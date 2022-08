FÚNEBRES | 14 de Agosto del 2022

14/08/2022 - 06:17 Funebres

FALLECIMIENTOS

13/08/2022

Gladys del Valle Valdez de Lastra

Felisa Amalia Sequeira de Russo

Rosa Emilia Giménez

Teresa Margarita Martinetti de Correa

Alicia Germana Mulki de Divi

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FELISA AMALIA SEQUEIRA DE RUSSO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/8/22 y espera la resurrección.

Aldo Mazzoleni y su hija Micaela, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su entrañable amiga y hermana de la vida Mimi.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FELISA AMALIA SEQUEIRA DE RUSSO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 123/8/22 y espera la resurrección.

El Administrador, Sub Administrador, Síndico, Autoridades y Empleados de la Caja Social, participan el fallecimiento de la madre de su compañera de trabajo Amalia Russo de Morales. Ruegan oraciones en su memoria.





AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

ORLANDO RENÉ SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/8/22 y espera la resurrección.

Hermano querido. Tú nunca morirás en nuestros corazones porque eres eterno por las acciones que en vida realizaste y por las cuales ahora te recordamos con cariño. Su familia agradece a familiares, amigos y vecinos que nos acompañaron en estos momentos de tanto dolor. Su madre Isabel, hermanos Soni, Japo, Mabel, Cecilia, Susana y sobrinos invitan a la misa hoy 14 a las 20 hs. en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

ORLANDO RENÉ SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/8/22 y espera la resurrección

Descansa en paz, hermano amado, nuestros corazones no estaban listos para verte partir, guardamos lo mejores recuerdos hasta el último día de nuestra existencia. Te recordaremos siempre con mucho cariño. Tu hermano Soni, tu hna. pol. María, tus queridas sobrinas Luciana y Candela invitan a la misa, hoy 14 a las 20 hs. en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

FABIANA DEL VALLE CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el l 02/07/22 espera la resurrección.

Fabi querida, nuestro corazón está en pausa desde el momento que nos dejaste. Pero tenemos la certeza de que hoy descansas en paz, gracias por todo el amor, los bellos momentos compartidos que quedaron guardados en nuestro corazón te amamos y extrañamos tanto. Invitamos a la misa que se realizara hoy a la mañana en la iglesia nuestra señora de Loreto para pedir por su eterno descanso tu esposo Juan su hijo Luciano, su mama, sus suegros, hermanos y demás familiares ruegan una oración en su querida memoria.

ALDERETE, ELBA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/22|. ¡Gracias por enseñarme, Señor Jesús, la síntesis de la vida para todo discípulo: Morir uno mismo para que otros tengan vida en abundancia. Que acepte yo esta propuesta! Amén. Mi querida amiga y colega Elbita, te despido con tanta tristeza por tu inesperada partida. Pero sé que descansas en paz junto a Dios y la Virgen. Diste tanto en vida por tu flia., niños, amigos, colegas y comunidad, que tus amados hijos Pamperito y Popys recibiran el cariño de todos como premio por lo excelente mamá que fuiste. Orgullosos deben sentirse por tanta muestras de cariño y afecto de la Sociedad toda por ella, en este difícil momento, pronta y cristiana resignación a sus hijos y flia. Hasta pronto mi querida Elbita. Estela Bossi, Raúl Jiménez y flia, Mirta Bossi, participan su partida y ruegan oraciones en su memoria.

DORADO, RAÚL GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/22|. "... Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios"... Néstor y Chocha, rogamos a Jesús por el alma de nuestro amigo y vecino Raúl, confiando que su Misericordia mitigue el dolor y resignación de su esposa, nuestra querida maiga Luisita, sus hijos y demás familiares. Ofrecemos nuestras oraciones por él.

GIMÉNEZ ROSA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Su hijo José Luis. nietos José Luis, Fidel, Matias, Nico. nuera María Asunción, y demás familiares, participan con profundo dolor. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio de Los Flores. EMPRESA SANTIAGO.

JEREZ, JOSÉ OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/22|. Jesús, que no me desanime al oirte decir: "Quien quiera seguirme, tome su cruz de cada dia, sino que me alegre con quien me sigue tiene resurreccion y vida eterna". Amén. Osvaldo querido amigo y compadre de tantos años, deseo que tengas vida eterna junto a Dios y la Virgen y desde allí cuides a tus hijos y flia, por siempre. Que descanses en paz. Raúl Alberto Jiménez y flia, acompañan a toda su flia., en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MARTINETTI DE CORREA, TERESA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Su hija Luisa Teresita Correa, su hijo politico Luis Angel Mdalel, sus nietos Luis Ariel y Alejandro Roberto Mdalel y Ana Falcione y su bisnieta Sofia Alejandra Mdalel, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTINETTI DE CORREA, TERESA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Gustavo Martinetti, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

MARTINETTI DE CORREA, TERESA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Mercedes Martinetti, Luis Lucena y sus hijos Eugenia, Mercedes y Gonzalo, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTINETTI DE CORREA, TERESA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Héctor Martinetti, Fanny Torres y sus hijas Constanza y Florencia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTINETTI DE CORREA, TERESA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Marcelo Martínez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe acompañan a su querida amiga Mercedes en el dolor por la partida de su tía.

MULKI DE DIVI, ALICIA GERMANA (q.e.p.d.) Falleció el13/8/22|. Sus hijos Alicia Eugenia, María Valeria, Mariana Gloria, Antonio German. Hijos Políticos Tito Cuyupaty, José, Carlos Arjona, Helida Cejas. Nietos: Victoria, Santiago, Jonatan, Juan José y Marco. Ana Paula, Antonio y Betania. Sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio La Piedad a las 10 hrs. EMPRESA SANTIAGO.

MULKI DE DIVI, ALICIA GERMANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Su hermano Pedro Mulki, su Sra. Bety Cisneros de Mulki y sus sobrinos Gabriela, Gustavo y Zulema, con sus flias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Mariana, Antonio, Alicia y Valeria en este triste momento.

MULKI DE DIVI, ALICIA GERMANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Descansaran de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apoc. 14:13 Sus primos Silvia y Carlos Mulki, y respectivas flias acompañan a sus hijos en este triste momento de separación física.

MULKI DE DIVI, ALICIA GERMANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Lucrecia Cisneros, sus hijas Jazmín, Mariángeles Auat participan con dolor su fallecimiento, esperando que el Señor la tenga en la gloria.

MULKI DE DIVI, ALICIA GERMANA (q.e.p.d.) Falleció el13/8/22|. "Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia." Filipenses 1:21. Lelia Abdulajad y su hija Alizar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan duro momento.

MULKI DE DIVI, ALICIA GERMANA (q.e.p.d.) Falleció el13/8/22|. "Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá." Juan 11:25 (La Biblia). Irma Ise de Velarde y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor de la partida. Descansa en paz querida Alicia.

SEQUEIRA DE RUSSO, FELISA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. "Dios nuestro Refugio y fortaleza". Su hija Noemi Russo, Pablo Molina, sus nietos Fabian Espeche y flia, Leonardo Espeche y flia., Nicolás Espeche y flia, Lucas Espeche y flia, Facundo Espeche, participan con profundo dolor su fallecimiento.

SEQUEIRA DE RUSSO, FELISA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. "Jamas se va lo que se queda abrazado al alma". Su hijo Mariana Russo, Mariano Diaz y su nieto Matteo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

SEQUEIRA DE RUSSO, FELISA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. "Hay personas que nunca se van, su esencia queda, su voz se escucha, lo sentimos sonreir, jamás nos dejan, son eternas". Su hija Amalia Russo, Fernando Morales y sus nietos Angelina, Fernando y Tomás, participan con dolor su fallecimiento.

SEQUEIRA DE RUSSO, FELISA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Sus hijas Susana, Olinda, Amalia y Mariana Russo, sus hijos pol., Mario Véliz, Fernando Morales, Mariano Díaz y Pablo Molina, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Parque de La Paz. Caruso Cia. de Seg. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SEQUEIRA DE RUSSO, FELISA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Lic. Christian Rueda, participa el fallecimiento de la madre de su compañera de trabajo Amalia Russo de Morales. Que brillepara ella la luz que no tiene fin.

VALDEZ DE LASTRA, GLADYS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/22|. Su esposo Coqui Lastra, sus hijos Junior y Bruno, sus hijas pol Flor y Vicky y sus nietos Luciano, Ema y Lisandro participan con dolor su fallecimiento, su restos serán hoy a las 11 en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





D'ONOFRIO, CLOTILDE ELBA (PILY) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/21|. Solo se muere cuando en vida se olvida y nosotros nunca te olvidaremos. Aún corren lágrimas haciendo estas líneas. Nuestro corazón está en pausa desde el momento que partiste, gracias por el ejemplo, por tus sabias experiencias, enseñanzas y bellos instantes compartidos que quedarán grabados en nuestro ser. Seguramente en el más allá estarás disfrutando y protegiendo a los que quedamos aquí tus hijos. Tin, Rubén, Shirley y Mercedes, tus hermosos nietos y bisnietos. Elevamos plegarias al firmamento. ¡¡¡ Gracias por todo madre querida!!!





OVEJERO, GILBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/22|. Su hermana, sus sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz (Beltrán) el dia: 13/0/2022 a las 15:00 hs! EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALISADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.









GARCIA GALLO, ABELARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Vito: Te has ido de viaje inesperadamente pero jamas te vas a ir de nosotros. En tu despedida en el Olimpico, hemos podido dimensionar y vivencias con orgullo la siembra en el corazón de cada una de las personas que nos acompañaron. Hoy nos quedan todas tus enseñanzas y principios, la familia como un todo, la amistad como un tesoro y las pasiones como motor para seguir. Su esposa Dolores, sus hijos Mariana, Mariano, Matias, Alvaro y Luciana con sus familias, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Cristo Rey (La Banda) con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

PAZ DE VILLALVA, MARTA NIEVE A (q.e.p.d.) Falleció el 14/08/10|. Querida esposa hace 12 años de tu partida al reino del Señor, a pesar de tu ausencia siempre estás presente entre nosotros tu familia de tus amigos. Todos los días te tenemos presente recordando tus dichos y tus consejos. Su familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 11hs en la Parroquia Santiago Apóstol.





CONTRERAS, RAMONA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. El rector, Ing Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Ramona Genoveva Contreras y acompañan en el dolor a su hija, Ing. Mabel Sosa, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, y de la Escuela para la Innovación Educativa, como así también a familiares y afectos.

CONTRERAS, RAMONA GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/22|. El director, Esp. Francisco Muratore, junto al equipo que integra la Escuela para la Innovación Educativa, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Ramona Genoveva Contreras y acompañan en el dolor a su hija, Ing. Mabel Sosa, docente de la EIE, como así también a familiares y afectos.

JUÁREZ, CLAUDIO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/20|. "Tu Ausencia se nos hace infinita, pero el amor de Dios trae esperanzas para cada Día". Al cumplirse 2 años. Sus padres Dora y Juan, hermanos y demás familiares, invitan a la misa a realizarse hoy a las 19 hs. en la Iglesia de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Las Termas.





PICCO DE FIGUEROA, JOSEFINA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/22|. Don César Alberto Monti, sus hijos César, Eliseo y Sergio y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima política "Pelusa". Elevan oraciones por el descanso en paz de su alma y cristiana resignación a sus hijos y hermanos.

PICCO DE FIGUEROA, JOSEFINA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/22|. Dr Jorge Morra y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por su descanso eterno.

PICCO DE FIGUEROA, JOSEFINA OLGA (Pelusa) (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/22|. Bruno Senki y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el descanso eterno de su alma. Frías.