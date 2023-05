FÚNEBRES | 14 DE MAYO DEL 2023

13/05/2023 - 22:56 Funebres

Sepelios Participaciones

FIGUEROA, VICTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Sus hermanos, Lucía, Oscar, Virgilio, sobrinos, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer 14 hs., en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ, AGUSTINA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/23|. Alva A. Pavón de Escontrela, sus hijos Pablo, Andrea, Fabiana y Fernanda y sus respectivas familias se unen al dolor de nuestra querida Adriana, ante la pérdida de su hija Agustina pidiendo que Nuestro Señor derrame su paz sobre sus afectos.

GÓMEZ, AGUSTINA LUJÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/23|. Compañeros de la firma AN PA FA, se unen al dolor de su querida compañera Adriana y familia por la partida de Agustina. Ruegan para que el Señor consuele a sus seres queridos.

GÓMEZ VDA. DE JORGE, SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Su hijo Javier, su hija política Macarena, su querida nieta Anita participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ VDA. DE JORGE, SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Tus amigas: Elsa, Zuny, Lilian, Gaby, Anita y Olga, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ VDA. DE JORGE, SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Salvador Cuba, su esposa Emilse Jorge, sus hijos Leonardo, Lorena e Iván participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Javier, su nuera Macarena y su nietita Ana Victoria en tan doloroso momento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

GÓMEZ VDA. DE JORGE, SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Su consuegra Irma de Ayunta, sus hijas Verónica y Magdalena participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Javier, Macarena y a su querida nieta Anita. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ VDA. DE JORGE, SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Jorge Omar, Juan Carlos Correa y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Javier, Macarena y a su querida nieta Anita. Elevan oraciones en su memoria.

ISORNI, SANTIAGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Su prima Maria Mercedes Paz e hijos Juan Manuel y Eduardo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ISORNI, SANTIAGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges junto a sus hijos Mariana, Constanza, Josefina y Rafael y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento acompañando a sus hijas y familias en estos momentos de dolor, elevan oraciones en su querida memoria.

ISORNI, SANTIAGO ANTONIO (Coty) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. María Argentina Weyenbergh y sus hijos participan el fallecimiento del papá de Cinthia, a quien acompañan afectuosamente en estos tristes momentos.

ISORNI, SANTIAGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Nica Gerez, saluda a su amigo en su viaje hacia la eternidad. Rogándole a Dios que lo cobije. Chau Coty.

ISORNI, SANTIAGO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Jaime Luna participa el fallecimiento de su amigo Coty y acompaña a la familia en tan doloroso momento.

MANZUR, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Sus hermanos Ricardo, Eduardo, Patricia y sus sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MANZUR, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. El Sindicato de Luz y Fuerza en la persona del Secretario General José Edgardo Gómez, Comisión Directiva, Jubilados y Pensionados y demás Cuerpos Orgánicos participan su fallecimiento y acompañan con dolor la pérdida de la hermana de nuestro compañero Ricardo Manzur y tía de Fabián Manzur.

MANZUR, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. José Gómez y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a sus afectos en este momento de profundo dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso en el Señor.

MANZUR, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/23|. Maria Cristina, Marta, Alicia, Orlando Cura y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de Rosy y acompañan a la familia en estos momentos dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ, LOLA MARYLIN (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Sus hijos, Juan, Nancy, Carlos, Cristian, Hernán, Lucia, nietos, bisnietos, hijos politicos. y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer 18 hs. en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

PAZ, LOLA MARYLIN q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Doña Lola como todos la llamábamos ya descansa en los brazos del Señor gozando de su Amor infinito: Sus vecinos, Marta de Arabi , Roberto Diaz, Liliana Arabi, Leandro, Nahir y Emir participan su fallecimiento. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio La Piedad. Se ruega una oración a su querida memoria.

ROLDÁN, OMAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/23|. Propietarios y personal de Edison Electricidad SRL, participan con profundo dolor el deceso del padre de nuestro compañero Fernando Roldan. Q.E.P.D.

ROLDÁN, OMAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/23|. Carlos Reynaga, Daniel Montes, Fernando Cáceres, Alejandro Roldán, Leo Nazer y Gustavo Gallo participan el fallecimiento del padre politico de su compañero Carlos Maldonado. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, OMAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/23|. Fernando Cáceres participa el fallecimiento del padre político y padre de sus amigos Carlos Maldonado y Mariela Roldán. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar y en verdes prados me hará descansar. Partiste a la casa del Padre, donde tenias ya preparada una mansión porque el así lo prometió . Nos dejas un gran dolor con tu partida, pero sabemos que estás en un mejor lugar donde no existe dolor ni enfermedad ninguna. Esto no es un adiós es Hasta pronto. Vuela alto. Su hermana Marta, sobrinas Liliana Arabi,Sobrino pol. Roberto Diaz, Marcela Arabi, sobrinos nietos, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad. Se ruega oración a su querida memoria.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (Dr) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Sus hermanos: Alicia, José María y Silvia, María Silvina y Jorge, su cuñada Marta, sus sobrinos y sobrinos nietos acompañan con inmenso amor a sus hijos y familias: Tomás y Cecilia, María, Ana Cecilia y Pablo, Enrique y Milagros. Ruegan oraciones en su memoria por su descanso en la Paz del Señor.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Sus primos Marta Rojas Smith y Antonio Castiglione, sus sobrinos Maria Cecilia, Blanca Inés, Susana y Enrique junto a sus respectivas flias., despiden con profunda tristeza al querido Enrique. Ruegan por su eterno descanso y por la pronta resignacion de sus hijos, nietos y hermanos.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Su sobrino Enrique Castiglione, su esposa Deborah Mikelsen Loth, sus hijos Felicitas, Ámbar, Magdalena y Rafaela, que fueran sus pacientes, participan el fallecimiento del querido Enrique y comparten el dolor de hijos, nietos y hermanos. Que el Señor lo tenga a su lado.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Lamentamos profundamente la pérdida del querido Enrique y abrazamos a su familia con muchísimo cariño. Tienen un ángel en el Cielo, que los cuidará y protegerá. Los acompañamos con la oración pidiendo fortaleza para sus afectos. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges y sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y sus respectivas familias.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (Dr) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Julio Mansilla Lami y María Laura Lescano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a María con cariño. Piden oraciones en su memoria.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Arturo Lorente y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. "Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá". Angela Milki y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Quique y acompaña a toda su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Lic. Nora Zapata, geólogo Raul Martín y sus hijos Romina, Agustina y Francisco y Dr. Rodolfo Zapata y sus hijos Iván y Aliana, acompañan con dolor, a sus hijos.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz, sus hijos María Silvia y Carlos, María Laura y Julio, Milena y Gustavo participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Carmen Cornet de Funes, sus hijos Hernán, Facundo, Rodolfo, Manuel, Mercedes, Gerónimo, Mario Ángela, Carmen María y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la querida familia Smith.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Manuel Aznarez, su esposa Patricia y sus hijos Manuel y Felipe participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (Dr) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. María Gabriela Leoni y sus hijos Martín, Javier, Josemaria, Maria del Pilar Messad Leoni participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este momento.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Antenor Álvarez y sus hijos participan con inmenso dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Celsa Soriano de Díaz participa el fallecimiento del papá de su estimado ex alumno Enrique, lo acompaña en estos tristes momentos y ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Roberto, María Josefina, Marcos Ferreira Lesye y sus respectivas familias, participan con mucho dolor el fallecimiento del padre de sus queridos amigos y los acompañan con mucho cariño a ellos y a toda la familia. Elevamos oraciones por el descanso en paz.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (Dr) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Personal médico y no médico del CSI acompañan al Dr. Enrique Smith (hijo ) en este doloroso momento por la desaparición física de su padre el reconocido y destacado pediatra Dr. Enrique Smith. Rogamos el eterno descanso de su alma.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (Dr) (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Mónica Nader hace llegar sus condolescencia a su hijo Enrique y flia. Que el Señor le dé la fortaleza.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Mario Frágola, Perla Fernández y Constanza Fabian participan con mucho dolor el fallecimiento de su querido amigo Enrique y acompañan a sus hijos Tomás, María, Ana y Guillermo en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Lili Jozami, Stella de Allub y Anahí Catella participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Sus colegas, Dres. Efraín Rojas y Norma Anzani participan con dolor su fallecimiento y ruegan cristiana resignación para sus hijos Tomás, María, Ana, Enrique y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SMITH, ENRIQUE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Marcelo Moggio participa con profundo pesar el fallecimiento de su amigo Enrique y acompaña a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

VILLALBA, MIRTA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/5/23|. Su esposo Juan Carlos Palavecino, sus hijos Alejandra Elizabeth y Juan Ignacio Palavecino, nieto Fausto Palavecino, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.