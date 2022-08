FÚNEBRES | 4 de Agosto del 2022

04/08/2022 - 05:48 Funebres

FALLECIMIENTOS

03/08/2022

- Mario Díaz (La Banda)

- Obdulio Zelada

- Tolentina Coman (Dpto. Figueroa)

- Rubén Arcángel Amaya (La Banda)

- Fabiana del V. Coronel de Bonahora (Loreto)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BALOY CORONEL, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus vecinas Valeria y Fernanda Di Santo Corvalán, su nieto en el afecto Alejo, acompañan a su hija Rosi en este difícil momento, rogando cristiana y pronta resignación.

CAROL, LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Su tía Elsa, sus primos Fredy, Marcelo y Marisa Carol acompañamos a sus hermanos en este dolor que encuentren la paz necesaria para llevar adelante semejante pérdida. Lo recordaremos seimpre con su humildad que lo caracterizaba. Que nuestras oraciones elevadas al Señor lleven su alma a descansar en la región de la paz y de la luz. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

CAROL, LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, El me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas". La Comunidad Educativa del Colegio Cristo Rey Nivel Secundario, acompaña al Prof. Lucas Carol en este momento de dolor ante el fallecimiento de su papá y eleva oraciones en su memoria.

CAROL, LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Las "Glorias Ferroviarias", participan con profundo dolor el fallecimiento de un integrante más de nuestro hermoso grupo, acompañamos a su familia y elevamos oraciones en su memoria.

DIMIER, DANIEL ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/22|. "Que el Señor te reciba en su morada Santa". Tus compañeros y amigos Adriana García, Adriana Lescano,Adriana Chávez. Graciela Ferreyra, Cecilia Haro, Elba Díaz, Sonia Sandoval, Graciela Casagrande, Perla Olmos, Zulma Maidana, Perla Torrens, Patricio Deroy, Guillermo Baudano, Víctor Porfidio, Negrita y Elsa participan con profundo dolor su fallecimiento.

FLORES, NILDA HAIDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Sus hijos Walter, Roxana, Jorge Luis, Marcelo, Federico, Silvana, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio los Flores. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

FLORES, NILDA HAIDÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados participan del fallecimiento del socio. Flores Nilda Haide que sus restos fueron inhumados en el cementerio

FUENTES ARANDA, CRISTIAN NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Sus tíos Americo Aranda, Ercilia , Estela,Adriana, Oscar, Mirian y sus respectivas flias. acompañan a Cris en estos momentos de tanto dolor. Elevando oraciones en su memoria.

FUENTES ARANDA, CRISTIAN NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá en nuestros corazones. Tus tios abuelos: Hugo y Estela Perez, Verónica y flia, Patricia y flia; Romina y flia; Germán y Bruno. Rogamos una oración en su querida memoria. Que brille para vos la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, ÁNGEL RODOLFO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Prof. Lorena Paz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Prof. Rosa Unzain y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza y pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

GOMEZ, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. La comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 1, participa el fallecimiento del Sr. esposo de la directora del nivel secundario Mg. Rosa Haydee Unzain, acompaña a su familia y se ruega una oración para su eterno descanso.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Su primo Dr. Oscar Antonio Granda ,sus hijos Oscar Guillermo, Carlos Octavio y Santiago Matías y respectivas familias ,participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Nora y acompañan a Cacho , hijos y nietos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. El Departamento de Lengua del Colegio Absalón Rojas participa con dolor el fallecimiento de la madre de la compañera Prof. Marcela Zamora. Ruega una oración en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Francisco E. Cerro y flia. participan su fallecimiento. Acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. "Cuando una amiga se va queda un espacio vacío", Nora querida, te voy a extrañar siempre, gracias por tu amistad, por estar en mi vida y compartir hermoso s momentos con tu adorable familia. Fuiste una ejemplar esposa, madre,abuela,amiga y profesional .Una bella persona. Te despiden con profundo dolor ,rogando resignación cristiana para tu familia, Dra.Elvira Chazarreta, sus hijos Carolina Balliano y Gonzalo Castro ,Constanza Balliano y Thierry Marouteix, Santiago Granda e Ivana Cipoletti y resp.flias. Que brille para ella la luz del descanso eterno en la casa del Señor.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Arquitecto Edgar Pablo Quaranta, su esposa Luisa Josefina Chazarreta y sus hijos Edgar Pablo, Luisina María, Ramiro y María Antonella, participan con profundo dolor su fallecimiento. Abrazan con gran cariño a toda su querida familia. Acompañan en la oración y ruegan por el eterno descanso de su alma .

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Queridos Inés y Pioty: con mucho pesar los acompaño en este momento de inmenso dolor. Un gran abrazo de consuelo, mío, de mis hijos y nietos, para ustedes y para Cacho, hermanos y toda la familia. Ángela Viviana Moreno Pereyra.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Omar Lescano y Mónica Trouve, amigos y compañeros de trabajo de sus hijos Sergio, Victor y Marcela, lamentan su partida y acompañan en este doloroso momento a toda su familia y elevan una oración en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Rodrigo Posse, Agustina M.Ordoñez Beltrán acompañan a Inés,Norita, Félix y demás familiares. Se ruegan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Juan Manuel Suffloni y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Noemí Salvatierra y María Juliana Flores participan con dolor su partida; acompañan a Cacho y sus hijos en estos tristes momentos, rogando por su pronta resignación .Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su matriculado Lic. Sergio Zamora. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre del Lic. Sergio Zamora. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre del Lic. Sergio Zamora. Que descanse en la paz del Señor.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Sus vecinas Evangelista Saavedra y Paola Cruz Saavedra saludan con profundo dolor a su esposo Cacho y a sus hijos y flias. Elevamos oraciones en su me

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. El Dpto. de Ciencias Naturales del Colegio Absalón Rojas, participa su fallecimiento y acompañan a su hija Marcela Zamora en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Rubén Pikaluk, su esposa Patricia Nabac y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk participan su fallecimiento y acompañan a su hija Marcela en estos tristes y dolorosos momentos.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Míguela de Yocca y sus hijos Cacho, Inés, Juan, Evelina, Angelo, Nino y Renato participan con dolor su fallecimiento. Invocan oraciones en su memoria y acompañan a su esposo Cacho y sus hijos en este triste momento.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Sus vecinos y amigos de toda la vida: Juan Carlos, Antonio Eduardo, Miguel Ángel y Oscar Eleán participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Cacho, sus hijos Sergio, Marcela, Inés, Víctor y Norita, a sus nietos y sus familias. Ruegan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Dr. Oscar Antonio Granda y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. "Que el alma de mi amada madre, por su infinita misericordia, Señor, descanse en paz". Las compañeras de Hockey y entrenadores de su hija Norita "Las Doradas", participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Macarena y Ornella Lezcano Mattar y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Nora y acompañan a su hija Inés y familia en este difícil momento.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Fernando Drube y Guadalupe Abalos, sus hijos Bautista e Inés, participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Blanca González de Vittar y sus hijos Cecilia, Jorge y Alejandro y sus respectivas familias participan la partida de su amiga y acompañan a su esposo e hijos en este difícil trance.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Judith Goytea, acompaña en estos momentos de dolor a su amiga Ines, Pioti y flia. Ruega oraciones en su memoria.

GRIGNASCHI DE ZAMORA, NORA ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. La Comisión de Eventos del Club Olimpico, acomàña a Inés Zamora en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

IÑÍGUEZ, SEGUNDO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Su amigo Pichón Robles y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZELADA, OBDULIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Su hermana Susana Zelada, su hno. pol. Antonio Paz, sus sobrinas Celina y Aldana participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en la distancia. Se ruega oraciones en su memoria.

ZELADA, OBDULIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Su hermana Mónica Elizabeth Zelada e hijos Romina, Sergio y Carolina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este triste momento a su esposa e hijos. Se ruega una oración en su memoria.

ZELADA, OBDULIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Rubén Pikaluk, su esposa Patricia Nabac y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZELADA, OBDULIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Tomás Corona y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento, pidiéndole al Señor lo tenga en la gloria.

ZELADA, OBDULIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. "Sentido pesar por irreparable pérdida". Acompañamos en el dolor a su familia, rogando pro el eterno descanso de su alma. Juan Carlos Silva y familia.

ZELADA, OBDULIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. El Personal de Batería Danna participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza y pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

ZELADA, OBDULIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Por todos los momentos compartidos de nuestras vidas, querido Obdulio, estarás siempre presente en todos nosotros, tus amigos de grupo ARCO. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Chata, Fernando G. Fernando R. Flaco, Guillón, Jorge, Juanca, Negro, Osvaldo, Petico, Pirulo, Raúl, Riki, Sixto y Tucu.

ZELADA, OBDULIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Su amigo Raúl Omar Segura y familia participan con dolor su fallecimiento, elevamos oraciones en su memoria y acompañan con afecto a su familia.

ZELADA, OBDULIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Su amigo Ricardo Juárez y familia participan con pesar su fallecimiento y ruega a Dios pronto consuelo a su familia.

ZELADA, OBDULIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Su amigo Felipe Zabaleta y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su familia.

ZELADA, OBDULIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Su amigo Fernando Gorostiza y familia, participa su fallecimiento. Tu partida a la casa del Padre celestial nos deja una profunda tristeza, pero una gran esperanza de resurrección, acompañando el dolor de su familia.

COSTA DE PILÁN, INÉS CAROLINA (q.e.p.d.) falleció el 4/8/11|. Sus hijos Piqui y Víctor Barquín; Eduardo y Mirta Torres; Claudia y Billy Córdoba, sus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse 11 años de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

CUELLO, CARLOS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. Mi querido hijo, no sabes el dolor que sentimos y no podemos expresar en palabras. Tu vida se apagó, tu corazón no seguirá latiendo, no hay maneras de superar esta gran pérdida, ni el consuelo para lo que estamos sintiendo. Junto a tu padre quiero decirte que te amamos, te extrañamos y te recordaremos siempre, hijo querido. Tus padres Petrona Paez y José Domingo Cuello, invitan a la misa en la Pquia. de Sumampa hoy 4/8 a las 19 hs.

CUELLO, CARLOS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/22|. Dios de misericordia y amor, ponemos en tus manos amorosas a nuestro padre, ya que en esta vida le demostraste el camino y el amor y ahora ya estás libre de toda aflicción, concédele la felicidad y la paz eterna. Su vida terrena se ha terminado, pero recíbelo en tu paraíso en donde no habrá dolores, lágrimas, ni penas, sino unicamente paz y alegría con Jesús tu hijo y el Espíritu Santo para siempre, amén.Tus hijas Carla Valeria, Marianella, Guadalupe, Natalia, Esteban, sus nietos y su ahijado Francisco Juárez, invitan a la misa en la Pquia. de Sumampa hoy 4/8 a las 19 hs.

DÍAZ, ALBERTO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/97|. Mi querido viejo, han pasado 25 años que ya no estás físicamente con nosotros pero vives en el corazón de tus hijos. Invitamos a la misa que se realizará hoy a las 19.30 en el santuario de Santa Lucía al cumplirse 1 año más de su partida, se ruega una oración en su querida memoria.

AMAYA, RUBEN ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Su esposa Pereyra Mirta Celestina, sus hijos Zulma, María, Rubén, Marcelo, Jorge, hija pol, Cecilia, nietos, bisnietos y demas fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

DIAZ, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Sus hijos Víctor, Fabián, María Graciela, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por Norte Beneficios. La Plata 162. Teléfono 4219787.

GEREZ, EVELINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Sus vecinos: Arq. Juan Carlos Loto, Roque Alberto Loto, María Luisa Loto y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su querida memoria.

LEIVA, RAMÓN ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Sus hijos Franklin, Isabel , Julio y demás familiares Participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. Ceremonial exequias y Tanatopraxia realizado por nueva EMPRESA GOROSTIZA.

ORIETA VDA. DE MONTOTO, ELISA G. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Natividad Jorge de Farías, sus hijas María de las Mercedes, María Magdalena, Griselda Elizabeth, Ana Carina Farías, hijos políticos: Daniel O. Llugdar, Guillermo D. Molinari, Alfonso M Roger y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la resignación de su familia.

ORIETA VDA. DE MONTOTO, ELISA G. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Dra. Silvia Abate y Lic. María Pía Abate acompañan con profunda tristeza a su hija Teresita y familia ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones a su querida memoria.

ORIETA VDA. DE MONTOTO, ELISA G. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Las amigas de sus hijos Nacha y Pocho : Mer chaval, Ana Haick, Maria -angelica Peralta, Moña Utrera, Nené Llugdar, Norma Galván, Pupi Gomez, Graciela Grau y Chini Habra, participan con pesar su fallecimiento, acompañan a su familia en el dolor y elevan oraciones en su memoria.

ROMERO DE RUCHELI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Dios ama, cambia, transforma, purifica, moldea, sana, protege y bendice. Yaya querida descansa en paz. Siempre en nuestros corazones. Sus nietos Sebastián Diaz Gallardo y Paula; Luciana y Pablo; Paula y Xesco; María Julieta y Daniel; sus bisnietos Lourdes, Sofía, Matías, Ibrahim, Isaías, Renata, Malena y Máximo te despiden con mucho dolor.

ROMERO DE RUCHELI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Siempre en nuestros corazones Yaya querida. Sus nietos Silvina, Andrea y Ariel, Robert Ríos y Araceli, bisnietos Facundo, Laureano y Bianca. Elevan oraciones en su memoria.

ROMERO DE RUCHELI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Yaya querida, fuiste y serás un ángel en mi vida, iluminando cada instante y acompañándome siempre. Gracias por tu amor incondicional e infinito, por ocuparte siempre y acompañarnos en cada momento de nuestras vidas. Desde hoy brilla el cielo para mí. Su nieta Vanina Rucheli, Víctor Hugo Hidalgo, sus bisnietos Eleonora, Lisando, Víctor y Marianela. Elevan oraciones en su memoria.

ROMERO DE RUCHELLI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Sus sobrinos Velia, Liliana y Yony Romero, participan su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

ROMERO DE RUCHELI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Sus sobrinos: Cristina Rucheli, Guido Gallego y sus hijas, acompañan con cariño y oraciones en este doloroso momento.

ROMERO DE RUCHELI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. La comunidad de misa de 7 hs. del Colegio San José participa con pesar su fallecimiento y ruega por su feliz resurrección. Acompaña a su hija Mirta y familia en estos momentos de tanto dolor.

ROMERO DE RUCHELLI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Sergio Marinoff, Maria Silvina Manfredi y sus hijos Florencia, Silvina, Agostina y Sergio participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria

ROMERO DE RUCHELI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Los vecinos y amigos de su hija Cachi: Manuel Gómez, Estela del V. Gómez, sus hijos Manuel Rolando, María Clara y Martín Leandro participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y piden al Señor por una pronta y cristiana resignación para su familia.

ROMERO DE RUCHELI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Directorio, cuerpo médico y personal sanatorio Jozami SRL acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la compañera Betti Ruchelli. Eleva una oración en su memoria.

ROMERO DE RUCHELI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Ester, Mariel y Angi acompañan en este difícil momento a su compañera Beti Ruchelli ante la irreparable pérdida de su mamá. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ROMERO DE RUCHELI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Rusa, nos embarga una enorme tristeza al verte partir, pero sabemos que el Señor, lleno de su infinita bondad, te amparará en su seno por toda la Eternidad, y a tu familia, quienes quedan aquí extrañándote, les dará el consuelo de una cristiana resignación. Rogamos oraciones en tu memoria y que brille para vos eternamente la Luz que no tiene fin. Ñata de Romero, sus hijos Raúl, Mundo, Joyi, Adriana y sus respectivas familias.

ROMERO DE RUCHELI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. La promoción de compañeras del Colegio Belén, acompañan a Mirta querida y participan su fallecimiento.

ROMERO DE RUCHELI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Pepe González participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Sra. Rosita, acompaña en este difícil momento a sus hijas Cachi, Negry y Bety rogando al Señor pronta resignación. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Eleva oraciones en su memoria.

BIONDO, TERESA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Su compañero Nino Orieta. Sus hijos: Claudia, Alcira, José. Su nieto: Aron. Sus hermanos: Carlos, Rubén, lucy, Francisco, marga, Juan, José, Víctor y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio La Esperanza, casa de duelo avda A. Herrera y Mailin Clodomira (sala velatoria EMPRESA SANTIAGO.

COMAN, TOLENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Su esposo Diaz Julio, sus hijos Virginia, Ramona, Mónica, Ramón, hijos pol, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.00 hs en el cementerio de La Brea (Figueroa). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

CORONEL DE BONAHORA, FABIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Su esposo Juan Bonahora su hijo Luciano su mama Maria Villalba sus hnos Marcela, Maria, Marylin, Celia, Alicia, Griselda, Ricardo, Reinaldo, Javier, sobrinos hnos politicos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL DE BONAHORA, FABIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Participan su fallecimiento su esposo Juan Bonahora, su hijo Luciano, sus suegros Nilda y Juan, cuñados Jorge, Cintia y Víctor. Sus restos serán sepultados en el cementerio cristo rey de la ciudad de Loreto.

CORONEL DE BONAHORA, FABIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Te despedimos con profundo dolor Ramon Chazarreta, Lili, Daniela, Mili, Juanjo, Rodrigo y Marianela. Sus restos serán sepultados en el cementerio cristo rey de la ciudad de Loreto.

CORONEL DE BONAHORA, FABIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. "Tu sencillez, tu humildad y bondad calaron hondo en los corazones de quienes te conocimos". Siempre te recordaremos por la gran persona que fuiste con nosotros Rosario Chavez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su querida memoria.

CORONEL DE BONAHORA, FABIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. "Señor ya esta ante ti donde no hay dolor ni sufrimiento solo paz y alegría". Diego Anriquez, Gimena, Fernando y Victoria participan su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

CORONEL DE BONAHORA, FABIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Vivió a fondo la oración y el amor al prójimo la caridad y el amor que resucita junto a cristo a una vida nueva". Lola de Leiva y familia participa su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos dolor.

LIENDO DE AMERIO, ARMINDA ESTELA DEL VALLE Dra. "Chela" (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Sus sobrinas Alba, Mercedes y Silvana, sus sobrinos políticos Gustavo y Leandro y sus sobrinos nietos Pauli, José y Julián participan con profundo dolor la partida de su querida "tía Chela" y elevan oraciones rogando por su descanso eterno. Frías.

LIENDO DE AMERIO, ARMINDA ESTELA DEL VALLE Dra. "Chela" (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/22|. Jorge Francisco Bosco y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Mariana y Oscarcito en tan doloroso momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso. Frías

LLINAS DE MARADONA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Sus amigos de Beltrán que siempre la recordarán kuky y Walter Gómez.

LLINAS DE MARADONA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Titina siempre estarás en nuestros corazones, ya descansas en paz gozando del amor de Dios, su cuñado y hermana Toty, sus sobrinos Gustavo, Claudia, Daniela elevamos oraciones en su memoria.

LLINAS DE MARADONA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Con gran dolor recibimos esta triste noticia. Toda la familia de Efraín Ávila del pueblo de Beltrán fueron amigos muy queridos como hermanos y en especial su amiga Perla Ávila y familia. Rezaremos por siempre. Q.E.P.D. Se ruega una oración en su memoria.

LLINAS DE MARADONA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. Olga Chemes de Llinás, sus hijas Claudia Inés, Gabriela Paola y sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas Valeria y María José, hijos políticos, nietos y demás familiares en estos tristes momentos. Ruegan por su descanso en la paz del Señor y el consuelo de sus seres queridos.

LLINAS DE MARADONA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque haya muerto vivirá". Los amigos de su hija Valeria Alba Luz Silighini, Anabel Manzano, Jorge Ledesma, Luis Gómez, Marcelo Martínez, Cono Valle, Pini Arcella, Ariel Salvatierra, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MAZÁN, BLANCA HEBE (q.e.p.d.) Falleció el 01/8/22|. Juan C.Tauil y flia participan con dolor su fallecimiento.

MAZÁN, BLANCA HEBE (q.e.p.d.) Falleció el 01/8/22|. Empleados de Raziel Sa lamentan el fallecimiento de la mamá de su compañero fernando. Elevan oraciones en su memoria

ORELLANA, VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/22|. Su esposo Eduardo, hijos, Fernando Paulina, su mamá Mirta, su papá Federico, sus hermanos Romina y Exequiel y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Rodeo de Soria. Ceremonial exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA

PADILLA, PEDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/22|. La Seccional Santiago del Estero de APINTA participa el fallecimiento del compañero de trabajo de INTA y afiliado Pedro. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Árraga, Dpto. Silípica. Se ruegan oraciones en su memoria. Árraga.

PONCE, NERIO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/22|. Sus hijos Claris y Oscar part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cementerio de Clodomira. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.