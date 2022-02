FÚNEBRES | 2 de febrero del 2022

02/02/2022 - 03:10 Funebres

01/02/2022

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SOFÍA IBARRA (q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 31/1/22 y espera la resurrección.

Hija de mi vida, te fuiste tan feliz y tu partida tan repentina, nos dejó un vacío tan grande que no podremos compensar nunca. Te amamos.

Tu mamá Laura Lerda y tus hermanos Guadi y Joaco, rezamos por tu eterno y feliz descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR ARSENIO URTUBEY (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/2/22 y espera la resurrección.

“Promete Dios limpiar las lágrimas y el dolor de una muerte”. (Apoc. 21, 3-4)

Su esposa Lucy Teresita Lemoine, sus hijos Deborah, Silvia, Pablo, Martín, Marita, Mabel, Marcio, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NÉSTOR ARSENIO URTUBEY (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/2/22 y espera la resurrección.

Cristina Isabel Urtubey, sus hijos Javier y José Augusto Atía, sus hijas políticas Cecilia Pacheco y Johana Niccolai, sus nietos Francisco y Constanza participan con profundo dolor el fallecimiento de su amado hermano. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN EDUARDO CONTATO CAROL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/22 y espera la resurrección.

El vicegobernardor de la Pvcia., Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN EDUARDO CONTATO CAROL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/22 y espera la resurrección.

El senador nacional Dn. José Emilio Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN EDUARDO CONTATO CAROL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/22 y espera la resurrección.

El presidente del Partido Justicialista, Santiago del Estero, Dn. José Emilio Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN EDUARDO CONTATO CAROL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/22 y espera la resurrección.

El secretario Gral. del Partido Justicialista, Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FORTUNATO MARIANO ARTAYER (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/2/22 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pvcia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FORTUNATO MARIANO ARTAYER (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/2/22 y espera la resurrección.

El senador nacional , Dn. José Emilio Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FORTUNATO MARIANO ARTAYER (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/2/22 y espera la resurrección.

El secretario legislativo de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Raúl Leoni Beltrán participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FORTUNATO MARIANO ARTAYER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/2/22 y espera la resurrección.

La secretaria administrativa de la Honorable Cámara de Diputados, CPN. María Soledad Vittar participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FORTUNATO MARIANO ARTAYER (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/2/22 y espera la resurrección.

Compañeros de su hija en la oficina de ceremonial de la Vicegobernacion participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FORTUNATO MARIANO ARTAYER (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/2/22 y espera la resurrección.

Compañeros de su hija de la secretaria privada de la vicegobernacion participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ ORLANDO ARGAÑARAZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/1/22 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad Capital Ing. Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

INVITACIÓN A MISA

CPN. MIGUEL AUGUSTO RODRÍGUEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/1/22 y espera la resurrección.

Su hija María Luján Rodríguez Urrere y su madre María Cristina UUrrere invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en Catedral Basílica al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

MARTHA ROSA FERNÁNDEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/1/22 y espera la resurrección.

Madre querida! Tu ausencia repercute entre nosotros y nos trae el consuelo que nos devuelve la alegría y la fe. Te extrañamos tanto! pero los recuerdos más bellos de la vida que nos diste junto a nuestra pá, nos alientan y dan fuerzas para a seguir. Te aman profundamente tus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares que invitan a la misa que rogando por su eterno a paz se oficiará hoy a las 20 en Catedral Basílica al cumplir se los nueve días de su partida.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA ESTHER ACUÑA DE PÉREZ LOBO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/1/22 y espera la resurrección.

Querida mamá: te has llevado contigo mi sonrisa y mi alegría, has dejado mi corazón lleno de tristeza, porque fuiste ese motor que me llevaba cada día a luchar por lo que más amaba y hoy que ya no estás, la fortaleza se me ha ido … mi lucha es constante por seguir ese sendero por el cual me guiabas, por ser para ti esa hija perfecta y que te llenaba de orgullo cada vez que mi meta se cumplía. Aunque las lágrimas llenen mis pupilas cada vez que te recuerdo, mi ser entero se ha propuesto seguir ese ejemplo que me diste, ser mejor cada día y alimentar este amor para que nunca muera en mi tu recuerdo. Ya estás con mi padre descansando en paz. Tus hijos Carlos Martín y Antonia Pérez Lobo invitan a la misa que se oficiará el día miércoles 2 de febrero a las 20 hs en la Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

INVITACIÓN AMISA

ENRIQUE OMAR HAZAM (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/2/19 y espera la resurrección.

Querido Enrique a tres años de tu partida, tu ausencia nos dejó un vació, que hasta ahora es inexplicable lo que paso, todos los días nos acordamos de tus anécdotas y de tu sabiduría. Hoy estás descansando junto al Señor, tu madre y hermano.

Tu esposa Stella Corral, tus hijos Exequiel, Jacquellini y Guadalupe Hazam, tus nietos Nicolás,Alejo, Agustina, Lucas, Bautista y Salvador, su hija política Mónica Arias invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral Basílica.





INVITACIÓN A MISA

DINA CRISTIAN GARCÍA DE CORONEL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/2/17 y espera la resurrección.

Su esposo Oscar Gerardo Coronel, sus hijos María Alejandra y Gerardo Agustín; hija política María Silvana García Fernandez; sus nietos Emilia y Agustin invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 enla Catedral Basilica, al cumplirse 5 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

AMANDA EULOGIA TOLOZA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/2/19 y espera la resurrección.

Turqui querida siempre estarás en nuestro recuerdo, serás nuestro ejemplo a seguir por todo el amor y rectitud que nos enseñaste. Te recordamos, extrañamos y amamos al cumplirse 3 años de tu partida al reino celestial.

Tus hijos Ramón, Clelia, Mingo, Carlos, María Marta, Noemí, Micaela y Yanina, elevan una oración en su querida memoria.

RECORDATORIO

OLSCHINSKY KURT (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/8/19 y espera la resurrección.

Tu ausencia me duele, me haces falta todos los días de mi vida. Pasan y pasan los días y me duele tu ausencia, eres un capítulo en mi vida. Como olvidarme de alguien que me dio todo su amor, una parte de mi ser se fue contigo. Extraño verte, extraño tocarte, extraño verte en nuestra casa. Miro al cielo y veo una estrella y esa eres tú. Tu esposa Mirta de Olschinsky. Al cumplirse un nuevo aniversario de tu natalicio y 2 años y seis meses de tu partida.

ACOSTA, MARIO ALBERTO (Tati) (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus amigos de la barra y vecinos Pibe Chazarreta y Martha Suárez, piden oraciones en su memoria. Adiós Tati.

AGUILAR, ALBA ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Su hermano Ángel A. Aguilar. Eleva oraciones en su memoria.

AGUILAR, ALBA ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Sus sobrinos Aguilar Ramona, Eduardo y Mayra Alagastino participan con pesar su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

AGUILAR, ALBA ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Sus sobrinos Aguilar Sandra del Valle y AGuirre Robles Fernando. Eleva oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. "Yo soy la resurrección y la vida él que cree en mi, no morirá jamás". Participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro primo político y abrazamos a nuestra querida prima Susana y a su hijo Héctor. Sus primas Antonia, Beatriz, Martina y Cristina Argañaraz y sus respectivas familias.

ARGAÑARAZ, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Alberto Villaverde y Marta Galíndez acompañan a Susana Kandzija y a su hijo Héctor en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Carlos Paskevicius, su esposa Josefina Lissi y sus hijas Ana y Jesús Silva, María Esther y Juan Paulo Toscano y María Josefina Paskevicius participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra querida y entrañable amiga Susana Kandzija, y la acompañan junto a su hijo Héctor en estos momentos de tristeza. Que descanse eternamente en paz y brille para él la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Los amigos y columnistas del programa radial "La Ventana" que conduce la Sra. Susana Kanzija por FM Exclusiva, Carlos Paskevicius, Ing. Alberto Villaverde, Dr. Francisco Lescano Nuñez, Prof. Alicia Fernández, Prof. Elizabeth Gerez, Dra. Silvana Perren, Dra. Jimena Massi y Prof. Nicolás Gentile participan con porfundo dolor el fallecimiento de su esposa y la acompañan junto a su hijo Héctor en estos momentos de tristeza. Que descanse en paz y brille para él la luz que no tien fin. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Tadeo y Olma Santillán, sus hijos Dra. Elizabeth y Tadeo Daniel, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su entrañable amiga Susana y padre de Héctor. Ruegan al Señor les dé cristiana resignación, consuelo y fortaleza. Que Jesús reciba Orlando en su regazo para que goce de la paz eterna y brille para él la luz que no tiene fin.

ARGAÑARAZ, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Tu amor no tiene puertas, es siempre un corazón con puertas abiertas que nos espera. Dr. Francisco Lescano Núñez y profesora Noemí FARIAS elevamos una oración en su memoria.

CASTAGNARO, ATILIO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 27/1/22|. La Dra. Laura Iturriaga, La Dra. María de los Ángeles Frías y los integrantes del Centro de Investigación en Biofísica Aplicada y Alimentos (CIBAAL) UNSE-CONICET, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Atilio Castagnaro, Director del CCT - CONICET NOA SUR y elevan una oración en su memoria..

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Ustedes ahora están tristes pero yo los volveré a ver, y tendrán una alegría que nadie les quitara" (Jn. 16,22). Tus amigos Rodolfo Núñez, su esposa Sara Stone, hijos y nietos te despedimos con el sincero afecto q nutrió nuestra amistad desde niños y rogamos a Dios, lleve paz y consuelo a toda tu familia.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Marcia, Claudia y Sandra Zeman participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.





CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Eduardo Ernesto Christensen, su esposa Olga Vieyra, sus hijos Alejandro y Eduardo participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposa, hijos, nietos y hermanos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.





CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Marta y Marcelo Larguia acompañan con gran cariño a Roji y su familia en estos momentos de tristeza y dolor por la pérdida de su hermano Eduardo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Sus amigos: Carlos Valdez, Aldo Herrera, Miguel Llugdar, Mario Gerez, Daniel Werenitzky, lo recuerdan con alegría por su exquisito humor y agradecen haber gozado de su amistad. Descansa en paz amigo querido.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. C.P Carlos Naufal, Cr. Juan Cruz Vedoya, Dra. María Gabriela Pirro, María Luján Ruiz, Cr. María José Elías, C.P. Mariela Zambón, Cr. Claudio Gómez Toledo y Carolina Cru, participan el fallecimiento del padre del C.P. Alfredo Contato.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Socios y personal de la firma Sanatorio Norte SRL participan el fallecimiento del papá del Cr. Alfredo Contato.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. María Inés Castiglione y Anita Castiglione participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposa, hijos y hermanos y envían un abrazo a Roji.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Aldo Pizzolitto, su esposa María Eugenia Castro, sus hijos Virginia y Luis, Soledad y Gonzalo, Valentín, Ángeles y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a su querida familia.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Ana María Espeche y su hija Catalina María Lugones Espeche, participan con mucho dolor el fallecimiento del querido Eduardo, tan bueno, cariñoso, el mejor recuerdo tenemos y lamentamos no haber estado para despedirte. Acompañamos con oraciones en su memoria a Felicitas, sus hijos, nietos, a Roji y todos sus familiares.





CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Diego Jimenez y María Alejandra Cerro, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Héctor Sebastián y Marta Cecilia y Diego Cardona participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Eduardo y acompañan a toda su familia en este momento de dolor rogando oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Titi, Migu, Pedro, Maria Delia, Rosita, Beatriz, Alejandro, José, Maria Luisa, Pablo Pernigotti y sus respectivas familias, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este momento de dolor.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Las autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Dr. Martin Diaz Achaval, CPN Alfredo Osvaldo Juri, CPN Ricardo Lino Rubio y Dra. Marcela Garnica participan el fallecimiento del padre del CPN Alfredo Contato empleado de este organismo, y elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Autoridades, personal superior, cuerpo técnico, personal administrativo y de maestranza del Tribunal de Cuentas de la Provincia, participan el fallecimiento del padre CPN Alfredo Contato empleado de este organismo y elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Eduardo Bonacina, su esposa Marta Lezana y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Claudia Aprile y Alfonso Migueles acompañan a su hijo Juan Pablo, su madre Felicitas, sus hermanos y su tia Rogi en este dificil momento rezando por su eterno descanso. Amén.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Eva Sayah Correa y familia, participa con profundo dolor y saluda afectuosamente a toda su familia, en este momento de tristeza. Ruegan oraciones para que su alma descanse en paz y consuelo a sus familiares.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Ethel Matach (Beba) participa con dolor su fallecimiento y abraza con cariño a su familia.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Tere Castro y Caio Lugones participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Eduardo y piden oraciones en su memoria.

CUESTA VDA. DE PAZ, FRANCISCA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Dice el Señor: Yo soy el camino la Verdad y la vida, el que vive y cree en mi aunque muera vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás". Sus sobrinos Raúl E. Paz y sus hijos Rauli, Virginia y Luisina participan el fallecimiento de la querida tía Pancha y acompañan a sus hijos Graciela, Walter, Adriana y Cristina y sus respectivas familias en este triste y doloroso momento. Por la misericordia de Dios descanse en paz y brille para la luz que no tiene fin.

DÍAZ, MÓNICA SUSANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Sus hermanos Teresa, Oscar, Adrián, Guillermo, hermanos políticos, sobrino y demás familiares. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

ELÍAS ARELLANO, MARÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Dra. María Gabriela Pirro, C.P. Carlos Naufal, Cr. Juan Cruz Vedoya, María Luján Ruiz, C.P. Mariela Zambón, Cr. Claudio Gomez Toledo y Carolina Cruz participan el fallecimiento de la hermana de C.P. María José Elías.

GEREZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. María Luisa: ¡Cuánto dolor por tu partida! Llevaremos por siempre el recuerdo de tu cariño, tu amabilidad, tu solidarida para con el prójimo. El Señor te reciba en sus brazos, consuele a tus hijos y nietos. Tus vecinos: familias Rizo Patrón, Rossi Quesada, Santillán Moreno, Ledesma Gastaminza, Urtubey, Luchini, Merino, López, Farías, Fernández, Vilanova, Raed, Trejo, Fioramonti, Amalia Trejo. Elevamos oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (CHIPÓN) (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. "No son muertos los que en dulce calma, la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. La vida, no es la vida que vivimos, la vida es el honor y el recuerdo por eso hay muertos que en el mundo viven, y hombres que viven en el mundo; muertos". Su esposa Myri Pirro, sus hijos Patricia y Mario, Mónica, Gustavo y Daniela, Juan y Alejandra y Johnny, sus nietos Agustina, Leandro, Patricio, Emanuel, Tadeo y Jacobo, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Su esposa Miryan Pirro, sus hijos Patricia, Mónica, Juan Manuel, Gustavo, Johny h/. políticos Mario y Alejandra, nietos Patricio, Leandro, Emanuel , Tadeo, Agustina, Jacobo, y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque la Paz .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (Chipón)(q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. "La muerte vive celosa de mi amada flor, la vida, dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pilla me haya machao y cantando pa'que se muera de envidia". Gracias Viejo, gracias por enseñarme el valor de las cosas simples, el valor de vivir. Gracias por acompañarme en mi camino, y estar siempre. Su hijo Johnny, participa con profundo dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (Chipón)(q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. "Viejo querido te llevaré en lo más profundo de mi ser como una estrella que nunca se apaga". Sus hijos Gustavo y Daniela, sus nietos Leandro y Emanuel participan con profundo dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (Chipón)(q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. "Un adiós nunca mata un cariño, no mata una pena, no mata un amor". Siempre vivirás en mí! Te amo!. Su hija Mónica y su amado nieto Jacobo participan con profundo dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (Chipón)(q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. "No se han de ir sin merendar, habiendo como fondita". Te extrañaremos. Sus hijos Juan Manuel y Alejandro, sus nietos Agustina y Gonzalo y Tadeo participan con dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (Chipón)(q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Miguel Ángel Juárez (LU2NAA), Cinthia Karina Lescano y familia participan con dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Eduardo Augusto Paskevicius, Virginia Dargoltz y Malena Paskevicius Dargoltz participan con dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Radio Club Santiago del Estero (LU1NF) participa con dolor el fallecimiento de su Socio LU5NAR (SK). Que brille para él la Luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Álvaro J. Rodríguez Montesinos (LU1NA) participa con dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Su vecina María Violeta Banegas de Jugo y flia, participan con profunda tristeza la partida in esperada de don Gonzalez. Desde el cielo cuidará de Yony y de su esposa. Un abrazo a la flia. elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Héctor Orlando Rísolo, su esposa Carmen Banegas participan con hondo pesar la inesperada partida de su vecino muy apreciado por sus cualidades de buena y excelente persona. Acompañan a su esposa e hijos en tan doloroso trance. Brille para el la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Ya descansas en los brazos del Señor. Personal del CEI Nº 50 para Personas con Discapacidad Visual participa con profundo dolor el fallecimiento de don Manuel, padre de nuestra querida compañera Patricia y acompañan a todos los familiares en este dificil momento. Ruega una oracion en su memoria.

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Yoyi, Irma, Marcela y Tobías Gerez participan con profunda tristeza su fallecimiento. Gran hombre, fuerte, luchador, de valores morales y personales. Abrazamos deseando paz y consuelo para su esposa, hijos, hijos politicos y nietos. Brille para el la luz que no tiene fin.

IBÁÑEZ, FANI FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Sus hermanos Dora, Marta, Sara Ibáñez y demás familiares ,sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

IBÁÑEZ, NANCY NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Sus hermanos: Fanny y Carlos Ibañez, hermanos políticos y sobrinos participan su fallecimiento y sus restos fueron cremados ayer en el CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





IBÁÑEZ, NANCY NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Hermana querida, descansa en paz, ya no estarás sola y no habrá dolor. Siempre te recordaré. Su hermana Fanny Ibañez de Buffa, sus hijos Victor Hugo, Adriana y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.





IBÁÑEZ, NANCY NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus sobrinos Sandra Elizabeth Gallo y Marcos Canga participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, NANCY NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad". Sus sobrinos Noemí Gallo y Oscar Zanni participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, NANCY NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Su sobrina teresa Gallo y sus hijos Ignacio, Gaby, Flor, Josefina y Santiago participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, NANCY NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Que brille paras ti la luz que no tiene fin. Su sobrino Gustavo Gallo participa su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, NANCY NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Su sobrino Victor Hugo Buffa, su esposa Silvia Palmisano, sus hijos Luciana y Antonella participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

IBÁÑEZ, NANCY NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. "Siempre te recordaré con inmenso cariño. Su sobrina Adriana Buffa, su esposo Antonio Stancampiano, sus hijos Fabricio y Florencia y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, NANCY NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Ya descansas en los brazos del Señior. Sus sobrionos nietos Erica Lindheimer y Santiago Sabouret participan con pesar su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Sus padres María Laura y Juan Manuel, hnos. Joaquin y Guadalupe, su abuela Coca, tio y primos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio P. de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. "Que tengas el descanso eterno mi ángel". Sus desconsolados abuelos Rosi Quiroga, Chichin Ibarra, tu padre Juan, tus tíos María, Emilio y Martín, junto a tus hermanos y primos Joaco, Guada y Mateo, participan y acompañan con profundo dolor tan hondo tu partida. Que brille para vos la luz que no tiene fin.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Querido Juan, Laura, Joaquín y Guadi con mucho amor los acompañamos y elevamos oraciones para Sofía que descanse en paz. Sus tíos Chili y Mario.





IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Su madrina Paola Regalado, su hija Zamira Pregenal Regalado. Sus tíos Zuly y Nico participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su prima Laura Lerda, y a sus hijos Joaca y Guadi.





IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Vuela alto, descansa en paz hermosa Sofía. Hay personas magicas que ocupan un lugar muy especial en la vida de cada uno. Y vos, Sofi, te ganaste mi corazón desde que te conoci. Tantas vivencias juntos, risas, juegos...una amistad de años. Te voy a extrañar y atesorar cada momento compartido. Amiga vuela alto, descansa en los brazos amorosos de Jesús. Tu compañero y amigo Sebastián Córdoba Villarreal y familia abrazan con el alma a sus padres y hermanitos pidiendo Consuelo y Fortaleza.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|." Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río". Amiga y compañera Sofía, siempre estarás presente en nosotros. Todos tenemos algo tuyo bien guardado, una sonrisa, tu mirada cálida y mucho amor. Te extrañaremos, pero sabemos que vivirás en un lugar hermoso con arco Iris de colores.Tus compañeros de 6ºA del Colegio San Jorge junto a sues familias acompañan y abrazan a sus padres Laura, Juan y hermanitos Joaquín y Guadalupe, ante esta irreparable pérdida.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Vuela alto muy alto. Descansa en paz.Familia Formini Bravo participan con profundo dolor el falleimciento de la amiga y compañera de Constanza Formini. Acompañan a su familia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su matriculada Lic. Maria Laura Lerda. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hija de la Lic. Maria Laura Lerda. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Angel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento de la hija de la Lic. Maria Laura Lerda. Que descanse en la paz del Señor.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Houda Arja de Zeman y sus hijos Marcia y Martín, Claudia, Sandra y Juan, sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la nieta de sus vecinos Coca y Ángel (f), y acompañan a su madre María Laura Lerda, sus hermanitos, su tío José Luis y sus primos Pia y Maxi en tan dolorosa e irreparable pérdida. Ruega oraciones a su querida memoria.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Dra. Sandra Inés Zeman, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su vecina y amiga Maria Laura Lerda y acompaña a su abuela Coca, su tío José Luis y sus primos Maxi y Pia en tan doloroso trance. Ruego oraciones por el alma de Sofía.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Migui Carabajal y Andrea Urquiza acompañan a su querida amiga Laura en este terrible momento. Ruegan una oración en su memoria.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Las amigas de su mamá Laura: Deborah Aragona, Claudia Romero, Marita Báez, Andrea Infante, Olga Chazarreta, Mónica Rodriguez y sus respectivas familias participan con profundo dolor del fallecimiento de su adorada Sofi y acompañan a su querida familia en estos tristes momentos. Elevamos oraciones para que Dios te cobije en sus brazos y desde el cielo sigas protegiendo a tu familia campeona.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. La comunidad educativa del nivel inicial de Instituto San Jorge, acompaña y extiende sus condolencias a la familia de la alumna Guadalupe Ibarra por su lamentable pérdida.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Cristina Fattor, sus hijos y nietos abrazan con inmenso cariño a Laurita y a toda su familia pidiendo a nuestra Madre María que les ayude y dé consuelo en la aceptación de esta realidad. Brille para Sofía la luz eterna.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|.Hermosa Sofi descansa en paz. Acompañamos a tus padres y hermanos. Helena Zurita y familia y Roxana Segura y familia.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Eugenia García Fattor y flia. y Natalia Moisés y flia., hermanas del corazon de Laura, la acompañan con profunda tristeza en este duro momento y piden oraciones por el alma de Sofía. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Roberto Basbus, su esposa Josefa Storniolo y sus hijos Valeria y Alejandro, Maria José y Javier, Soledad y Manuel, Luis Y Mariana participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Tus tíos del corazon Alejandro Vittar, su esposa Valeria Basbus y sus hijos Jalil, Victoria y Guadalupe y Guadalupe participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memroia.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, el Rector Ing. Luis Eugenio Lucena; señores Vicerrectores Académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de Administración Cr. Luis Alberto Rezola, y de Relaciones Institucionales Lic. Luis Alberto Guantay, Decanos, Secretarios del Rectorado, docentes, personal administrativo y técnico, y alumnos participan con pesar el fallecimiento de la hija de la Lic. María Laura Lerda, docente de la UCSE; y acompañan a su familia con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. El señor Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, despide con profunda tristeza a Sofía, hija de la profesora de la UCSE Lic. María Laura Lerda, ex presidente del Centro de Profesionales en Ciencias de la Administración del Consejo de Ciencias Económicas de Santiago del Estero. Espera para toda su familia el pronto consuelo de la fe.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. El Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su Decana Cra. Angelina Campana, funcionarios y personal técnico y administrativo de dicha Unidad Académica participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de la profesora Lic. María Laura Lerda, a la que acompañan con pesar en esta circunstancia tan triste, al igual que a toda su familia. Que el Señor de la Vida los proteja.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. La Decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Cra. Angelina Campana, profundamente conmovida ante la inesperada partida de Sofía, la despide con afecto y oraciones, y acompaña a su mamá María Laura Lerda y a toda su familia en la certeza de que Dios ya la tiene en su gloria. Espera para todos rápida y cristiana resignación.





IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. La Directora de la carrera de Licenciatura en Marketing de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Irene Bonetto, lamenta la temprana desaparición de Sofía. Que Dios en su bondad infinita la reciba y la colme de bendiciones. Acompaña con mucho amor a su mamá María Laura y familia, y participa de su congoja.





IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|.Carla Ferreyra, Rodrigo Carrascosa y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Sofía y acompañan a Laura y a su familia rogando a Nuestro Padre Celestial por el consuelo para ellos.





IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Karina Ruiz y familia, participan y acompañan con profundo dolor a su amigo Emilio Ibarra por la perdida irreparable de su sobrinita Sofía. Elevan oraciones en su memoria.





IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Luis Alberto Reinaga con gran pena despido a mi querida "Arquerita" Sofi. Excelente niña, divertida, pura, simple, incansable, deportista y alegre !! "Dejas un arco vacío". Descansa en paz. ¡¡Que brille para ti la luz que no tiene fin!! ¡ Siempre te recordaré con mucho cariño! Acompaño a mis amigos: su mamá Laura, su tío José Luis, sus hermanitos, tu abuelita Coca y demás familiares. Ruego una oración en su memoria.





IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Maru Viaña, sus hijos Agustin Cartier y Pía Lerda te despedimos con profunda tristeza y dolor querida Sofía, descansa en paz y brille para vos la luz que no tiene fin.





IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Estela A. de Viaña, sus hijos Francisco y Adriana, Carlos y Estela, Fernando y Cecilia, Javier y Mercedes, Marfía Eugenia, Ana María y Sebastian, nietos y bisnietos participan con profundo dolor el fallecimiento de Sofía y acompañan a la familia en este momento de tristeza, descansa en paz y brille para vos la luz que no tiene fin.





IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Francisco Viaña y Adriana Castellanos, Francisco, Daniela y Guadalupe participan con profundo dolor su fallecimiento.





IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Sobrina del corazón, tu partida es muy dolorosa. Pedimos a Dios mucho Consuelo para tus padres. Acompañamos a nuestra amiga Laura Lerda en tan irreparable pérdida. Sus amigos Emilio Sialle y Karina Estanciero e hija Coni Sialle.





IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Mafalda Margarita Ibarra y sus hijas Silvia Mabel y Susana del Carmen participan con profundo dolor la repentina partida a la casa celestial de Sofía, que brille para vos la luz que no tiene fin.





IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Pedro L. Mulki, su Sra. Ángela Beatriz Cisneros (a), sus hijos Gabriela y flia., Gustavo y flia. y Zulema y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de nuestra querida amiga Laura y acompañan a la familia en estos momentos de tan irreparable pérdida.





IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Zulema Mulki y personal de administración de Galeria Leonardo participan con dolor el fallecimiento de la hija de su querida amiga Laura, y acompañan a la familia en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.





IBIETA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Betty Manzur, sus hijos Ezequiel y Emmanuel y flia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Pelada, hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.





JUÁREZ DE CARRIZO, SULMA MONSERRAT (TITA) (q.e.p.d.) Falleció el |. Pelusa Amante de Carrizo, sus hijos Mercedes Fernando y Laura Carrizo acompañan a su hija Marta y demás familiares en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.





LEGUIZAMÓN DE IBÁÑEZ, ERMELINDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Su esposo: Faustino Ibañez, sus hijos: Héctor, Marisa y Fernando Ibañez, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y sus restos fueron cremados ayer en el CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. AMPARO S.R.L.





LEYRIA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Sus amigos y amigos de sus familiares Pibe y Martha Chazarreta, Suárez. En su memoria, despiden a Susana y ruegan por su eterno descanso.





MARTINI, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Su hijo Miguel, sus nietos, bisnietos, tataranietos, demás familiares y amigos participan de su fallecimiento sus restos serán inhumados en el Cementerio La piedad. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA RELIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.





MASFERRER DE AMERIO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Sus ex compañeras de la esc de Manualidades Nº1 participan su fallecimiento: Norma de Pitsalis, Reina de Sandez, Lilia de Avido, Elia de Ávila, Alicia de Bejarano, Luci de Apud, Evangelista de Cruz, Mirta Blanco , Graciela Vargas, Mariana de Roldán, Graciela Luna, Dora Villarreal, Ana María Zalazar, Anita Sosa, Gladys Corabalán, Lelia López. Rogamos al Altísimo pronta resignación a su familia.





MASFERRER DE AMERIO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Ing. Pedro Ugozzoli; su esposa Lic.Pura Terribile; sus hijos: Pedro y Andrea; Gaby y Daniel; Lourdes y Marta Terribile participan con dolor su partida a la Casa del Señor. Acompañan con la oración a su querido amigo Flavio y demás familiares.





MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Querida tía, ya descansa en paz. Que Dios te dé el descanso eterno y que brille la luz que no tiene fin. Tu sobrina Betty Manzur, su hijo Ezequiel y Emmanuel y flia, te despiden con dolor y tristeza, acompañando a sus hijos, nietos y bisnietos.





NAUFAL OBEID, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Su esposo Carlos Álvarez, sus hijos Adriana ,Yani, David y Liliana, sus nietos Barbara, Carla, Raul, Maria, Rocio, sus bisnietos, Sofia, Justina, Faustina, sus sobrinos Marcelo Orieta y flia, César y flia, Myriam , Ale y flia, Elsa y flia, Marcelo y flia , Antonio y flia, Lali y Carlitos, que brille para ti la Luz que no tiene fin, participan con profundo dolor su fallecimiento".Sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz.cob CARUSO CIA.ARG. DE SEGUROS S.A .Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.





NEIROT, BALBO LAURDINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Hermano te fuiste a un lugar donde no hay pena, ni dolor. Su hermana Victoria Neirot y demas familiares participan su partida. Amén.





NEIROT, BALBO LAURDINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. En esta vida terrenal dejaste enseñanzas y ejemplos de vida. Su sobrino Raúl More (Chilo) y familia participan su deceso.





ORDÓÑEZ, BLANCA LETICIA (Pili) (q.e.p.d.) Falleció el /1/2/22|. Sus hijos: Mimi, Omar, Bernardo, Adriana y Yani, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y sus restos fueron cremados ayer en el CREMATORIO DE LA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. AMPARO S.R.L.





ORDÓÑEZ, BLANCA LETICIA (Pili) (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Las amigas y compañeras del Colegio Belén de su hija Mimi participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.





ROBLES, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Fernando, Karina, Carolina, Luisa, Vanesa, Silvina y dr. Luna Roldán, participan con pesar el fallecimiento del padre de nuestra compañera Susana. y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.





ROBLES, JUAN CARLOS (Bochín) (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Manuel Isac y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





ROBLES, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Los afiliados y la comision directiva de la Asociacion del Poder Judicial participan con dolor el fallecimiento del padre de nuestras afiliadas Susana, Analía y Ramona Robles. Se ruegan oraciones en su memoria.





SOSA, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 30/1/22|. Ilda ya no sufres , ya estás en el Reino de Dios, donde te encontraste con tu amado hijo Carlos Federico Brandán por el cual sufriste tanto, solo le pido a Dios que brille la luz eterna y descansa en paz. Su hermana Haydée Mercedes Sosa, sus hijos Octavio, David Omar, Claudio y Gabriela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.





SOSA, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Su sobrina Claudia Sosa, su sobrino nieto Rodrigo Sosa y familia acompañan a toda su flia en este momento de dolor.





SOSA, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Su sobrina Lucrecia Sosa, su sobrino político Fabián Ruiz y su sobrinos nietos Facundo y Emiliano Ruiz acompañan a toda su familia en este momento de dolor.





SOSA, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 30/1/22|. Su hermano Julio Sosa, su esposa Ana N. Moyano, participan con enorme dolor su partida al encuentro del Padre Bueno para gozar de la vida eterna. Que tu alma descanse en paz en los brazos de nuestro Dios, hermana querida.





SOSA, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 30/1/22|. Olga Carabajal y Hebe C. de Infante del Castaño participan con tristeza el fallecimiento de Ilda y acompañan con cariño a su hermana Negrita, hijos y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones al Señor por el eterno descanso de su alma.





SOSA, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 30/1/22|. Hermana, ya descansas junto a tu Padre celestial, tu hijo, madre y hermanos. Mujer fuerte, luchadora, nunca dejaste de mostrar fortaleza espiritual. Fue fácil amarte, pero olvidarte será imposible. Betty de Caro y sus hijos Fabiana, Gustavo y Alejandro y nietos Marcos, Lucas y Mariano participan con dolor su fallecimiento. Que brille para ti la luz que no tiene fin.





SOSA, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 30/1/22|. Sus amigas y excompañeras de trabajo: Tere y Betty, acompañan en este momento de dolor a Chichi y Adriana, ruegan su eterno descanso y cristiana resignación a todos sus seres queridos.





SOSA, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Josefina y Margarita Vallejo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus hijos en este triste momento.





SOSA, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Su comadre Josefina Vallejo participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su ahijada Marcela Brandán.





BARRAZA, CLAUDIA B. (VIKY) (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/20|. A dos años de su partida a la gloria del Señor. Sus padres Dulcirio Barraza, Graciela Ingratti, sus hermanos Lucas, Alejandra, Victor, Makarena y su ahijada Jazmin y demás familiares invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santa Lucía.





CORONEL, EMILIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/22|. Tu luz es tan brillante que nunca se apagará, siempre iluminarás nuestro camino. Tu voluntad y amor estarán siempre marcado en nuestras almas. Te amamos mi dulce ángel. "Estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos". Salmo 116.15. Sus hijos Claudia, Gustavo, Luciano y Diego Coronel, sus hermanas Blanca y Alicia Coronel, sus sobrinos, nietos y bisnietos invitan a la misa en la Pquia. Santa Rita a las 19,30 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento.





LASTRA, EVE BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/22|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Su hijo Alejandro Di Luca, su hija política Cristina Guzmán, su nieta Francesca invitan a la misa que con motivo de cumplir 9 días de su partida, se celebrará hoy a las 20 hs. en La Catedral Basílica.





ZURITA FERNÁNDEZ, NORMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/22|. Sabemos que gozarás de paz en el Reino Celestial. Al cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor familiares y amigos invitan al responso hoy a las 19 hs en el cementerio de Manogasta.





ARMAS, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/22|. Pili Barrionuevo, participa con gran dolor el fallecimiento de Antonio, hermano de nuestra Cofrada y querida amiga María Elena. Rogando por su descanso eterno. El Señor la estreche en sus brazos y le dé resiganación a su familia.





ARTAYER, FORTUNATO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Sus hijos Mónica y Fernando, hijos pol. Rubén, Romina, sus nietos Melina, Briana, Ignacio y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.





ARTAYER, FORTUNATO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Descansa en paz, Pichón querido. Su hermana Adela Artayer de Dominguez participa con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol





ARTAYER, FORTUNATO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Pasaste por esta vida teniendo misericordia y haciendo el bien al prójimo. Gracias por la bondad y cariño que nos diste. Querido Pichón descansa en paz. Tus consuegros Olga Núñez y Rubén Ramírez, su hija Fernanda, Victor Rojas y Milagros Rojas participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.





ARTAYER, FORTUNATO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Tus hermanos del corazón Daniel, Viviana y Mabel Villalba, y tus sobrinos Paula e Ignacio te despiden con mucho amor, rogando que el Señor te reciba y te cobije en su luz eterna participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.





GONZÁLEZ, SEFERINA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Su esposo Tebes Oscar Horacio, sus hijos Patricia, Sandra, Juan Manuel, Nicolás, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Aires del Sol. Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - LA PLATA - TEL. 4219787.





PADILLA, EBE LUCILA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Su hija Claudia, nietos Jorge, Maria, Leonardo, Sole, Nico, Malena y Tatiana, bisnietos Miqueas, Zamira y Emilia, nietos políticos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cem. La Misericordia a las 15 hs. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.





RODRÍGUEZ, ELVA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Que Jesús te reciba en su regazo y desde allí cuides y bendigas a tu esposo e hijos. Acompañamos a Bettina en tan doloroso momento. Daniela, Claudio, Mónica, Gloria, Mariela, Eugenia, Noelia, Sandra y Negrita.





RODRÍGUEZ, ELVA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Su consuegra Susana Benítez y sus hijos Betina y Leonardo Zanotti, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan al Altísimo oraciones para el descanso en paz de la muy querida Coca.





RODRÍGUEZ, ELVA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Alfredo Palomo e Isabel Hoyos de Palomo, sus hijas Isabel y Patricia con sus respectivas familias, acompañan en su dolor a Coco y a sus sobrinos Betina y Leonardo y demás familiares. Que su alma descanse en la paz del Señor.





RODRÍGUEZ, ELVA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Francisco Molinari Beltrán e Isabel Palomo de Molinari con sus hijos Florencia y Francisco Molinari, despiden con inmenso cariño a Coca y acompañan a sus sobrinos Betina, Leonardo y demás familiares en el inmenso dolor de su partida.





RODRÍGUEZ, ELVA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Los afiliados y la comision directiva de la Asociacion del Poder Judicial participan con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra afiliada Bettina Arias. Se ruegan oraciones en su memoria.





LESCANO, CAMILA GISEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/22|. Querida Camila: Te fuiste como una suave brisa, cuando nadie lo imaginaba, pero el recuerdo de tu persona estará inolvidable en nuestras mentes y en nuestros corazones. Nos reconforta y consuela saber que desde el Reino Celestial protegerás y cuidarás a tu Flia., especialmente a tus pequeñas hijitas. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento su flia. Agradece a instituciones públicas y privadas, ex-compañeros, amigos, vecinos por tantas muestras de afecto y cariño en estos momentos de dolor e invita a la misa a realizarse hoy a las 20:30 hs en la Iglesia La Salette.





LESCANO, CAMILA GISEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/22|. "Descansa en paz, querida Cami". Fuiste un ser maravilloso, ejemplo de amor y fortaleza, que Dios te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Elva y Pepe, Jaimito, Marcela y Juanchi, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20:30hs en la Iglesia La Salette, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.













JIMÉNEZ, JAIME RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. "Pasaste por nuestras vidas dejando una luz que resplandecera por siempre en nuestros corazones". Fuiste una persona maravillosa y la mejor manera de recordarte es con el ejemplo que supiste dejar en nuestras vidas. Hoy al cumplirse 4 años de tu partida a la casa del Señor rogamos una oracion en tu memoria. Tu esposa Monica, tus hijos: Andy, Rauly y Fer, tus nietas Luna y Victoria, tus hijos politicos Mariano y Daiana.













CORONEL DE GRAMAJO, DORA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Querida Dora, el día que partiste una parte de cada uno de nosotros se fue con vos. La honestidad era su ideal, su trabajo, su familia y su amor eran los motores de su vida. Dejaste una gran enseñanza en la tierra, donde todos los que tuvimos la oportunidad de conocerte y compartir como vecina con vos sentimos orgullo de la persona que eras. Fuiste admirable porque amabas y disfrutabas cada cosa que hacías querida Dora. Ahora puedes hacer lo mismo pero desde el cielo. Gran colaboradora con todas las instituciones del pueblo, escuela, jardín. clubes y comisiones. Ramonita Sánchez de Caumo y flia. participan con profundo dolor a los nueve días de su fallecimiento. Acompaña en este irreparable pérdida a toda su familia y cristiana resignación. Elevan oraciones en su memoria.





CORONEL, MARTA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Querida Marta, amiga incondicional de años lamento tu partida sin un adiós. Mujer fuerte, luchadora, valiente con esa fe, que la caracterizaba nunca dejó de mostrarnos fortaleza espiritual, es inevitable no llorar al recordarte, fuimos tan afortunados de tenerte en nuestras vidas, sentimos tanto orgullo por la gran mujer, hija, madre, hermana y vecina, mi reconocimiento y muchas gracias por tu colaboración desinteresada durante años con la Esc. Juan Vignau y Jardín de Infantes Niño Jesús de Nva. Francia Dpto Silípica hasta que la vida te permitió ser ordenanza de esa institución educativa. Ramonita Sánchez de Caumo y familia participa con profundo dolor a los nueve días de su fallecimiento. Señor ella ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Que el Señor derrame un manto de resignación y paz sobre toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.





LANDÍN, RODOLFO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Sus hermanos Elena, Abel, y Elizardo, su hijo Roberto Landin, sus nietos, Gianfranco Landin, Juliana Landin y Milena Landin participan con profundo dolor su fallecimiento".Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres.Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel 4-296027.





MANLLA, JOVITA PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. ."Que el altísimo la reciba en su casa y le dé el descanso eterno". La Comunidad Educativa del Centro Experimental del Sesquicentenario Nº 6 "Juana Manlla" participa con dolor el fallecimiento de la hermana de quien fue una de las gestoras de la fundación de la escuela y elevan oraciones en su memoria. Las Termas.





PONCE, CELSO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Su mamá Brigida Leiva, sus hnos Antonio, Luis, Sabina, Felisa, Humberto, Luisa y Nelen y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en Burra Uañuna Dto .Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.





ROJAS, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Su esposa: Martina Páez, sus hijos: Isabel, Ernesto, Luis, Ángel, Jorge, Juan y Rosa, sus hijos políticos y sus nietos: Iara y Valentín y demás familiares part. su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Pampa de los Guanacos, Dpto. Copo. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SILVA DE ROMERO, BEATRIZ AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 607 "Cabo II Ramón Edmundo Ordoñez". Participan con dolor el fallecimiento de la mamá de la docente Adriana Romero. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

TEJERA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Que dificil es darte el último adiós "Madrecita", nuestra valiosa joya que Dios nos regalo por casi 90 años, nos queda en nuestros corazones tu luz., tu entrega incondicional, ejemplo de vida y el gran amor que nos diste a tus hijas Mary, Elisa, Elba y Silvia, nietos, bisnietos y yernos, familiares, amigos y vecinos. Rogamos oraciones en su memoria.