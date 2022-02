FÚNEBRES | 3 de febrero del 2022

03/02/2022 - 02:08 Funebres

FALLECIMIENTOS

3/2/22

Fausto Moyano (La Banda)

Ramón Guillermo Duarte

Esther Rodríguez

Sergio Manuel Rea (La Banda)

Arminda Belizán (Garza)

Isolina del Valle Leguizamón (La Banda)

Hugo Raúl Morales (La Banda)

Ada Beatriz Coronel

Anacleto Carabajal (Atoj Pozo)

Carlos Américo Suárez

Selva Argentina Albornoz

Modesta de Jesús Sayavedra

José Raúl Sandoval

Verónica Celeste Sayago (Loa Banda)

Juan Marcos Saturnino Santillán

Silvina Gisel Acosta (a Banda)

Rogelio Aristóbulo Arias

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALBORNOZ, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, h. pol. partic. con profundo dolor su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cem La Piedad. Impulso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ARIAS, ROGELIO ARISTÓBULO (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Fuiste al reencuentro con el Señor, lo que reconforta nuestros corazones, porque estás en luz, renaciendo enpaz y amor". Su hija Elda Arias, su hijo politico David Paz, sus nietos Cristian, Valeria, Mónica y su bisnieta Aranza, participan con dolor su fallecimiento.

ARIAS, ROGELIO ARISTÓBULO (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Papi, te vamos a extrañar, que en paz descanses. Su hijo Chito, su hija política Mariela y Alvarito, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARIAS, ROGELIO ARISTÓBULO (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Sus hijos: Justo y María Jorgelina, Guillermo, Elda, Nelva, Ricardo y Oscar, hijos políticos: David Paz, Sandra , Mery sus nietos, Bisnietos y de mas familiares participan en su fallecimiento sus restos fueron cremados ayer. EMPRESA SANTIAGO.

CANCINOS DE CORONEL, ELENA DEL CARMEN (CHOLA) (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 2/02/22|. "Te fuiste sin despedirte, sin decir adiós, la muerte arrebató tu vida en el momento que menos lo esperábamos, pero nuestra esperanza es que hoy estás junto a tu hermano San Juan en la casa de Dios y algún día nos volveremos a ver". Su cuñada Chicha Corbalán de Cancinos y sobrinos Lic. María del Carmen y Carlos, Mario Anelli y Alejandra Cancinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Francisco E. Cerro, Maria Mercedes Clusella y flia. participan su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Maria Rosa Aguilar Araoz y familia participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Roji y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Lic. María Inés Contato.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Mónica Nader hace llegar sus condolencias a la Dra. Rosa M. Contato Carol por el fallecimiento de su hermano Dr. Eduardo Contato Carol. Que su alma descanse en paz.

CONTATO CAROL, EDUARDO RAMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Pedro Rímini Olmedo, Isabel Carol Posse, sus hijos Agustin, Mariano, Maria Isabel, Inés Maria, Justiniano, Pedro Ignacio, Florencia, Dolores Novillo, Ana Kelly, Ricardo Abate, Facundo Otero, Fernando Guerrieri y sus nietos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Sus hijas Mirta y Fina, h. pol. nietos, bisnietos y tataranietos partic. con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cementerio de Vuelta de la Barranca. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

DUARTE, RAMÓN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Su esposa Mirta Urtubey su mama Maria Ledesma sus amigos y vesinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Parque la Paz COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DUARTE, RAMÓN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juarez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Profesor Guillermo Duarte, docente de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, de la Facultad de Agronomia y Agroindustrias. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

DUARTE, RAMÓN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Autoridades, personal docente, Nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE, participan con profundo dolor el fallecimiento del docente de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

DUARTE, RAMÓN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. El personal directivo, docentes, no docentes, alumnos de la EAGyG y la AACER participan del fallecimiento del docente de la institución, se ruega una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (Chipon) (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Sus primos Chino, Pedro, Martin, Ricardo y Andres Barrionuevo participan con inmenso dolor su fallecimiento y esperan que Dios lo cobije en sus brazos y que desde el cielo siga protegiendo a sus seres queridos. Acompañamos a su familia y rogamos oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en mí, no morirá jamás". Las amigas y ex compañeras de su hija Mónica participan y acompañan en este momento doloroso, Alines, Elena y Zulma. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Hector Enrique Marquetti (Colino) y familia lamenta la irreparable perdida y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Arq. Carlos Alberto Argañaraz, Anita Gómez Barabino, sues hijos Javier, Sebastian y Victorio y sues familias participant con dolor la partida al encuentro con el Señor, del querido y respetado Chipón. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Emprecons S.R.L., personal de la empresa, participa con dolor el fallecimiento del ex socio fundadfor y acompañan a la familia en este dificil momento.

GONZÁLEZ, MANUEL JACOBO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Hugo Orlando Anna, su esposa Lia y su hijo Piti, Gorda y Cucú, despiden a un amigo de siempre y muy querido el Viejo Manuel, no vamos a olvidar tu sonrisa y tus ocurrencias, abrazamos fuerte a Miri y a sus hijos Moni, Patri, Piki, Ñola y Johny.

IBÁÑEZ, NANCY NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Hermana querida (Pocha) ya descansas en los brazos del Señor nuestro Dios. Sus hermanos Carlos Alberto, Fanny del Valle, sobrinos Silvina Teresita, Carlos Daniel, Graciela, Juan Carlos y sus familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, NANCY NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Con gran tristeza te despido querida amiga y compañera. Llevare en mi corazón y en memoria por siempre el hermoso recuerdo de los momentos que compartimos con charlas amenas y la alegría que nos provocaba el reencuentro. Fuiste una mujer ejemplar, de firmes valores y un amor infinito para con tu familia. Seguro estás ya gozando del Reino Celestial. Mavel N. de Nader.

IBÁÑEZ, NANCY NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Mavel N. de Nader y sus hijas Mónica y Marcela acompañan con oraciones a sus hermanos y sobrinos. Que el Señor le dé el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin.

IBÁÑEZ, NANCY NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Sus amigas y ex compañeras de promocion de la escuela de Comercio, Esther y Carmen Carrizo participan con profundo dolor el fallecimiento de Pocha. Te recordaremos siempre amiga querida y elevamos oraciones en su memoria.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. El consejo directivo de la Asociacion Mutual San Jorge, personal directivo, docente, no docente y de servicio del Instituto de Enseñanza San Jorge en sus tres niveles de enseñanzas participa con profundo dolor el fallecimiento de la alumna Sofia Ibarra y acopañan a la familia en tan penoso momento. Elevan oraciones en su memoria.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. María Elena Santillán de Auad y sus hijos Alejandro, Daniel, Ana María, Ana Cristina y sus respectivas familias acompañan en estos momentos de dolor a sus queridos padres, hermanos, abuela Coca, tios y demas familiares por la irreparable perdida de Sofía. Vuela alto pequeña Sofía que el abuelo Lerda te está esperaqndo y te protejerá a ti y a todos los que hoy lloramos tu partida.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Personal de Los Duques del Calzado: Hugo, Alejandro, Nestor y José participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Juan Carlos Landriel y flia, lamentan profundamente su fallecimiento. Acompañan a su madre, hermanos y demás familiares en estos dolorosos momentos y ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Lic. Cecilia Falcione de Gigli y familia participan con dolor la pérdida de Sofía y acompañan a Laura y Juan, Joaco y Guadalupe en tan duro momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

IBARRA, SOFÍA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Julio Cinquegrani, Sara Gomez, sus hijos Diego y flia., Ramiro y M aria Pia participan con profundo dolor este momento.

JIMÉNEZ VDA. DE APAZA, ELSA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/1/22|. Compañeros de Rendicion de Cuentas, participan su fallecimiento y acompañan con gran cariño a la querida Lita en estos momentos de tanto dolor. Elevan oraciones en su memoria rogando al Señor consuelo y resignacion para toda su familia.

JIMÉNEZ VDA. DE APAZA, ELSA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 19/1/22|. Cont. Puky Villarreal y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Elsa, madre de su querida amiga Lita. Ruegan una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin,

MARTINI, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Que el Señor alumbre el camino que hoy, empiezas a recorrer, donde reina la paz y el descanso eterno. Su sobrina Myriam Páez y flia. participan con pesar su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Compañeros de Rendicion de Cuentas participan su fallecimiento y acompañan con gran cariño a la querida Adriana en estos momentos de tanto dolor elevan oraciones rogando al Señor consuelo y resignacion para toda su familia.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Cont. Puky Villarreal y flia participa con dolor el fallecimiento de la Sra. Olga, madre de su querida amiga Adriana. Ruegan una oracion en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. El señor Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar el fallecimiento de la señora madre de la Secretaria de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo de la UCSE, Prof. Graciela Manzur. Espera para toda su familia el pronto consuelo de la fe.

MIANA DE MANZUR, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. La Decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Cra. Angelina Campana, acompaña con afecto y oraciones a la Secretaria de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo de la UCSE, Prof. Graciela Manzur por el fallecimiento de su señora madre. Que el Señor de la Vida la cobije en su gloria.

ORDÓÑEZ, BLANCA LETICIA (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Sus nietos María belén, María de los Ángeles, Marylen, Omar, Juan Ignacio, Agustín, Rodrigo, María Eugenia, Jimena, Nahuel, José, María Constanza, Tomás y Juan Bautista, sus bisnietos Felipe, Juan Federico, Felipe Salvatierra, Victor y Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORDÓÑEZ, BLANCA LETICIA (Pili) (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Su nieto político Luis Ariel Gauna, hija politica Sonia Karina Alvarez participan con dolor su fallecimiento. Oraciones en su memoria.

SANDOVAL, JOSÉ RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Sus hijos Estela, Teresa, Raúl, Juan, h. pol. Hec tor, Ruben, Neli, nietos, Teresa, José, Estela, Ruben, Lautaro, Lucas, bisnietos Francisco y Juan Cruz partic. su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cem. de San Marcos.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SANTILLÁN, JUAN MARCOS SATURNINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Su Esposa: Dora Pérez sus hijas: Claudia, Dora, Gabriela Hijos políticos: Gustavo, Álvaro, Hugo; nietos: Óscar, Brenda, Tamara, Julieta, Valentina y Benjamín participan en su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio la Esperanza. CARUSO CIA DE SEGUROS - EMPRESA SANTIAGO.

SAYAVEDRA. MODESTA DE JESÚS Falleció el 2/2/22|. Sus hijos Reina, Marvelina, Eumelia del Valle y Delia, h. pol. Felix, Ricardo y Osvaldo Rodríguez, nietos, bisnietos, vecinos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron sepultados en el cem. de San Antonio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SOSA, ILDA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 30/1/22|. Sus familiares Juan Carlos Paz su esposa Cristina Arjona junto con sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de Ilda y ruegan una pronta resignación cristiana para sus familiares.

SOSA, PEDRO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Su esposa Teresa Avila, sus hijos Gabi, Nelson y Lucas Sosa, su nieto Valentín, participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SUÁREZ, CARLOS AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Su esposa Juan a Roldan, hija Emilse, nieta Lara, sobrinos, sobrinos nietos, amigos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Caruso Cia de Seguros . ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SUÁREZ, CARLOS AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Ana, Eugenia, Mara, Marcela, Soledad, Valeria, Liliana y Cecilia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra querida amiga Emilse y elevan oraciones por su eterno descanso y resignación para su familia.

TARCHINI, BRUNO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila e hijos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Mónica, a sus hijas y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

TORREZ, MARTA NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. "Partio a la Casa del Señor Nuestro Dios, dejando destelles de amor infinito. Su hijo Carlos Torrez y familia, recibe sagrada sepultura en el cementerio de la localidad de Laprida. Dpto. Choya.

TORREZ, MARTA NORMA (q.e.p.d.) falleció el 1/2/22|. Su suegra, sus cuñados, sus sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a Carlos y Esther Figueroa y demas familiares en este dificil momento Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

LORENZO DE SIMONETTI, MERCEDES O. (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/18|. "Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá y todo el que vive y cree en mi no morirá para siempre. ¿Crees esto?. Jn 11,25-26. Sentimos tu presencia, tu voz sigue sonando en nuestros corazones, gracias por tu legado, gracias por haber dejado tantas enseñanzas para quienes tuvimos el honor de formar parte de tu vida. Tus hijos Miguel Ramón y María Elena Casaubon, Maria Mercedes y Luis Alberto Velazquez, Gringo y Analia Fernandez, nietos y bisnietos invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse cuatro años de tu partida.

MACHULSKY, DANIEL Cnel. (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Daniel, honesto, noble, de corazón dispuesto y palabra justa, permaneces siempre con nosotros. Tu fortaleza nos acompaña en este duro desafio. Tu mision en esta vida se ha cumplido con honores. Ahora descansa con nuestro Señor Jesucristo. Su familia invita a la misa por la novena noche a realizarse hoy en la iglesia Catedral a las 20 hs. Ruegan una oracion en su memoria.

ORIETA, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/1/22|. Sus hermanos, hijo y sobrinos, invitan a la misa 20 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, al cumplirse 1 mes de su fallecimiento.

RAYMUNDI, ELAINE SERAFINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Su esposo Herminio Osvaldo Coran (Lito), sus hijos Mario, Mechi, Alejandra y Veronica, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Nuestro Señor de Mailín, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ÁBALOS, FABIANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/97|. ¡Padre nuestro que estás en los Cielos, colma de bendiciones a nuestra querida Fabi, permítele gozar de la felicidad eterna en un mundo de paz infinita! En nosotros queda impreso por siempre su inmenso amor, alegría y compañerismo, para vivir en gratitud eterna. Te queremos y extrañamos Pichula querida, por siempre en nuestros corazones. Tu madrina Gringa, Ferez y Marcelo Zanni, tu prima Mecha Ferez, tus sobrinos Chochi, Marce, Cecilia, Mauricio y Guadalupe. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, RAMONA ISABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/21|. A dos meses de tu inesperada partida dejandonos un gran dolor. Tus padres Nena y Rubén, su hermano Derli y sobrinos. Ruegan una oración en su querida memoria.

MACHULSKY, DANIEL (CORONEL) (q.e.p.d.) Falleció Tragicamente el 25/1/22|. Hoy se cumplen 9 días de tu partida, y aún parece mentira que ya no estés. Queda en mi corazón nuestras últimas conversaciones y recuerdos. Un hijo bueno, un hermnao bueno, un padre bueno, un esposo bueno, un amigo bueno, un profesional bueno, un servidor y hombre de fe bueno. Un Hombre Bueno. Has vivido tu vida con Significado, de honradez, sencillez, humildad, entrega, servicio y entrega. Pido para que Dios esté presente en tu familia para acompañarlos y sostenerlos a todos en los momentos tan difíciles que están viviendo. "Servidor bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor". Marcela Lami, Carlos Soza e hijas participan con sentimiento su tránsito a la casa del Padre, y que recibió su honra en vida y ahora en la eternidad.

MACHULSKY, DANIEL (CORONEL) (q.e.p.d.) Falleció Tragicamente el 25/1/22|. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento, sus amigos de la calle Juárez Célman: Roberto Ávila, Carlos Bustos, Carlos Ibáñez Tauil, Héctor Casadei, Carlos Soza y sus familias acompañan a toda la familia en tan inesperado y difícil momento, y ruegan para que Dios conceda serenidad y consuelo

MACHULSKY, DANIEL (CORONEL) (q.e.p.d.) Falleció Tragicamente el 25/1/22|. Guillermo Cruz Salvatierra, Hugo Carabajal, Carlos Soza y sus respectivas familias, abrazan con el corazón a toda la familia al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Te recordamos amigo de nuestras comidas y momentos cada vez que venías a tu tierra. Gracias por habernos regalado tu hombría de bien y tu servicio a nuestra Patria. Dios te reciba con los brazos abiertos, por todo lo que has sembrado en esta vida. Te mereces todos los honores.

MACHULSKY, DANIEL (CORONEL) (q.e.p.d.) Falleció Tragicamente el 25/1/22|. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento, Susana, Mirta y Carlos Soza acompañan a toda la familia en tan irreparable pérdida.

Ruegan a Dios para que reciban el consuelo y la paz que solo Él puede dar.

YACHELINI MATTEUCCI, MAITE (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/11|. Mi querida Maiteuchu, aunque la luz de mi vida se esté apagando de a poco siempre mi pensamiento es para pensar en ti, porque ha quedado un dolor muy grande por haberte perdido y no poder superarlo, Yo esperaba mucho de ti, pero todo se complicó, ahora solo podemos extrañarte y recordarte en todos los momentos. Nunca estarás sola, siempre estarán tus hijas y nietos que te recordarán mucho. "Cuando se está feliz hay que saber cuidarlo, es como cuando nacemos que no sabemos hasta cuándo será". Que descanses en paz mi querida hija. Tu madre Marisa Yachelini.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACOSTA, SILVINA GISELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/22|. Su hija Marina Herrera, su hermana Luciana Magali Acosta y flia. participan en su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Jardín Del Sol. EMPRESA SANTIAGO.

ARTAYER, FORTUNATO MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Fuiste llevado al Cielo como vos lo merecias, junto a Jesús y María, eras un hombre ejemplar. Dechado de virtudes. Siempre buscando hacer el bien sin pedir nada a cambio, esposo, padre y abuelo extraordinardio te recordamos siempre con cariño, descansa en paz "Yuyo Maldito" como te deciamos cariñosamente. Tus amigos Carlos Vella, su sra. esposa Mari, sus hijas Cristina y Marcela Vella y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, ANGELES YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Ricardo Santillán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Susana y a su nieta Celeste Santillán. Ruegan una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

LEGUIZAMÓN, ISOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Sus hijos Miguel y Ruben, hijos pol Verónica, nietos Anabel y Mariano. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Aires del Pinar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 - tel. 4219787.

MORALES, HUGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Sus hijos Fabiana, Sebastián, hijos pol. Sergio, Marine, nietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Aires del Pinar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 - tel. 4219787.

MORALES, HUGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Querido hermano ya estás ante la presencia de Dios, en el reencuentro con tus padres Emilio y Celia y tu hermano Carlos,. Rezo por tu alma. Su hermano Armando Morales.

MORALES, HUGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Que la felicidad que siempre tuviste en la vida terrenal te reciba en el reino de los cielos. Vive en presencia de Dios. Su hermano Armando Morales y sus sobrinos Veronica, Oscar, Maria y Carlos.

MORALES, HUGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Su hermano: Héctor Rodolfo, su cuñada Elena, su sobrinos: Claudia, Rody, Lucas, María Elena, Alexsandra, Emanuel, Mariana, participan con profundo dolor. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Aire del Pinar. Se ruega una oración en su memoria.

MORALES, HUGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Su hermano Mili, su cuñada Kika, sus sobrinos Milili y Nedi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Aire del Pinar.

MORALES, HUGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Sus hermanos Queca, Gladis, Mili, Héctor, Pelusa, Cristina, Quetucho y Nena, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Aire del Pinar.

MORALES, HUGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Su sobrina Nedi, su esposo Omar, sus hijos Marianito, Romina y Esteban, sus nietos Sofía y Thiago, participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Aire del Pinar.

MORALES, HUGO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Su sobrino Milili, su esposa Marcela, sus hijos Xavier, Nacho y Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Aire del Pinar.

MOYANO, FAUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Sus hijos, nietos, bisnietos, sus hermanos y demás familiares. Sus restos Fueron inhumados en el cementerio La Cañada- Dpto. Figueroa. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Telefono 4219787.

REA, SERGIO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/22|. Su hijo Joaquín, su madre Blanca González y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 - tel. 4219787.

RODRÍGUEZ, ELVA INÉS (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Su hermano Nando, su esposa Marta, sus hijos Fernando y Adriana, su hija política Susana y su nieto Lukas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que descanses en paz hermana querida!! Rogamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ELVA INÉS (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Sus primos Graciela Sarmientoy Carlos Raúl Sarmiento, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones ensu memoria.

RODRÍGUEZ, ELVA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Su querida amiga Susana Villalba, sus hijas Patricia, Fabiana, Alejandra, Erika, María Eugenia y sus respectivas familias. Lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, ELVA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Tu prima te despide con gran dolor, querida que descanses en paz. Marta Alicia Padilla, sus hijos Federico y Gustavo Raschi, hija política Analía y sus nietos Ariana, Federico y Franco Raschi. Consuelo para sus seres queridos.

SAYAGO, VERÓNICA CELESTE (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Sus padres David Enrique Castillo y Rosa Isabel Sayago; sus hermanos: Nanci Ruiz, Daiana Castillo, Micaela Sayago, Julio Castillo, Mari Sayago, Ángel Castillo, Davina Castillo, Santiago Sayago, Morena Sayago, Paola Sayago. Sus suegros Mario del Valle Esteban y Yesica Elizabeth Quiroz y flia su hijita: Priscila Vega Sayago participan en su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Jardín del Sol La Banda EMPRESA SANTIAGO.

TORRES, NORMA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/22|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias participan el fallecimiento de nuestra vecina y amiga Norma y acompañan en el dolor a sus hijos Carlitos, Esther y a sus nietos ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

SANDEZ, LÍA JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/22|. Su esposo Perfecto Ávila, sus hijas Mirta y Silvia y su nieta Belén, invitan a la misa que se oficiará al cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre, hoy alas 20.30 hs. en la Iglesia de La Salette de la ciudad de La Banda.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BELIZÁN, ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Sus hijos Cesar, Carlos, Jorge, Raquel h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados en el cementerio de Garza dpto. Sarmiento. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 - tel. 4219787.

CARABAJAL, ANACLETO (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Sus hermanos María, Reinaldo, Geronimo, sobrinos Ramon, Jacinta, Erika, Delfina y Jesus partic. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cem. de Atoj Pozo, Dpto. San Martin. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LANDÍN, RODOLFO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/22|. Jesús Auatt de Baleija, sus hijos José, Rolando, Marianella y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Sus hijas Mary y Marisol Narvaes h. politicos nietos y bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Crito Redentor SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

RODRIGUEZ, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Nunca te olvidaremos. Sus hermanas Elena Rodriguez y Mercedes Rodriguez, sus sobrinos Daniela Carrasco, Bernardo Pacheco, Francisco, Fernanda, Gaston Pacheco y Sebastian Abate y Alonso Abate, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

RODRIGUEZ, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Nunca te olvidaremos. Su sobrino Omar Carrasco, Cristina Ledesma, María Belén y Martín Carrasco, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. Sus amigos por siempre: Jorge, Silvia, Walter, Lidia, Pichón, Nanci, Hugui, Mirian, Ale, Mabel, Ricardo, Yudith, Luis, Guillermina, Omar, Lili, Jose, Adriana, Ruben, Nene, Alfredo, Pino, Dario, Fito, Sonia participan con profundo dolor y acompañan a la familia Narvaez - Morellini.

RODRIGUEZ, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/22|. "El Señor es mi pastor nasda me puede faltar". Maria A. Scaglioni, Silvia Ledesma, Carlos Ruiz, Camila y Mariano Ruiz, participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TEJERA, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/22|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, de la Sra. María Esther Tejera y acompañan en el dolor a su hija, Tec. Elisa Pineda, no docente integrante de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, como así también a familiares y afectos.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CHAPARRO DE LEDESMA, JESÚS NATIVIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. "Nuestro Amor nunca morirá, te extraño cada segundo de mi vida". Su Amado esposo José Ignacio Ledesma.

CHAPARRO DE LEDESMA, JESÚS NATIVIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. "Madre querida a un año de tu partida al Reino de Dios , vives eternamente en mi". Su hijo Sérgio Ledesma y esposa Alejandra Leguizamon.

CHAPARRO DE LEDESMA, JESÚS NATIVIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. "Hermana querida descansa en los brazos de Dios Padre". Sus hermanos que te Aman, Roque, Juan, Esteban, Dalmacio, Evelina, Teresa y Rosita Chaparro.

CHAPARRO DE LEDESMA, JESÚS NATIVIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. "Mamita adorada vives en mi corazón. te extraño cada día más". Su hijo Nelson Ledesma, esposa Jimena Gómez y nietos Valentín, Luciana y María Pía.

CHAPARRO DE LEDESMA, JESÚS NATIVIDAD DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/21|. "Descansa en Paz Mamita. Vives en Nosotros". Su hija Mariel y Héctor y su amado nieto Benjamin.