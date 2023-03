FÚNEBRES | 27 DE MARZO DE 2023

27/03/2023 - 01:40 Funebres

FALLECIMIENTOS

27/3/23

- Olga Chaparro de Salto (La Banda)

- Carlos Alberto Sández

- Selva del Valle Guzmán

- Juan Edmundo Abdala (Clodomira)

- Constancio de Jesús Barraza

- Pablo Crecencio Carrizo

- Sixto Bernardo Concha

- Manuel Horacio Elías

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MANUEL HORACIO ELÍAS

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 26/3/23 y espera la resurrección.

Manuelito querido, hermano del corazón, que vacio nos dejaste con tu partida inesperada. Participan con profundo dolor . Sus primos Luis Dario y Betty. Elevan oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

SILVANA ALEJANDRA IBÁÑEZ DE TREJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 27/3/22 y espera la resurrección.

Madre a un año de tu partida, queda en nosotros cada gesto de fuerza y valentía que vimos en vos. Que a pesar de la distancia, el amor que nos dejas cada día nos encuentre unidos. Te extrañamos y te recordamos en tus entregas cotidianas, en las comidas, en las charlas, en nuestra niñez y en cada etapa compartida. Te amo con toda mi alma y gracias por haber sido la mejor mamá que me pudo haber tocado. Esto no es un adiós sino un hasta pronto, cuando el Señor lo disponga. Ruego oraciones en su querida memoria. Que brille para ella la luz eterna. Se invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basilica para pedir por el eterno descanso en el Reino de los cielos. Tus hijos Micaela, Fernando, Rodrigo y Celia, tu esposo Luis, tus hijos políticos y nietos.

INVITACIÓN A MISA

NILDA DEL PILAR LÓPEZ DELGADO (Chiqui)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/3/23 y espera la resurrección.

"Quien pasó por nuestras vida y entregó su luz ha de resplandecer en nuestra alma por toda la eternidad". Sus hijos, hermanos, nietos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 en Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su partida. Ruegan elevar oraciones en su memoria.

CARRIZO, PABLO CRECENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. Su esposa Elba Velasquez, sus hijos Alicia, Alejandra, Gustavo, Paola y Pablo Carrillo , su hija pol Ramona Coronel y sus nietos Florencia y Lisandro participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CONCHA, SIXTO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Sus hijos Sofía, Néstor, Sonia, Nora, Mariela, Pamela, Soledad, Laura, Leo y Luz, hijos pol, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Villa Robles. Caruso Cia de Seg. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 26/3/23|. Su padres Juan Carlos y Crisostona, sus hnos Marcela, Fabián, Marta, Elizabeth, Juan, sobrinos y hnos. políticos Alberto y Susana participan con profundo dolor su fallecimiento.. Sus restos serán inhumados en el cement. de Los Flores. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. "Que el Señor lo tenga a su lado como nosotros en el corazón" José Amado Elías y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones por su descanso en paz.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Ruth E. Coronel Sánchez participa con profundo dolor su fallecimiento.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Ángel Jesús Toledo participa con profundo dolor el fallecimiento de su gran colaborador y amigo de tantos años.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Ana J. Toledo, su esposo Ezequiel A. Suárez, sus hijas Ana Paula y Faustina participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo, compañero y gran maestro.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Rodrigo Gallardo participa con profundo dolor el fallecimiento de un gran maestro, amigo y compañero. Su partida repentina solo me deja grandes recuerdos y anécdotas! Que descanse en paz querido Doctor.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Y se con toda seguridad y fe que el Señor te recibió en sus brazos. Querido primo siempre estarás en mi corazón. José Elías y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. ¡Que brille para el la luz que no tiene fin!. Atilio, Richard, Shalo, Violeta, Sarita y Silvia Chara participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Pablo Mariano Arce, su esposa Andrea Paz y sus hijos Felicitas, Nicolás y Bernardita participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Felisa Anabel Moyano de Arce con sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analía, Ana María y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y Ruegan oraciones en su memoria.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Manuel y acompañan con afecto a la familia y amigos, elevando oraciones para su descanso en paz.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. "No lloren por mi su me aman. Estoy en mi nuevo hogar más allá del sol!. Participan con profundo dolor la cuñada de su primo Luis Dario Elías. Cristina Argañaraz, su esposo Ramón Figueroa y sus hijos Augusto y Noelia.

ELÍAS, MANUEL HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. "Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.". Cuñada de su primo Luis Dario Elías. Martina Argañaraz, sus hijos Juan José, Gustavo y Daniela Urbani participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. Flia. Maldonado acompaña a toda flia. Coria, su esposo e hijos y pide una oración en memoria.

GUZMÁN, SELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. Su prima Mirta Guzmán, sobrina Sonia Paz, sobrinos, h/pol,Néstor Trejo e hijos Luciana, Martina, Camila, Caro y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet Jardín del Sol. Caruso Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Su esposa Karina Sayago, su amada hija Isabela, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Su esposa Karina Sayago, su hija Mia y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Sus padres Alberto Sandez, Juana Ruiz, sus hermanos Sandra, Carolina y Gabriel, su sobrina Ambar, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Su tía Carmen Sandez, sus primos Anabela y Pablo Benac, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Su cuñada Evangelina y su sobrina Ambar, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SÁNDEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. ¡Beto hijo! que dolor tan grande me causó tu partida. Me consuela saber que ya no sufres, que descansas en paz. Pido a Dios te reciba en su Reino paa que goces de la vida eterna. siempre estarás en mi corazón por la calidad de persona que fuistes. Paz y consuelo a padres y hermanos. Tu tía Elena Urquiza, sus primos Diego Nicolás, Evelyn María y y tu sobrino Fabrizio Santiago.

Invitación a Misa

AGUIRRE, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Tu paso por nuestras vidas fue intenso, de grandes momentos, de felicidad, de dolor, de acompañamientos que dejo huellas profunda, en nosotros. Tus valores, tu fe, tus enseñanzas viven en nosotros y eso te hace eternamente vivo. Vivirás en nuestros corazones hermano. Tus hermanos: Eugenia y flia; Adelma y flia; Carlos y flia; Hugo y flia, Julia, Dina y flia, y tus sobrinos invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, en su memoria al cumplirse 4 años de su partida a la Casa del Padre. Se ruega oraciones en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

AGUIRRE, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. "Aunque no te llore, me duele; aunque no te hable, te pienso; aunque no te busque, te extraño. Vives por siempre en mi memoria y habitas en mis recuerdos". Su esposa Norma, sus hijas Valeria y Carolina, sus nietas Milagros y Sofía, lo recuerdan con infinito amor, al cumplirse 4 años de su fallecimiento. Se ruega una oración nen su memoria.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

CHAPARRO DE SALTO, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. "Que brille para ella la luz eterna. Daniel Collado y sus hijos Dany, Martín, Virginia y Mary Medina participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ LEMOS, MARÍA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/23|. Su tía Mercedes Diaz de Caporaletti, sus primos hermanos Alberto,Julio y Maria Mercedes Caporaletti: sus primas políticas Eliana Orieta y Eliana Abdala, sus sobrinos Lautaro, Valentina, Constanza y Lizandro participan el fallecimiento de la querida Maria. Su bondad fue infinita. Sus restos fueron inhumados en el Parque de La Paz. Rogamos a Dios por su descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. ¡Descansa en paz sobrina querida!

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ABDALA, JUAN EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/23|. Sus hijos Valeria, Edith, Ana, Sonia, Tomas, Carlos, Azucena, nietos, h/pol, amigos y compañeros participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Mistolito Clodomira. SERV. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BARRAZA, CONSTANCIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. Su esposa Isabel del Carmen López, sus hijos Hugo, Elba, Norma, Omar, Héctor, Ada, Jorge, y Sebastián y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de La Aurora. EMPRESA SANTIAGO.

LEIBA, CARLOS EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. Su esposa Leiva Ignacia del Valle, su hija Elizabeth, su hijo politico Gustavo, sus nietos Micaela, Mauricio y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Rey. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

LEIBA, CARLOS EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. "En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si asi no fuera yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros". Su Hermana Lola Leiva, hijos Mario, Raúl, Sandra, Gustavo y Lorena. nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

LEIBA, CARLOS EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. El Intendente de la ciudad de Loreto Profesor Ramón González y miembros del gabinete, participa con profundo dolor de su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

LEIBA, CARLOS EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. El Partido Justicialista de Loreto participa con profundo dolor el fallecimiento y acompaña en estos momentos de dolor y tristeza a todos sus familiares Elevamos una oración en su memoria.

LEIBA, CARLOS EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. La comunidad "María Madre de los Pobres". Participa con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria. Acompañamos a su familia en estos momentos de dolor.

LEIBA, CARLOS EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. Querido Cacho tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Tu cuñada Lola sobrinos, Patricia, Marcelo, Ale, Pablo, Diego y Nietos participan de su fallecimiento, rogando a Dios Resignación para su familia.

LEIBA, CARLOS EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/23|. Efraín Roldán y familia participan con dolor del fallecimiento de su amigo y vecino Cacho hacemos extensivo nuestras condolecías a los familiares en tan difícil momento.