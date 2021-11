FÚNEBRES | 8 de noviembre del 2021

08/11/2021 - 02:55 Funebres

FALLECIMIENTOS

07/11/21 y 8/11/21

- Mercedes Raquel Morales (La Banda)

- Reinaldo Rea (La Banda)

- Richard Mauricio Sayavedra

- Clementina Azucena Brao

- Karina Yudith Trejo (Beltran)

- Asencio Leopoldo Tristán Trejo

- Gladys Noemí Padilla

- María Esther Bazán

- Mirta Argentina Ruiz

- Leonardo Alejandro Sayago

- Paola Fátima Lastra

- Mirta Gladys Ojeda

- Juan Marcelo Martínez

- Josefina del Valle Barraza (Loreto)

- María Susana Griggio (Fernández)

- Víctor Vicente Fuenzalida

- María Oliva Muratore de Graziani

Sepelios Participaciones

AZUNI, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|.

"Te llevaremos siempre en nuestos corazones". Su hija Karina Azuni y sus nietos Valentina Diaz Azuni y Nacho Diaz Azuni participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AZUNI, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Sus sobrinos Viviana Concha y José Garcia, sus sobrinos nietos Ramiro y Noelia, Rodrigo y Agustina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AZUNI, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. "Señor dale el descanso y brille para él la luz que no tiene fin". Sus primos Abud Saad, su esposa Chiqui Azar, hijos e hijos políticos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, nietos y demás familiares en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

AZUNI, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Sus primos Tufi Saad y su esposa Piru Azar despiden con mucho dolor a nuestro querido Juan y piden a Dios les de a su esposa, hijos, nietos y demás familiares la fortaleza necesaria para superar estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

AZUNI, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. "Ya está ante ti, recíbelo en tu reino". Sus primos Nazih Nader, su esposa Norma Azar e hijos Juan y Samir Nader, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AZUNI, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Francisco Feito participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

AZUNI, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Sergio Iralasky y familia participa con dolor su fallecimineto y eleva oraciones en su memoria.

AZUNI, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Los compañeros de su hija Karina del Registro de la Propiedad sección embargos: Marcelo, Rosario, Zulema, Mimí, Cecilia, Silvina y Julio participan dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AZUNI, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Juan Ibarra y Cecilia Coronel participan dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AZUNI, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Sus amigas de juventud de Añatuya: Alva Pavón, Mabel Diferding y Maby Medina, se unen al dolor de nuestra querida amiga Nanuma e hijos.

AZUNI, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. "El Señor te llamó a su reino. Que tu alma descanse en paz". Sara Llugdar de Azar, sus hijos Emily, Felipe y Yanina elevan oraciones en su memoria y ruegan por el consuelo y la fortaleza para su familia.

AZUNI, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Armando Elpidio Abdala y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAZÁN. MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Su hija Mirian, su nieta Marianela, sobrinos, hermanos y demas fliares, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BRAO, CLEMENTINA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Su hermano Eduardo, hermana pol, sobrinas y demás familiares sus restos fueron cremados en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

CALALANIS, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. Su primo hermano Alejandro Constantinidis, su Sra. Elena Martínez, sus hijos Alexia y familia, Nicolás y familia, Melina y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Ñata y ruega por su eterno descanso y que Dios de fuerza a toda su familia.

CALALANIS, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. Luis Franzini, Rossanna Milan y su hija Maria Laura, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

CALALANIS, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. Olga Chemes de Llinás, sus hijos Claudia Inés y Mario José Aliaga, Gabriela Paola y Pablo Martín Ledesma y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hijo Dr. Jorge Martín y demás familiares. Ruegan por su descanso en el Señor y por la resignación de sus seres queridos.

CALALANIS, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. Alva Pavón de Escontrela y familia, lamentan con dolor la partida de la señora Ñata y acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento de pesar.

CALALANIS, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. Las compañeras de Clarita Martín de Russo, del 5to. año C de la Esc. Normal, participan con dolor el fallecimiento de su amada madre y acompañan a la familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

CALALANIS, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. Cristina Sirena participa el fallecimiento de la madre de su querida amiga y prima política Clarita Martín de Russo, acompaña con afecto a Hugo Russo, hijos y nietas, a Lucky y Jorge Martín y sus respectivas familias. Eleva oraciones en su memoria.

CALALANIS, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. Personal Directivo y Gerencia de VIGIA SRL, participa con dolor el fallecimiento de la madre de nuestro compañero Dr. Martin Jorge Guillermo en este dificil momento.

CALALANIS, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. Ana María Mema, Coqui Mema y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Clarita y familia en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

FUENZALIDA, VÍCTOR VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Su esposa Paula Cuevas Bercelle, sus suegros Norma y Tomás, sus cuñados Noheli, Victor, Oscar, Fernanda, Marcelo, sus cuñados Pedro, Walter, Mercedes, Johana y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados (Capital- Santiago del Estero). Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

MARTÍNEZ, JUAN MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 06/11/21|. Su padre Oscar, su mamá Susana, sus hermanos Pamela, Maria, Celeste y Emilio, sus hijos Ariel y Ramiro, sus nietos, sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de los Flores (Capital- Santiago del Estero). Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

MORALES, MERCEDES RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. Sus hijos Juan E., Raquel y Héctor Ruben Corvalan, h. pol. nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio Caruso- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Gilberto Parisini y Cristina Del Castaño y sus hijos Daniel, Cecilia y Víctor Zamora, Franco y Josefina Ferreira Lesye, Antonella y Sergio Rogel y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Camilo y familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Cecilia Parisini y Víctor Zamora y sus hijas Guadalupe y Emilia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Yuli y familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Roberto Palau, Susana Fiad de Palau y sus hijos Paola, Alejandro y Natalia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan con cariño a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. "El Señor es mi pastor nada me falta en verdes pastos Él me hace reposar". Tu hija del corazón María Autalán y María del Carmen Ibañez elevan oración por el descanso eterno. Por siempre en nuestro corazón.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Lelia Abdulajad y su hija Alizar participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su amiga July rogando el consuelo de Nuestro Dios para ella y su familia.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. "Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso" (Lc. 23,43). El Movimiento Verdad y su asesor Fray Amado Montironi O.P. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su presidente, Dra. Julia Graziani y acompañan a la familia y elevan oraciones en su querida memoria.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Mí". Familia Paz Herrera participa con dolor el deceso de Chochi y eleva una oración en su memoria y ruega por el consuelo de su familia.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. José Luis Castellini, Anita, Hernán, Liliana y Matilde lamentan profundamente la pérdida de nuestra querida Cho. Que en paz descanse.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. "Ante mí está la mesa y la copa de Cristo, mejor que la unción con el Santo Óleo, he recibido del Espíritu Santo, no el descanso de la muerte, sino la resurrección junto a Jesús". Las amigas de tu hija: July, Paola Palau, Susy Bruchman, Martu Pirro, Karina Sayago y Silvia Paz Herrera lamentan tu partida.

PADILLA, GLADYS NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Su hijo Emilio, nietos Rodrigo, Benjamin, hermanos Elena, Josefa, Jose, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAZ, EUSTAQUIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. Sus hijas María, Miriam, Mirta, Marta y Nancy. Hijos políticos nietos y bisnietos participan de su fallecimiento.Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Misericordia CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA RELIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RUIZ, MIRTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 06/11/21|. Su esposo Carlos Lencina, sus hijos Marcela, Claudia, Ricardo, Carolina, hermano Héctor, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787 .

RUIZ, MIRTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Querida tía vivirás en nuestro corazón. Sus sobrinos Elsa, Enrique y José Lucca, sobrinos políticos Alberto Rojas y Blanca Serrano, sobrinos nietos Luciano, Pablo, Lucila, Facundo, Santiago, Martín y Mateo. Sus restos fueron sepultados en Parque El Descanso.

SAYAGO, LEONARDO ALEJANDRO (q.e.p.d) Falleció el 7/11/21|. Su papa José Julio Sayago, sus hnos Fabi, Nati, Lore, Yiyo, Mili, sobrinos hnos pol y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán serán inhumados en el cementerio Los Flores a las 9 hs. casa duelo Maza. 69 Lt. 9 Bº Siglo xxi, Serv.. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

SAYAVEDRA, RICHARD MAURICIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Su padre Justino, su hermana Adriana, su hermano pol Omar y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados hoy a las 10 en el cementerio de Los Morales. C. de duelo Avion Pucara 164 B Aeropuerto. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SIMÓN, ALBERTO ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Sus primos Pepe, Inés, Alicia y Mabel Simón, participan con mucha tristeza el fallecimiento del tan querido Chichí, a quien siempre admiramos por su corazón noble, su generosidad, su sonrisa bonachona y la sencillez con que llevó su vida. Que brille para él la luz infinita... y rogamos consuelo a sus hijos, nietos y hermanos. Q.EP.D.

SIMÓN, ALBERTO ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. "Cuando se muere un amigo uno le quiere cantar y sale a buscar palabras que jamás encontrará, las palabras que yo busco no creo que vuelvan más, se me han ido con vos Negro, y allá se han puesto a llorar". Chipón y Myri González te dicen hasta luego amigo que tu alma descanse en paz.

SIMÓN, ALBERTO ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Aldo Ledesma, su esposa Elizabeth Gallardo, sus hijos Bambino, Karina y Daniela participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido Amigo y acompañan a la familia en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

TREJO, ASENCIO LEOPOLDO TRISTÁN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Su hermana Susana Trejo, Luis Razzolini y sus hijos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

Invitación a Misa

RUIZ, LUIS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/20|. Su esposa Azucena, sus hijos Luis, Fabian, Javier, Valeria, Pablo, Rocio y Ramiro, hijos politicos, nietos, su madre politica, y su cuñada, los recuerdan con motivo de cumpilrse un año de su Partida.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

MORALES, MERCEDES RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. Sus hijos Juan, Raquel y Ruben, sus hijos politicos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida madre.

MORALES, MERCEDES RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. Su hijo Hector Ruben, su hija politica Monica, sus nietos Hector David, Micaela, Mariela, Pablo y Fernanda, Lucas, Melanie y sus bisnietos Constanza, Mia, Leon y Priscila participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, MERCEDES RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. Su hija Raquel, su hijo politico Emilio, sus nietas Carolina y Analia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MORALES, MERCEDES RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. Su hijo Juan, su hija politica Mirta y su nieto Hebert, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

MORALES, MERCEDES RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. La gerencia de operación y mantenimiento de la DIOSSE participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Rubén Corbalán en tan doloroso momento.

MORALES, MERCEDES RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Constanza, Julieta y Federico Gigli, Felipe Robles y Valentín Albarracín, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Pichón en tan doloroso momento.

MORALES, MERCEDES RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. El Lic. Jorge Brao y todo el personal de la Diosse, acompaña a su hijo Hector Corvalan y su hijo político Ing. Herrero, y ruegan oraciones en su memoria.

OJEDA, MIRTA GLADYS (q.e.pd.) Falleció el 07/11/21|. Su hija Maria, su nieto Juan Martin, Santiago, hijo politico Martin y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787

REA, REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 06/11/21|. Sus hijos Mario, Mabel, Isabel, hijos politicos, nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

Invitación a Misa

DIEZ, LUIS ERNESTO (Musa) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/19|. Su esposa Isabel Abregú, sus hijos Petrona, Marilin, Rita, Mario y Yesica, sus nietos, bisnietos e hija política, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRAZA, JOSEFINA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 07/11/21|. Su esposo Toloza Alejandro, sus hijos Diego, Victor, Rodrigo, Nahuel, hijos politicos, nietos Agustin, Teo, Lautaro, hermanos, amigos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 10hs en el cementerio San Gregorio dto Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787

CORTEZ, JUSTA (q.e..p.d.) Falleció el 6/11/21|. Su esposo Carlos y sus hijos: Daniel , Adrián, Silvina , Romina, Juan, Rodolfo, Esteban, participan de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Estación Robles (San Martín). Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GRIGGIO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Su esposo Coronel Andres, sus hijos Martin, Andrea, Sergio, hijos politicos Yoana, Natalia, nietos Guillermo, Benicio, Benjamin, Lucia, Alvaro, hermanos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 09hs en el cementerio Cristo Redentor Fernandez. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GRIGGIO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Los amigos de su esposo, hijos y demás familiares los acompañan en este momento tan dificil. Los abrazan, Rosa de Ramallo, sus hijos: Raul, Nydia, Patricia, Liliana y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

LASTRA, PAOLA FÁTIMA (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Sus padres Pedro Lastra y Rosa Pinto, hermanos Carlos, Margarita, Fernando, Petrona y Mariela, h.pol Ivan Lastra, sobrinos cuñados y ahijada Maite participan su fallecimiento, sus restos serán sepultados en el cementerio El Descanso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

TREJO, KARINA YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Su esposo Campos Fernando Antonio, su hija Marianela Campos Trejo, su mamá Aranda Marta Nélida, su Hno. Gustavo Fernando, su hna. política Karina Vaquez y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Cobertura Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

TREJO, KARINA YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Compañeros de la Escuela Técnica N ° 10 " Maria Santisima " acompañan en este momento tan dificil al Profesor Gustavo Trejo, por la perdida de su querida hermana. Rogamos oraciones en su memoria y un descanso eterno.

TREJO, KARINA YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Compañeros de la Escuela Tecnica N ° 10 " Maria Santisima " acompañan en este momento tan dificil al Profesor Fernando Campos por la pérdida de su querida esposa. Rogamos oraciones en su memoria y un descanso eterno.

TREJO, KARINA YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. La comisión directiva y socios del Foro de Jubilados y Pensionados de Sgo. del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de la Sra. Martita Aranda, integrante de la comisión directiva y socios fundadora de la institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

TREJO, KARINA YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Amigas/os de su mamá Martita Aranda: Rosita Soria, Carlitos Soto, Norita Russo, Siria Salazar, Susana Oroná, Cristina Bayón, Cristina Palmas, Franklin Ledesma, Kicho Noriega, Antonio Bravo, Mario Gómez, Eduardo Lescano, Dr. Esteban Herrera, Dra. María Eugenia Pereyra Soria, Luisito Silva y Oscar Padilla, participan con profundo dolor su fallecimiento. Abrazan a Martita y familia con sincero cariño y pesar por tan importante pérdida. Se ruega oraciones en su querida memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

TREJO, KARINA YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. La comisión de Mediación del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, y todo el personal de dicha institución, despiden a quien fuera profesional del foro local. Elevan oraciones por el eterno descanso.

TREJO, KARINA YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. El consejo directivo y tribunal de disciplina del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, y todo el personal de dicha institución, despiden a quien fuera profesional del foro local. Elevan oraciones por el eterno descanso.

TREJO, KARINA YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. La Comunidad Educativa del Inst. de Formación. Docente Nº 3 de Fernández acompañan en este difícil momento al Profesor Fernando Campos ante la irreparable pérdida de su esposa y elevan plegaria en su memoria y por su descanso eterno.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

HERLÁN, DANIEL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/09|. Hoy me voy, déjame ir. Tengo muchas cosas que hacer y ver, no se aten a mí con sus lágrimas, por los hermosos años que vivimos juntos demos gracias a Dios. Yo les di mi amor, ustedes pensaron en la alegría que manifestaron. Les doy las gracias a cada uno de ustedes por el amor que brindaron, pero tengo que viajar solo. Si tienen que llorar, lloren un montón y dejen que la fe en Dios comparte sus penas, solo nos separaremos un tiempo, mantengan los recuerdos en sus corazones. La vida sigue adelante, no estaré lejos, si me necesitan piensen en mí que en ustedes estaré, aunque no me miren, ni puedan tocarme yo estaré cerca y sentirán mi amor en sus corazones cuando tengan que viajar por este camino, yo los recibiere con una sonrisa y ya nunca nos separaremos. Sus padres: Chicha, Mini, Valeria, su hija adorada Day, su ahijada y sobrina Agustina, Julieta, Daniela. Su cuñado Agustín, tíos, primos y demás familiares.