome porque a vos sin terminar de asimilar que ya no estás con nosotros. Hoy miro el cielo deseando poder verte, pero no alcanzo a encontrarte, solo logro divisar las estrellas, aunque en el fondo de mi ser sé que estás entre ellas, eres la constelación más bonita y brillante de todo el universo y creo que precisamente por eso te fuiste. Allá en el firmamento necesitaban una sonrisa mágica como la tuya para alumbrar el mundo que últimamente está demasiado apagado sin ti. Te extrañamos mucho y siempre estarás y serás recordada por todos los que te amamos.

Tu hermana Myriam Ibáñez, tu hno. pol. Pedro Delgado, sobrinos Lucrecia, Pedro y Julián, sobrino nieto Pedrito.

INVITACIÓN A MISA

MARIELA ANALÍA DEL CARMEN IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/8/16 y espera la resurrección.

Hay dolores que son eternos, tu ausencia por ejemplo… Siempre te recordaremos y nos duele el corazón por extrañarte demasiado. Hoy se cumplen 5 años que estás con Dios, tus padres Carlos Ibáñez y Norma Gauna y hermanas invitan a la misa hoy en la Pquia. Sto. Cristo a las 19 hs.

RECORDATORIO

MARIELA ANALÍA DEL CARMEN IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/8/16 y espera la resurrección.

Tu ausencia nos duele como el primer día de tu partida, pero ya no nos quedan más lágrimas para derramar. Sé que nos cuidas desde el cielo y aunque pasen los años jamás te olvidaremos. Tus hijos Iván Ezequiel, Juliana Maité, Alma Micaela Gutiérrez.

INVITACIÓN A MISA

JUAN CARLOS DÍAZ (Boiqui)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor , en Bs. As., el 24/8/20 y espera la resurrección.

Querido hermano:

Muere quién se olvida, nosotros no te olvidamos, estás presente en cada momento de nuestras vidas, a un año de tu partida nada ha sido fácil, ni simple, nos cuesta tu ausencia física, pero guardamos en nuestro corazón los mejores momentos vividos. Que Dios nos de la fuerza para seguir adelante, aunque ya no te veamos aquí.

Tu hermana Elsa, Pico y Tata; tu cuñado José y tus sobrinos y demás familiares invitamos a la misa a las 20 hs. En la iglesia Cristo Rey.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Su hermana Rina Yamila, sus sobrinos Carlos y Ali participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Sus primos Luis Parra, Ana María y Rosa Agüero, sus sobrinos Fernanda, Anita, Martín, Federico, Nicolás, Sebastián y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Su cuñado Carlos Infante, Kela Argañaras, Manuel Argañaras y Ramiro Infante, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Oscar Stenberg, su esposa Nelida Bertuzzi, sus hijos Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis y Susana Edit, acompañan a su prima Marta Josefina y a su hija Josefina por el fallecimiento del apreciado Manuel. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Beby Moreno Navarro, participa con dolor el fallecimiento del esposo de la Sra. Marta Agüero Abal, acompaña a la familia en este dificil momento. Eleva oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Promoción 1961 de la querida escuela Normal Mixta de profesores Manuel Belgrano participan la partida de Manuel hacia el Reino Celestial. En especial saludan afectuosamente a su esposa la querida Martita, a su hija Josefina y a su yerno Leandro. Que el Señor lo recoja en su gloria

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin", participan con profundo dolor : Carmen Agüero de Manzur y sus hijos Ana Carolina, María cristina, María del Carmen, Gustavo Federico y sus hijos políticos y nietos acompañan a la flia Argañarás Agüero en estos momentos de dolor.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. María C. Agüero Echegaray, sus hijos Cecilia Guillot, Álvaro Guillot, Guadalupe Araujo, Javier Gómez Habra, Josefina Guillot y Lorenzo Gómez Habra participan con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Norath Agüero Echegaray de Rizo Patrón, su hija Ximena Rizo Patrón, hijos políticos Mariela Elías y Cristian Pita, nietos Amir y Maura Rizo Patrón participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Nilda Rosa Montenegro, Dr. Horacio Renato Alfano lamentamos con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra amiga Martita y su hija Josefina. Oraciones en su querida memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Que el amor y la misericordia de Dios te den el descanso eterno. Sus amigos Mashi Gerez de Fernández, sus hijos María Ana, Luis Pablo y María Nime. Acompañan con dolor a sus seres queridos que en paz descanses amigo querido.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Prof. Clemente Di Lullo y su esposa Prof. Sara Celia Aguirre acompañan a su amiga Marta en este difícil momento. Elevan oraciones por el descanso eterno de su esposo.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. "Ya está ante ti, Señor recíbelo en tu Reino". Su colega y amigo Farmacéutico Juan Armando Manzur, su esposa Mirta Miranda y sus hijos y respectivas familias acompañan a su esposa e hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. "Que brille la luz que no tiene fin". Sus amigos Mashi Gerez de Fernández, sus hijos María Ana, Luis Pablo y María Nime Descansa en paz amigo querido.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Teresa Abal Zain de Bertrand, sus hijos María Teresa, Luis Carlos y Francisco José Bertrand Abal y sus respectivas flias, lamentan profundamente el fallecimiento de Manuel y acompañan a Marta y familia pidiendo a Dios pronta resignación y fortaleza en este momento de dolor.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Griselda Cremaschi de Julián y familia acompañan con profunda tristeza a la tristeza de Marta, Josefina y Leo y elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Griselda, Leyenda, Maggy, Albita, Choly, Graciela, Maguita, María Inés, Bebby, Fanny, Norma y muchas amigas más, acompañan a la presidenta de la Asociación Nacional de Mesas Redondas Panamericanas, profesora Marta Agüero Abal de Argañarás, en tan tristes momentos y elevan oraciones en memoria de su esposo.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Liliana Elkin de Galvez participa el fallecimiento del esposo de su querida amiga Marta y acompaña a toda la familia en estos momentos.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (Farmaceútico) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Martha Corvalán Olivera y Carmen C.O. de Ávila, acompañan a su esposa Martita y familia en estos momentos de dolor.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Descansa en paz querido Manuel. María M. Ruiz de Córdoba, sus hijos Teresita y Daniel participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Martita, hija Josefina y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria y por el eterno descanso y paz de su alma.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Amigos de la infancia de Martita, participan con dolor el fallecimiento de su esposo y acompañan a la familia en este triste momento. Chily y Sunni Bauque. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Delia Argañarás de Coronel e hijos y sus flias. participan con dolor el fallecimiento de su vecino y amigo Chicho. Saludan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Ricardo Tapia, Enina Coronel de Tapia, participan su fallecimiento y ruegan una pronta resignación a su familia.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Yoyi Montenegro y Teresa Romaní lamentan el fallecimiento de su amigo Manuel Argañarás y acompañan a su familia: Marta, Josefina y Leandro en estos tristes momentos.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21.

Sus vecinos y amigos del B° Belgrano Flia. Zurita participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Acompañamos a Marta, su hija María Josefina y demás familiares en tan doloroso momento Audelina de Penidez, sus hijas María Josefina y María Rosalía. Elevamos oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Dr. Miguel Zirpolo, su esposa Marta Blanes, sus hijos Rosa María y Miguel Eugenio acompañan a su querida amiga Marta y su hija Josefina en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Directivos y personal del ISSPSE acompañan en sentimiento a la familia del Farm. Argañaras Manuel Abib, quien fue un destacado dirigente y precursor que participó activa y desinteresadamente en los inicios de la Institución".

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Panchito Castillo y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Ñatita Castaño de Barrón, manda un cariñoso saludo Martita y su familia en este momento de tanta tristeza. Manuel querido descansa en paz. Ruega oraciones en su querida memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Nazareno Sgoifo, su esposa Adela Pece, sus hijos Marcelo, Vittorio y Natalia, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan afectuosamente a su esposa Marta y a su hija Josefina y esposo. Rogamos oraciones en su memoria.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Carlos A. Goméz Abram, su esposa Alcira María Truol Robledo y sus hijos María Eugenia Gómez Truol, María Gabriela Gómez Truol de Elías, Darío Elías Sessoni y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su querida familia.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Lía Irene Bertuzzi de Gómez Abram y sus hijos Fernando y Javier Gómez Abram participan con dolor su fallecimiento.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (FARMACEÚTICO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Excompañeras del Centro Experimental "Nicolás Avellaneda" participan el fallecimiento del esposo de la colega y amiga Marta Agüero Abal de Argañarás y la acompañan en estos dolorosos momentos junto a sus hijos María Josefina, Leandro Anabalon y demás familiares. Elevan oraciones al Señor por el descanso eterno de Manuel y cristiana resignación de su familia.

ARGAÑARÁS, MANUEL ABID (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Juan C. Azar y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento.

BURJEK, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Su esposa Estela, hijas Karina y Natalia, yerno Gustavo, nietos Gonzalo y León participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA RELIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CARO ORELLANA, MILAGROS ALEXIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Su mamá Paola, su papá Walter sus hermanas Micaela y Nahyara, sus sobrinos Dylan, Maithe, cuñados Alejandro, Walter, sus abuelos Mario, Ercilia y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en cementerio de Los Flores. Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531. Tel: 429-6027.

CARO ORELLANA, MILAGROS ALEXIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. "Se muere quien se olvida y nosotros no te olvidaremos". La comunidad educativa Primaria Especial Hellen Keller Nº 236 participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su mamá Paola y familia en este triste momento. Rogamos una oración en su memoria.

CISTERNA, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Su esposo Jorge, sus hijos Matías, Hernan, Johana y Axel y su nieto Lorenzo participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Luján . SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Su tía, Prof. Sara Celia Aguirre y su esposo Prof. Clemente Di Lullo lamentan la pérdida de su querida Silvita y acompañan sus padres Coco y Graciela en este difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

FABIANO, HÉCTOR LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/08/21|. Sus primos hermanos Carlos, Nena, Kique y Pirucha García Fabiano y sus respectivas familias, lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan consuelo para su esposa, hijos y nietos. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

FABIANO, HÉCTOR LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/08/21|. La comunidad educativa de la Esc. de Com. "Prof. Antenor R. Ferreyra", participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de el ordenanza Sr. Sergio Fabiano. Elevan oraciones en su memoria para que encuentre el descanso eterno.

FABIANO, HÉCTOR LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/08/21|. Directivos, docentes, compañeros y alumnos del turno tarde de la Esc. de Com. "Prof. Antenor R. Ferreyra" participan con gran pesar el fallecimiento del padre de su compañero de trabajo Sr. Sergio Fabiano. Ruegan encuentren pronta y cristiana resignación.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4:13 RVR1960. Dr. Víctor Moisés Mulki sus hijos Dr. Santiago Mulki. Su esposa Paula Alegré Lugone, su hijito Benicio. Lourdes, Alejandra y Facundo participan Con profundo dolor la partida de nuestro Hermano y Amigo Daniel a La presencia de Dios.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Su madre Wadia Neme, sus hijos Daniel, Guillermo, Gabriela, Antonella, Maia y Agustino, Hnos Anita y Rubén, hijos políticos, nietos, hnos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz. Caruso Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Que brille para El la luz que no tiene fin. Su hermano Ruben, Alejandra y Santiago, participan con prrofundo dolor su fallecimiento, sus rstos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Su nieta Mika Flores Giuliano, su madre Gabriela Giuliano Raimondi, su abuela María Marta Raimondi y sus tíos; acompañan a toda su familia Flores, Sarife y Neme; en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. No es el final...es el principio de una nueva vida...Vida eterna junto a Ti mi Señor. Sus sobrinos Jorge y Federico Mackeprang, Gonzalo, Ivan y Cristian Masson, Carolina, Sebatian y Mariana Flores y sobrinos politicos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Su primo José Daniel Barchini, Teresita Dorado y sus hijos Federico, Agustín, Valentina y Carolina, sus hijas políticas Carolina Valle y Patricia Macario participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Su sobrina Mariana Flores, su esposo Fito Carabajal y Perla Juárez de Carabajal, participan con profundo dolor la partida de nuestro querido amigo Daniel. Gracias por permitirnos conocerte y participar de momentos especiales. Rogamos pronta resignación a toda la familia y por su descanso en paz. Elevamos oraciones en su memoria.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. "Yo les doy vida eterna. El Padre y yo somos uno". Sus sobrinos Federico Mackeprang y Huerto Coronel e hijos, Huerto, Florencia y Juan Cruz participan con dolor su fallecimiento.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Gustavo y Martha Flores Turk participan con profundo dolor el fallecimiento del querido primo. Ruegan oraciones en su memoria.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Miguel Barchini y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Ruben. Ruegan oraciones en su memoria.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Raúl Coronel Pascale, Martha Santillán e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Graciela B. Muhn y familia, participa su fallecimiento y acompaña a su familia.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Carlos Barchini, Elsa Paul y familia; Guillermo Cano, Susana Barchini y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Margarita Hatun, Doris Hatun, Teresita Hatun, Mirtha Hatun, Gladys de Hatun y sus respectivas familias, lamentan profundamente su fallecimiento, acompañan con afecto a su mamá y demás familiares en tan triste momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Marcelo Daher, su esposa Maribé Aiquel de Daher y su hija Beatriz Daher participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. "Yo sé que mi Redentor vive" (La Biblia). Irma Ise de Velarde y familia participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su madre y demás familia en el dolor de la partida.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. "Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia" (Filipenses 1:21). Lelia Abdulajad y su hija Alizar acompañan a su familia en tan difícil momento. Los abrazamos en el dolor.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Santiago Piña, María José Argañarás y Martina Guerrieri Argañarás participan su fallecimiento y acompañan con cariño a toda su familia en este momento de dolor. Que brille para vos La Luz que no tiene fin y descanses en paz querido Daniel!! Ofrecemos oraciones en tu memoria.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Stella Maris Argañarás y Manuel Antonio Argañarás junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a su familia.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Blanca de Vittar y sus hijos Cecilia, Jorge y Alejandro y sus respectivas familias, participan con dolor su partida y acompañan a sus seres queridos en tan doloroso trance.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Pedro Mulki, su esposa Bety e hijos Gabriela, Gustavo y Zulema participan con profundo pesar su fallecimiento.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Ricardo Neme y familia; Jorge Eduardo Neme y familia; Guillermo Federico Neme y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Ricardo Tahhan, su esposa Mirita e hijos participan con dolor el fallecimiento del querido Daniel y acompañan a su apreciada familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Silvia Tahhan, sus hijas Fernanda y Marcela y flia participan con dolor el fallecimiento de Daniel y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Hilda y Fernando Giribaldi y sus hijos Marcela, Adrian y Benjamín participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a la tía Badu y sus hermanos Rubén y Anita.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. " Todo el que cree en mi, aunque muera vivira ". Chini y Nicolas Habra Fernandez participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su querida familia en el dolor.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Tus amigos de toda la vida Julio Prados, Oscar, Daniel y Miky Muratore los que siempre te extrañaran. Participan con profundodolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 1 Pedro 1:3 RVR1960.Mario H. Mulki, su esposa Gaby y sus hijos Melany, José Ignacio, Leandro Mulki participan Con dolor la partida de nuestro Hermano y Amigo Daniel a La Patria Celestial.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Salmos 73:26. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón; él es mi herencia eterna. Carlos Aguilera, Evelyn Mulki , Deby, Mary y Nacho despiden con dolor al amigo, compañero, hermano en la fe, orando por el consuelo con la esperanza del reencuentro.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|.

Los vecinos y amigos de su hermano Ruben participan con pena y dolor el fallecimiento de Daniel y acompañamos a su famlia, especialmente a su madre ante terrible dolor. Gustavo y Marina Rojo.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. José A. Ruiz, Elvira Feijóo, sus hijas, hijos políticos y nietos acompañan con afecto y en oración a toda su familia

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. " Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos...Apoc.21;4". El personal del colegio Evangélico " Alfredo Furniss", directivos, docentes y administración acompaña con profundo dolor la pérdida del padre de nuestros alumnos de la institución, Maia y Agustino Flores. Rogamos a Dios consuelo para sus corazones.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Esteher Teresita de Auad, sus hijos y su nieto Emanuel Auad participan con profundo dolor de su fallecimiento. Rogamos resignación para su familia.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Luchi Raed y Sra. Claudia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este doloroso momento. Rogamos oraciones a su memoria.

FLORES, DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Adriana Luti y sus sobrinos Carolina Flores Luti y familia; Sebastián y flia; Mariana y flia despiden a un hombre de fe inquebrantable, ejemplo de superación y voluntad como pocos. Disfruta la presencia del Señor. Descansa en paz querido Daniel.

LOPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Pastor Antonio Garcia, su esposa Eva Cristina Cruz y su hijo Esteban Garcia, acompañan en este doloroso trance a Susana y flia., que Dios ayude a encontrar paz a sus corazones y que brille para el la luz que no tiene fin.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Marquesa Adriana Zurita acompaña en el dolor a la familia de José por su partida terrenal, en especial a su esposa la querida Susanita, sus hijas y su suegra la señora Lolita. Que el Señor lo acoja en su gloria.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Raúl Coronel Pascale, Martha Santillán e hijos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Susana y familia. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y familia participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor con mucho cariño a Susana, a sus hijas y hermanas Marta y María Elena. Ruegan oraciones en su memoria.

LOPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Elisa Medina de Chemes y sus hijos Olga, Mari y Guillermo acompañan a su esposa Susana, a sus hijos y a Lolita con mucho cariño. Elevan oraciones por su descanso en el Señor y por la cristiana resignación de sus seres queridos.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Santiago Isorni y flia; María Dolores Isorni y flia; Dra. Mercedes Paz y flia; Tere Isorni y flia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Susana Falcione Pereda, y a sus hijas. Rogamos oraciones en su memoria.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. René Trouve, Mercedes Santillán participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo, participan con profundo dolor, el fallecimiento de nuestro querido amigo Pepe y distinguido profesional. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

LÓPEZ PIZZORNO, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Alfonso Curet, su esposa Elke Zimmer y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTILOTTI, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/7/21|. Norma T. de Herrera, Mabel Tarchini y Felipe Herrera y flia. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su flia., rogando reciban consuelo.

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 17/8/21|. Marita Montenegro participan el fallecimiento de su estimado vecino Ramón y acompaña en el dolor a su esposa, hijos y a la querida Dorita, rogando una oración, a su memoria.

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 17/8/21|. Teresa y Helena Matach participan su fallecimiento y acompañan con todo cariño a su esposa e hijos y a su querida Dorita. Deseamos un eterno descanso y rogamos una oración a su memoria. "Brille para él la luz que no tiene fin".

NAVARRETE, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 17/8/21|. Sentido pésame a su padre Ramón y Panchita y flia por la pérdida del querido Negrito. Héctor Ponce, Elisa Viscelli y sus hijos Héctor y Roxana con sus respectivas flias.

OVEJERO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Su esposa María Silva, sus hijos Débora, Santino, Siomara, sus hnos José, Roberto, Lorena, su cuñada Verta y demás familiares. Cob. Norcen - Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 - Tel. 4219787.

PAZ, JOSEFA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Su hermana Julia y sus sobrinos Ramón y Lucas participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración a su memoria.

PAZ, JOSEFA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Sus hijos Liliana, David, Marcela y Mónica, sus nietos Mario, Diana, Leandro, Ariana, Giovanni, Juan Pablo y Felipe participan con dolor de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO .

PAZ, JOSEFA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Sus amigos y vecinos Gladis Aragon, su esposo Santiago Coronel, sus hijos Gladis y Omar y su nieto Lucas participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, MANUEL SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Su esposa Camila Iñiguez, sus hijos Roberto, Alejandra, Darío, Roxana, Adrián, Mercedes y Sabrina, hijos Pól, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Cob. Caruso cia. Arg. de seguros s.a. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

ROMANO DE SARACHO, JUANA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Que Dios nuestro Señor le de el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin, participan con profunda tristeza su fallecimiento Claudia Barrón, Susana Carmona, Karina Catán y Silvia Carabajal y abrazan con cariño a su compañera de trabajo y amiga Graciela Saracho y a su hija Cande en este difícil momento. Nuestras condolencias a toda su familia. Rogamos oraciones en su memoria.

ROMANO DE SARACHO, JUANA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Él te cuida al salir y al regresar, ahora, y para siempre". Mirtha Soria, Juan , Sandro y José David participan con gran pesar el fallecimiento de la mamá de su queridos vecinos Saracho. Acompañan con un un gran pesar a toda su querida familia. Elevamos oraciones para que el Señor le conceda la paz y el descanso eterno.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (AEPJ) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socio José Leal Rosa. Se ruegan oraciones en su memoria.

ROSA DE LEAL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Pepe González participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo José. Acompaña a su familia en tan difícil momento y eleva oraciones en su memoria.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Nilda Rosa Montenegro, Dr. Horacio Renato Alfano lamentamos el fallecimiento de Guillermo hermano de nuestra querida amiga Bety. Oraciones en su memoria.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Prof. Clemente Di Lullo y su esposa Prof. Sara Celia Aguirre acompañan a su amiga Heidi en este difícil momento. Elevan oraciones por el descanso eterno de su hermano Guillermo.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Amanda y Rodolfo Michaud y sus hijos Gabriel, Miceselley y Gerardo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana, la querida Heidi y toda su familia, en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Lolita Abdala y Pepe González participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga Bety. Acompañan a su familia en tan difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Heidi con mucho cariño en este momento de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Jesús dijo: "yo soy la resurrección. El que cree en mi, aunque muera, vivirá (Juan 11, 25). Acompañamos en este difícil momento a su hermana, nuestra querida Heidi: Jorge Milki, Julia Sosa, sus hijos María Julia, María Elvira, María Ángela, Facundo y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RÓTULO, GUILLERMO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/21|. Carolina Polti de Rojas, acompañan a su querida amiga Bety en estos momentos de pena. Ruega al Altísimo ayuda y bendiciones para ella.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Sus hijos Anabela y José Ramón Jarma, su hijo pol Luis Leguizamon y sus nietos Ignacio, Bastia y Gael participan con dolor en su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. CARUSO CIA DE SEG SA.

SAADI, VICTORIA (q.e.,p.d.) Falleció el 22/8/21|. Sus familiares María Rosa Elías, Juan Carlos Elías y Loly Guzmán, Hilda Elías y Pepe D'Andrea y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan pronta resignación para sus hijos y nieto. Rezamos por su eterno descanso.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. El Centro de ex docentes Elda Gómez de De Marco de la Esc. Nº 42/764 " Diego de Rojas". recordará siempre con cariño a su querida ex colega. Con gran pesar participa su fallecimiento y estrecha en un fuerte abrazo a sus hijos y familiares. Que descanse en paz en la Gloria del Señor.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Emma Esther Elías, sus hijos Mario Luis Seiler, Rubén Omar Seiler y flias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. José Isa Assán, Delia León de Assán, Eve León, Doris León acompañan en el dolor a sus hijos Anabel y José, a su hermano Elías Saadi y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Sus vecinos: Héctor Alberto Ponce, Elisa Inés Visceli, sus hijos Héctor A. Ponce, Roxana Pereyra y flia, Roxana Inés Ponce y flia participan con dolor el fallecimiento de la apreciada vecina y amiga. Sentido pesame a sus hijos Anabela y José. Ruegan oraciones que descanse junto al Señor.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Sus primos Victoria Banco de Moisés y flia. Mario Banco y flia., participan con mucha tristeza su pronta partida. Un abrazo fuerte a sus hijos, nietos y hermano Sr. Elías Saadi y flia. Que Dios te conceda la paz que te mereces. Besos al cielo querida Vito.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Te vamos a extrañar mucho Vito querida. Tus vecinos Sergio Murad, Alejandra y sus hijos participan su fallecimiento.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. " El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, Él me hace descansa en verdes praderas", Sus vecinos que lo recordaremos siempre. Dardo Giménez y flia, Mirta Jorge, Virgilio Salic y flia; Marcelo Flores y flia; Raquel Isac, Tita de Caldera y flia; Chita Mancilla y Nacho; Mariela Campos, Héctor A Ponce (padre) y flia; Héctor A. Ponce (h) y flia; Alejandra González y flia; Graciela de Cura y flia, Agostina Salic participan con profundo dolor su fallecimiento

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su vecino Virgilio Salic y flia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Yuse y Anabel jarma.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. "Que el Señor te tenga a su lado, como yo en el corazón y haga brillar la luz que no tiene fin". Su amiga y enfermera Raquel Isac participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos Anabel y flia; y Yuse Jarma.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Sus amigas Anda Roldán de Pons, Gloria Sanz de García y María Salvatierra de Rueda participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a sus hijos Anabel y Yusef.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Profundo dolor y tristeza me causo tu partida querida Bitu, compañera, amiga de tantos años. Extrañare tu presencia física, generosidad, fortaleza, ante el dolor y tu espíritu esperanzador digno de imitar. Elevo oraciones por tu eterno descanso. Abrazo con afecto a tus hijos, nietos y demás familiares. Tu amigo, hermano Julio Hid.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Vito: en tu paso por este mundo sembraste virtudes y ejemplos que se arraigaron en tus queridos hijos. Sus amigos de Suncho. Elías Hallak, Esther Hallak e hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan en estos difíciles momentos a su hermano Elías, hijos y demás fliares.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Blanca Jorge de Abdala, sus hijos Silvia y Ricardo participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos y a toda su flia. Que descanse en paz.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando, Germán e hijos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

SAADI, VICTORIA (q.e.,p.d.) Falleció el 22/8/21|. Blanca Nuno de Figueroa, Dr. Tomás Figueroa y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra amiga y hermana de Elías y María. Se ruega oraciones en su memoria.

SAADI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Héctor Banco y familia, acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor y ruegan una oración en su memoria.

SORIA, ENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Quien pasó por nuestra vida y dejó Luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad. Tus amigos Lore Yesi y familia , Celeste y los Ruices ....

SORIA, ENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Enzo que Dios te tenga en la gloria;: por tu humildad, tu serenidad, por la paz que irradiabas. Descansa en la Casa del Señor nuestro Dios. Vuela Alto amigo… Carli Frías, Alicia Díaz, Carlos y Nicolás Frías acompañan en este doloroso momento a su padre Luis, a su abuela y demás fliares. Elevan oraciones en su memoria y una pronta resignación a sus seres queridos.

SORIA, ENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. La noticia de tu partida, nos provoco una gran tristeza, por esos rogamos al Padre Celestial que nos fortalezca, a todos los que hoy lloran tu ausencia y recibamos su paz. Acompañamos en este doloroso momento a la flia. Coca, Norma, Pelada, Alicia, Tere, Luis y Machi Diaz y sus respectivas flia.

SORIA, ENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. "La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene". El Sindicato de Luz y Fuerza en la persona del Secretario General José Edgardo Gómez, Comisión Directiva, Jubilados y Pensionados y demás Cuerpos Orgánicos participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo del afiliado compañero Luis Soria y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

SORIA, ENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. "Que el Señor lo reciba en su Reino y goce de la felicidad eterna". Juan Carlos Medina y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su compañero y amigo Luis Soria y acompañan a toda su familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

CORONEL DE PÉREZ CORONEL, CELIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/94|. Nunca olvidaremos el ejemplo de amor y proteccion de madre, sencilla, cordial, buena amiga, mujer de trabajo y lealtades, es el legado intransferible que nos dejaste. Junto a Jesus y Maria goza del Reino Celestial. Tus hijas Mercedes y Susana, al cumplirse 27 años invitan a la misa Online hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

DÍAZ, SEBASTIÁN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Un mes ya sin tu presencia física, un mes de mucho dolor y tristeza, un mes extrañandote desde que decidiste partir a los brazos del señor. Descansa en paz hijo querido, todos los días elevamos una oración pidiendo por tu descanso eterno. Nunca te olvidaremos. Tu madre Marta Gonzalez, tu padre Ruben Dario, tus hermanos Ingrid, Alejandro, Micaela. Tu hermana política, tus sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se realizará a la 18 hs en la Parroquia San José Obrero.

JIMÉNEZ, ANTONIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. "Bienaventurados los humildes de corazón porque ellos verán a Dios". Sus padres Liborio y Antonia Jiménez, sus hermanos Reina, Zulema, Pochy, Coca, Mercedes, Rosa, Juana, Raúl; su hija Marina (Peke), su hijo político Alan y su nietos Bauti, sus sobrinos Juan, David, Daiana, invitan a la misa hoy a las 18 hs en la parroquia Santísimo Sacramento del Bº Borges, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

TOLOZA, RITA HELVECIA (CHELA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Siempre te recordaremos y estarás en nuestra memoria, tu repentina partida es difícil de asumir. Su hermano y Sra, sus sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos, al cumplir 9 días de su fallecimiento invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la parroquia San Roque del Zanjón.

CORONEL, BLADIMIRO A. (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/96|. Su esposa M. Esther Joaquin, sus hijos Norma, Marta, Tito, Turco, Gloria, Guillermo y Sonia, sus hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, hoy al cumplir 25 años de tu partida al Reino Celestial, siempre te recordaremos con cariño y amor.

MÁRQUEZ, JUAN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Mi querido amado Juan al cumplirse un año de tu partida. Te extrañamos cada vez más y nuestro corazón no tiene consuelo. Siempre nos ha quedado tus mejores recuerdos. Te amamos hasta el infinito y el más allá". "que brille para vos la luz que no tiene fin". Su esposa Lila, sus hijos Yeny, Mercedes, Héctor, Eduardo y su hija del corazón Eliana, sus nietos, hijos políticos y demás familiares. Ruegan una oración en su querida memoria.

AGUIRRE, ÉLIDA GRICELDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/08/21|. Sus hijos Norma, Nicolas, Irma, Maria y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ARGAÑARAZ, ROSA HORTENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Su hija Maria Esther Núñez y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

DÍAZ, DIONISIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/21|. Su sobrina Noemi Herrera: Querida tia es tan grande el dolor que me provoca tu partida tan inesperada. Extrañaré tus llamadas, tus charlas en las que siempre me decias que me querias mucho al igual que yo a vos. ¡Te quiero mucho tía!.

LEDESMA, ERCILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. "Yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia, yo soy el camino, la verdad y vida". Su hija Graciela y su nieto Juan, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

LEDESMA, ERCILIA DEL VALLE "Chicha" (q.e.p.d.) Falleció el 21/08/21|. Querida hermana siempre estarás en nuestros recuerdos y en nuestras vivencias. Que descanses en paz. Sus hermanos Mercedes y Juan, sus sobrinos, sobrinos políticos Maru y Julito, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

LEDESMA, ERCILIA DEL VALLE (CHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Abuela: guíanos con tu luz y amor incondicional desde tu lugar al lado de nuestro abuelo para continuar caminando hasta el momento del reencuentro". Su nieta Cecilia Brandán, nieto político Fernándo Gómez y tus amados bisnietos Victoria y Augusto Gómez. Sus restos descansan en el panteón familiar cementerio La Misericordia.

LEDESMA, ERCILIA DEL VALLE "Chicha" (q.e.p.d.) Falleció el 21/08/21|. Sus familiares: María Scaglioni, Cristina Ledesma, Omar Carrasco, María Belén y Martín Carrasco, Silvia Ledesma, Carlos Ruiz, Camila y Mariano Ruiz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración para su descanso eterno.

LEDESMA, ERCILIA DEL VALLE (CHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. Personal del colegio de Médicos y del club Médicos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la sra. madre de su compañera Graciela Brandán. Ruegan una oración en su querida memoria.

LEDESMA, ERCILIA DEL VALLE (CHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/21|. La comisión directiva del colegio de Médicos de Santiago del Estero participa y acompaña con profundo pesar el fallecimiento de la madre de la Sra. Graciela Brandán, rogamos por su descanso en paz.

QUIROGA, BLANCA ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Su hijo pol. Miguel Aranda, sus nietos y demás fliares. participan su falleicmiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Genesis. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TEVEZ, FRANCISCO REGIOL (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Su esposa Nora Acosta, sus hijos Marcelo, Maribel, Matías y Evelin, sus nietos, hermanos, hijos Pól, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

DÍAZ, JUAN CARLOS (Boiqui) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 24/8/20|. Tío nada ha sido fácil para todos nosotros, sin ti. Nos cuesta tu ausencia física, pero guardamos en nuestros corazones los mejores momentos vividos y aprendidos a tu lado. Que Dios nos siga dando fuerzas como hasta ahora, para poder seguir adelante, aunque ya no te veamos aquí... Tu sobrino Gabi, Julia, Karen, Santi y Emili.

PAZ DE VILLALVA, MARTA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Querida "esposa" Marta, hace 11 años de tu partida al reino del Señor, nos causo mucho dolor en toda tu familia, amigos y conocidos, pero nuestro consuelo es tenerte presente, recordando todos los días tu accionar, pero aún así no tengo consuelo de tu irreparable pérdida, pero gracias a tí toda la gente que nos rodea nos sigue brindando todo el cariño que las personas merecen. También gracias por todo los momentos felices que pasamos juntos. Tu esposo Pedro, tu hija María Marta y tus nietos Nico, Sebastián. Hoy haremos una misa en la Parroquia Santiago Apostol a las 19hs, rogamos una oración por el eterno descanso de tu alma.

JAIME, CAYETANO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. "Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma". Nilder Achem y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su esposa Graciela, a sus hijos y demás familiares en este momento triste.

JAIME, CAYETANO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Su esposa Graciela López, sus hijos Martín, Franco Cayetano y Sebastián, hijas politicas y nietos participan con gran dolor su fallecimiento y que brille para él la luz que no tiene fin.

JAIME, CAYETANO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Su esposa Graciela López, sus hijos Franco, Martín, Cayetano,y Sebastián, hijas políticas Eugenia y Carolina, nietos Joaquín, Francisco, Alfonsina, Emiliano, Agustín, Matilda, Fabrizio, Eliseo y Lautaro y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio La Esperanza, Clodomira, casa de duelo A.Herrera y Mailin (sala vel.) EMPRESA SANTIAGO.

JAIME, CAYETANO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Su cuñada Marisa, sus sobrinos Augusto y Cristian Jaime y sobrinos nietos lamentan profundamente su partida, sus restos serán sepultados en Clodomira.

JAIME, CAYETANO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. "Las ausencias dejan un inmenso vacío, pero para quienes las queremos no dejarán de existir jamás". Miryam Achem , sus hijos Ezequiel, Emilse y Luciano Ledesma y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su esposa Graciela, a sus hijos y demás familiares en este triste momento.

JAIME, CAYETANO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Dora Maria Achem y Gladis Margarita Achem participan con inmenso dolor su fallecimiento y sus restos recibiran sepultura en Clodomira.

JAIME, CAYETANO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. "Felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos". Alberto Achem (hijo) y familia y Ariel Achem participan con profundo dolor su partida al reino de dios, sus restos serán inhumados en Clodomira.

JAIME, CAYETANO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios". Daniela Rigo y Liliana Rigo participan con gran dolor su fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

JAIME, CAYETANO MANUEL (Tano) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. "Desde hoy serás una estrella más que guie nuestro camino".Uky, Gabi,Jorgelina y Matias participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.

LEDESMA, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Sus hijos Emilio, Jorge, Pascual , Emi, Maria h/políticos, nietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Bajada Dto. Loreto. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO 162 Tel. 4219787.

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d) Falleció el 23/8/21|. Su esposa Zulma Nélida Orellana, sus hijos José Ariel, Cristina Noemí, Claudia Irene, María Rosa, Alejandra, José Santiago, Ciclana Mattar y demás fliares participan su fallecimiento, sus restos serán sepultados en el cementerio de Atamisqui. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. "El Señor te bendiga y te guarde, El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El te muestre y conceda paz. Números 6:24-26." Querido hermano, Jesús te reciba en su gloria y descanses en paz. Su hermana Gringa Mattar, participa con profundo pesar su fallecimiento, sus restos serán sepultados en Villa Atamisqui. Ruega oraciones en su memoria.

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Su hermana Gringa y Varela Mattar, sus sobrinos Gustavo y Florencia Mattar, sus sobrinos nietos Bauti y Consti participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán sepultados en Villa Atamisqui. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. " Yo soy la resurrección. El que cree en mi aunque muera vivirá". La comisión directiva de CAUFA, acompaña en su dolor a su vicepresidente Ariel Mattar ante tan irreparable pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar". Bony Islas y flia participa con profundo dolor su deceso y acompaña a Ariel Mattar y a toda su familia en este difícil momentos, rogando una oración en su memoria.

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|.Julio Abdala y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Raúl Atia y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Magali y Negro Mattar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Magali y Emilio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Estela y Edy Salomón y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y vecino de toda su vida. Abrazamos desde la distancia a sus familiares en especial a su mamá Chita. Ruegan oraciones en su memoria

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (GRINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Héctor Banco y familia, despiden con dolor a su cliente y amigo, acompañan a toda su familia en tan triste momento. Elevan una oración en su memoria.

MATTAR, JOSÉ SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. La amiga de su hermana Gringa, Silvia Carreras participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia con oraciones en este momento de dolor.

ROLDÁN, JOSÉ ALDO (PIPO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Tío querido hoy lloramos tu ausencia recordaremos los momentos compartidos donde decias apliquen sus corazones a la enseñanza y sus oídos a la palabra de sabiduría tanta vivencia que atesoraremos por siempre bendita y sagrada luz tu mirada que se queda en nuestros corazones. Su sobrino Katia, Juan Carlos, Nidia y Milena Correa rogamos que descanses en la paz del Señor.

ROLDÁN, JOSÉ ALDO (PIPO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/21|. Pipo bendito sea Dios por dar la dicha de tener un hermano como vos cuanto amor brindaste con tanto valores llenos de orgullo nuestros corazones unidos en familia te recordaremos por siempre con infinito amor que tu ser lleno de luz descanse en el Reino de Dios sus hermanos Efrain, Ruso, Zulema y Chinino lloran tu partida.

SALOMÓN, YASIN AROLDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/21|. Yaco Querido que golpe tan grande nos ha dado la vida y que demostraciones de cariño hacia tu persona.Tu madre, tus hijos, tus hermanos y toda tu familia expresamos nuestro inmenso dolor ante tu inesperada partida. Rogamos que tu alma descanse en la paz del Señor. Los Juries

SANTILLÁN, FERMÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/08/21|. Su esposa Juana, su hijo Sergio, hnos h. politicos y demás familiares sus restos fueron inhumados en San Gregorio Dto Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

TOLOZA, SIMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/21|. Su esposa Rosa Escobar, sus hijos Diego y Viviana Toloza, hijos pol, Alejandra y Orlando y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey (Loreto). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.