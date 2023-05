FÚNEBRES | 31 DE MAYO DEL 2023

31/05/2023 - 00:19 Funebres

Oscar Amado Gómez

Carlos Ángel Allones

Nilda Georgina Santos (Fernández)

Sofía Elena Herrera

Gabina Monserrat Herrera (Loreto)

Segundo Eliberto Cáceres (Beltrán)

Juan Felipe Pereyra

Gustavo Ariel Barraza

Blanca Nieves Mazzucco

Ramona Cecilia Jorge (La Banda)

Elsa Beatriz Uñates de Olivera

Adolfo kiyoshi Asato

Giovanni De Cristano

Gabina Herrera de Ruiz (Loreto)

Félix Antonio Nieva

Cirilo Laurindo Ibáñez

Mirta de las Mercedes Cárdenas

Mónica Castro de Ibáñez Lanes (Córdoba)

Segundo Pedro Coronel

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

C.P.N. CARLOS ÁNGEL ALLONES

(q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23

Su hijo Dr. Juan Pablo Allones y Dra. Andrea Olmedo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CARLOS ÁNGEL ALLONES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/5/23 y espera la resurrección.

El fiscal general de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CARLOS ÁNGEL ALLONES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/5/23 y espera la resurrección.

Pablo Escontrela, sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Juan Pablo en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RAMONA CECILIA JORGE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el30/5/23 y espera la resurrección.

La Sra. ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O’Mill, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Eleva oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE, RAMONA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|.

Dolor inconmensurable. Tus hermanas, Ineria, Adela y tus sobrinos, Jorge, Natalia, Belén y Jerónimo. Para Cecilia Jorge que falleció hoy 30 de mayo QPD ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIRTA DE LAS MERCEDES CARDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/5/23 y espera la resurrección.

Sus hijos Guido Alfredo Brizuela y Mónica Brizuela, su hijo político, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Parque la Paz. SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE. Olaechea 649. Tel. 4219787.





RECORDATORIO

OSCAR OSVALDO UMBIDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31-5-2020 y espera la resurrección.

Cepi querido, al cumplirse tres años de tu partida, tu esposa Marta Amalia Jaimez; tus hijos, María Belén y Juan Ignacio; Johana Elizabeth y Elio Milton; tus nietas, Magdalena Beatriz y Mía; tus hijos políticos, Marisol y Guillermo Sebastián; te recordamos con muchísimo cariño.

Aunque no estés físicamente, sigues presente desde el sentimiento hacia un esposo, un padre, un abuelo, un suegro, un trabajador y un vecino con espíritu tan solidario y humano.

Te amamos por siempre. Abrazo fuerte al Cielo.





INVITACION A MISA

REINERIO EDVINO CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/5/15 y espera la resurrección.

Querido esposo, padre, abuelo, a ocho años de tu ausencia tu luz sigue siendo tan fuerte y brillante como siempre. Los recuerdos que vivimos a tu lado permanecerán toda la vida y estamos seguros que con tu luz y amor incondicional nos guiarás y cuidarás a todos como lo siempre. Rogamos a Dios por eterno descanso de tu alma. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu esposa Norma E. Barrionuevo, tus hijos Dr. Fernando, Dr. Gustavo, Alex y sus respectivas familias Viviana, Iván y Paola, hijas políticas, nietos y bisnietas invitan a la misa que se oficiará el día viernes a las 20 hs en Catedral Basílica. Se ruega una oración en su memoria.





RESPONSO

JUAN MANUEL AYUNTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/5/23 y espera la resurrección.

Hijo que dolor se siente en el alma, no tenemos consuelo. Que dolor hijo. Tus padres que no te olvidarán nunca. Tus padres Ángela y Osvaldo, hermanos Dito, Toto, Mary y Adrián, tu señora Roxana Gómez, tus hijos Facu, Solana y Valentina, que nunca te olvidaran. Te llevaremos en el corazón por siempre. Invitamos al responso que se realizará en el cementerio Parque de la Paz hoy 31/5/23 a las 17 hs. al cumplirse 9 días de su partida al Reino del Señor. Descansa en paz hijo.













INVITACION A MISA

JUAN CARLOS CORREA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/5/22 y espera la resurrección.

Se siente el dolor de diferentes maneras y a veces deja una gran tristeza, pero ninguna se compara con el dolor que sentimos el día que tuvimos que despedirte, mientras deseábamos que todo sea un mal sueño.

No te vemos pero te sentimos, sabemos que estás con nosotros, con tu familia, sabemos que nos cuidas y proteges y rogamos a Dios que tenga en un lindo lugar, donde estés en paz como te lo mereces. No hay momento que no recordemos, con tus dichos, tus consejos y también con tus caprichos, tus trabajos, tus películas y la música que escuchabas.

Hoy al cumplirse un año de tu partida al Reino de Dios, invitamos a la misa que se realizara en la parroquia Santa Rita a las 20 hs .Rogamos una oración en su memoria.. Tu esposa Mercedes, su hija Sabrina, su nieta Liwen y su hijo político Roberto.

INVITACION AMISA

JOSÉ EDUARDO DURÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/5/23 y espera la resurrección.

¡Oh Jesús, único consuelo en las horas eternas del dolor. Recibe a tu hijo José Eduardo en su morada eterna y brille para él la luz que no tiene fin. Su esposa, hijos y nietos. A los 9 días de su fallecimiento su familia invita a la misa que se llevará a cabo en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, hoy miércoles 31 de Mayo a las 19.30 hs. Ruegan oraciones en su querida memoria.





INVITACION A MISA

DÍRCEO ANDRÉS ARCE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/5/23 y espera la resurrección.

Estás en cada momento de nuestras vidas, en cada momento que compartimos en familia. Tu esposa Mirta Rodríguez, sus hijos Andrea, Silvia, Erika, Sebastián y Lucrecia, sus hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario (Fernández) hoy a las 20 hs, al cumplirse los nueve días de su partida a la Casa del Padre.





RECORDATORIO

BLANCA NILDA FIAD DE RUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/5/02 y espera la resurrección.

Ni siquiera el tiempo podrá curar tu ausencia y saber que el amor que nos diste ya no está en esta tierra…Recordaremos tu rostro con una sonrisa…esa que nos regalabas cada mañana. Es un dolor infinito haberte perdido, pero nos quedamos también con el hecho de haberte tenido. Te extrañamos demasiado…¿pero que le podemos decir al corazón?...simplemente nos consuela que ahora estás en un mejor lugar…¡¡¡¡. Te amaremos por siempre…¡¡¡. Tus hijos Jorge, Roxana y María Eugenia, Inés, Negro y Luis, tu hermana Sara, tus nietos y sobrinos te recuerdan al cumplirse 21 años de tu partida.





INVITACIÓN A MISA

JOSÉ ROGELIO ACOSTA (Chochi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/5/23 y espera la resurrección.

Su esposa Elvira Gutiérrez, sus hijos Crhistian, César y Mariana, hijos políticos Cecilia Lagar, Ángeles Paz, Martín Infante, nietos: Sofía y Emilio Acosta Lagar, Josefina Infante. A los nueve días de tu fallecimiento, te recordaremos en la misa a realizarse hoy 31/5 hs. en la Catedral Basílica para rogar por tu eterno descanso.





















AGRADECIMIENTO

JOSÉ ROGELIO ACOSTA (Chochi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/5/23 y espera la resurrección.

Familiares de José Rogelio Acosta agradecen el acompañamiento y atención, al Sanatorio Alberdi y todo su personal, al Dr. Márquez, Dr. Bobes, Dr. Jaime, compañeros de su esposa Consejo Administrativo “COESA”, compañeros de su hijo de la Cooperativa “La Armonía”, familias Acosta, Gutiérrez, Autalán, Amadey, Feijóo, Paz y Buenvecino.





RECORDATORIO

WALTER DURVAL RUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/5/21 y espera la resurrección.

“Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida”. Al cumplirse dos años de su fallecimiento, participan con dolor. Su hijo Walter Fernando Ruiz, tu esposa Silvina Herrera.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Su esposa María Pía Rodríguez de la Rúa, sus hijos Carlos, Martín, Juan Pablo, María Pía y Nicolás, nietos Francisco, Martina, Florencia y Belén sus restos fueron cremados en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Su esposa María Pía Rodrígues Ribas, sus hijos Carlos, Martín, Juan Pablo, María Pía, Nicolás, sus nietos Francisco, Florencia, Belén y Martina y demás familiares. Sus restos fueron cremados. Se ruega una oración en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Ing.Jaime R. Berdaguer y su esposa Elina Andersen participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su esposa María Pía, hijos y nietos, y a su cuñada Susana en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Juan Pablo Allones, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.









ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. "Dichosos los que como él al ser llamados por el señor dejan tras de si una estela imborrable de cariño y el ejemplo de virtudes imperecederas". Sus vecinos de calle Alvarado y Moreno, Rosy Suárez y su hijo Sebastián Rosa, Josè Luis Suárez y flia., Leo Argañaràz y flia. y Negrito y flia. participamos con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su familia en estos tristes momentos. Rogamos oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Alva Pavón de Escontrela, sus hijos Pablo, Andrea, Fabiana y Fernanda con sus respectivas familias despiden a nuestro querido vecino y se unen al dolor de su familia. Ruegan oraciones a su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. María Sara Pedraza y sus hijos Silvina, Nicolás y María Emilia con sus familias participan el fallecimiento del estimado Kuki y acompañan a su esposa, hijos y nietos en este triste momento. Se ruega una oración en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Mirta y Luis Oliva participan con profundo dolor el fallecimiento de un gran amigo y acomañamos a toda su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Oscar Alberto Rusz y Haydee del V. Salgado participan con mucho dolor su partida hacia la Casa del Padre, acompañan a Tete e hijos y a la familia toda en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Amigos de las Reuniones de los Sabados de su hijo Juan Pablo. Juan y Puma Maidana, Roberto Macedo, Jorge Siman, Pito Montenegro, Gonzalo Alvarez, Goyo Hernández, José Falcione, Palmiro Neme y Pancho Brizuela, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Goyo, Elena, Rosario, Negro, Julio y Ana María Hernández. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Eugenia Araujo junto a sus hijos, Mateo y Santíago Contato participan con dolor el fallecimiento del papa de su amigo Nicolás y elevan oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Luis Ignacio Araujo junto a sus hijas Sara,Angelica y Eugenia Araujo , participan con dolor del fallecimiento de su amigo Kuki.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Magui de Parnás, junto a sus hijos Pablo, Eugenia, Carina, Silvina y su nieto Benicio, acompañamos a su familia, en especial a nuestro querido Juan Pablo, en estos momentos de profundo dolor.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Alicia Muxi, sus hijos Roberto, Ernesto, Marcela y Gustavo Montenegro y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Roberto, Pablo Montenegro, sus ijos Javier, Malena y Salvador, acompañan a Pia y sus hijos en este dificil momento.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Marcela Montenegro, Martin Sgoifo y sus hijos Santiago y Tissiana, acompañan a Pia y sus hijos en este momento y elevan oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. María Pía de la Rua, Luis Agüero, sus hijos y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Compañeros y compañeras del Ministerio Público Fiscal, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a su amiga Pia Allones y sus dos hijos, Martina y Francisco, en este momento de dolor. Que brille para el la luz que no tiene fin.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Dr. César Albuixech, su esposa Leisa Abalos Reynoso, sus hijos Benjamin, Facundo y Alejo Albuixech Abalos, acompañan a su querido amigo Juan Pablo y toda su familia en este dificil momento.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Teté, sus hijos y demas familiares en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Su hermana Susana Rodriguez Ribas, sus sobrinas Virginia y Cecilia, sobrinos politicos José Bulacia y Martín Dominguez, sobrinos nietos Martín, Baltasar, Manuel, Rosario, Tomás y Pedro, participan con mucho dolor la partida del Tio Kuki y elevan oraciones por su alma. Sus restos fueron cremados.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Luis Alberto de la Rua, su esposa Maria Elena Barnetche junto a sus hijos Luis Matias, Valentin y María Pía, acompañan con profundo dolor a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. "Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, resplandecerá en nuestra alma para toda la eternidad". La Asociación Orientación para la Joven y la Comunidad Educativa del Instituto de Capacitación para la Joven, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de María Pía. Elevan oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Maria Cecilia Sayago Medrano, sus hijos Gaston y Pedro Salvatierra participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Sus amigos Rafael Bonacina e Isabel Santillán Borges junto a sus hijos y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Kuky acompañando a su esposa, hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Eulalia Berdaguer y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en estos doloros momentos. Elevan oraciones a su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Sara Mitre de Bolañez, sus hijos Jorge, Carlos, Rodolfo, Guillermo, su hija politica Teresa y sus respectivas familias, participan con dolor y profunda tristeza el fallecimiento del querido Kuki. Elevamos oraciones en su memoria y rogamos a Dios fortaleza a sus hijos y su familia. Lo vamos a recordar siempre con mucho cariño. Descansa en paz en la Casa del Señor.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Pablo Berdaguer, Rosina Ferrari y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Las amigas de su hija Pia, Maria Jose Corvalan, Mariana Leguizamon, Carolina Lopez, Marcela Allub, Mage Alonso, Marcela Ramirez, Paola Llinas, Maria Chara, Gabi Frison, Maria Jose Filippa, Adriana Maldonado, Soledad Mansilla, Claudia Bica Fabiola Gentilini Yanina Lascombes. Participan con profundo dolor el fallecimiento del papa de nuestra querida amiga pia..y acompañan a toda la flia en este momento de dolor..que su alma descanse en paz.

ASATO, ADOLFO KIYOSHI (q.e.p.d.) Fallecio el 30/5/23|. Su esposa Ana María, Sus hijos Adrián, Adolfo, Soledad y Romina, sus hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIjo.

ASATO, ADOLFO KIYOSHI (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. La Escuela de Artes y Oficios de la universidad Nacional de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento del Prof. Adolfo Kiyoshi Asato quién dictaba cursos en esta Escuela, su Directora, Dra. Eve Liz Coronel y personal de la misma, participan en este doloroso suceso y elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Su esposa Adriana Tevez, sus hijos Agustín Agustina, Alejandro, Lautaro su mamá Nieve Martínez, sus hnos. Marcela y Julio Barraza, hnos. políticos sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio Los Flores. Cob. Caruso Cia. ARg. De Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

BARRAZA, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. La comunidad educativa de la escuela de Comercio Prof. Antenor R. ferreyra participa el fallecimiento del esposo de la Prof. Adriana Tevez. Acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Colegas del Dpto. de Ciencias Sociales de la escuela de Comercio participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Prof. Adriana Tevez. Elevan oraciones en su querida memoria.

BARRAZA, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. " Que el señor le conceda el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Propietarios, empleados, compañeros y amigos de Radio Taxi Nueva Autonomía participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en el dolor y la oración.

CÁRDENAS, MIRTA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Luis Ledesma, su esposa Erika y sus hijos Gabriel, Fernando y Gerardo, participan con profundo pesar su partida y acompañan a sus hijos Monica y Guido en estos momentos tan dolorosos. Que brille para ella la luz inifnita.

CÁRDENAS, MIRTA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. La comisión directiva y socios del Club de lo Abuelos participan con dolor el fallecimiento de su socia vitalicia. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CÁRDENAS, MIRTA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Luisa J. Bravo, su hijo Luis Carlos Soria Bravo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, MIRTA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Acompañamos a con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra querida amiga Mónica Brizuela. Rogamos una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Lidia Llugdar, Mariana Llapur, Silvia Giménez, María Cecilia Navarro, Claudia Crespo y Cecilia Vittar.

CASTRO DE DE IBÁÑEZ LANES, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 29/5/23|. Querida hermana del corazon con tu viaje hacia la Casa del Padre, quedo inconclusa todas las charlas que nos habiamos prometido, seguramente es allá arriba nuestro proximo encuentro de la mano de nuestra Virgencita que tanto veneramos juntas, Dios es el Señor de nuestras vidas y por mucho que suframos aqui en la tierra. El Cielo es nuestra parada final. Allá Dios te recibira con los brazos abiertos, diste tanto amor en este mundo que el te recibe con el mismo amor. Participo y acompaño a su shijos y nietos y sus respectivas familias. Carmen Cornet de Funes y sus hijos Hernán, Facundo, Rodolfo, Manuel, Mercedes, Geronimo, Maria Angela y Carmen Maria y sus respectivas familias. Pido oraciones en su querida memoria y fortaleza a toda la familia.





CASTRO DE DE IBÁÑEZ LANES, MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 29/5/23|. Sus amigos de la infancia de la calle Misiones y Sáenz Peña participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Mónica. Mirtha, Cacho,Raúl, Anita, Migui, Olguita, Alicia, Oscar, Robi, Luis, Marcelo, Lita y Hugo. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, SEGUNDO PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Su esposa Ibáñez Gladys Raquel, sus hijos Cristian, Sebastián, Vanesa, Manuel, Damián, y Lucrecia, sus nietos, bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Antilo . Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

DE CRISTANO, GIOVANNNI (q.e.p.d.) Falleció el 29/05/23|. Su esposa Sissi, sus hijos Emanuele e Ilaria, participan su fallecimiento, sus restos fueron cremados EMPRESA SANTIAGO.

DE CRISTANO, GIOVANNI (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Giovanni Fuiste una gran persona de grandes sentimientos. Te despide tu gran amigo. Julio Yañez con gran afecto. Ruega una oración en su memoria.

FERREYRA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/23|. El consejo directivo de la Asociación Mutual "San Jorge", personal directivo, docente, nodocente y de servicio del Instituto de Enseñanza "San Jorge", participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la docente Prof. Adriana María Pía Ferreyra, y acompañan a la familia en tan penoso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, OSCAR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Su esposa Ana María Suasnábar, sus hijos Dario y Facundo y sus nietos Sofia, Noa, Delfina y Nimia participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, OSCAR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. "Ya descansas en las maravillas del Reino de Dios". Sus hermanas políticas Magali Suasnávar y Cristina Suasnávar participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia elevando oraciones en su memoria y eterno descanso

GÓMEZ, OSCAR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. ¡Siempre te recordaremos!. Su hermana política Cristina Suasnávar y sus sobrinas Mercedes, Daniel, Valentina, Gustavo, Alicia, sus sobrinos nietos Alejandro y Paula Paud, Manuel y Delfina Soria, Alfonsina y Juliana Soria, lamentan profundamente el fallecimiento del querido tío Cacho. Que descanse en paz.

GÓMEZ, OSCAR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. "Envíame tu luz y tu verdad: Que ellas sean mi guía y a tu santa montaña me conduzcan, al lugar donde habita". (Salmo 43,3). Su hermana política Magali Suasnávar, sus sobrinos Fernando, Ana Cecilia e Ignacio, Marcelo y María Ángela con sus respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento. Elevando oraciones por su eterno descanso y brille para el la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, OSCAR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Adriana M. López, Dario H. y Carlos H. López y respectivas familia, participan con mucho pesar su fallecimiento, ruegan por su descanso eterno, pidiendo consuelo para su esposa Anita, hijos Oscar y Facundo, nietos a quienes acompañamos en el sentimiento. Que brille para el la luz inifnita.

GÓMEZ, OSCAR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Adriana Martínez de Kuran, sus hijos Cecilia y José y sus flias participan con pesar su fallecimiento, acompañan a su esposa Ani, a sus hijos Facundo y Darío y sus flias. Ruegan una oración en su memoria.

HERRERA, SOFÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/5/23|. Sus Padres, Marcos y Romina, sus hermanos, Mika, Pepo, tíos, primos abuelos , y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio LA PIEDAD. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

IBÁÑEZ, CIRILO LAURINDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/05/23|. Sus hijos Mercedes, Rosa y Mario, su hijo político José, sus nietos, bisnietos y demás familiares. Ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

IBÁÑEZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Juan A. Leguizamón y Ada Mercedes Scheihing, Juan A. Leguizamón (h), Erika M. Leguizamón, Valentina Oliva, Ada Carolina Leguizamón y Cristian Alberto Leguizamón participan con dolor el fallecimiento de la madre de Gloria, Carlos y Jorge Miguel. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Cristian Alberto Leguizamón y Mariana Ledesma Fonzo, participan con dolor el fallecimiento de la madre de Gloria, Carlos y Jorge Miguel. Ruegan oraciones en su memoria.

MAZZUCCO, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Sus sobrinos, flia Utrera, Correa, Ugozzoli, Vital, Scillia, Mazzucco, sobrinos nietos, demás familiares y amigos, participan con dolor su fallecimiento, Sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MAZZUCCO, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Participamos con tristeza y pesar el fallecimiento de la querida tia Blanca, que tanto nos acompaño y cuidó ya te estamos extrañando se feliz en la Gloria de Dios Padre. Su sobrina Saruca junto a sus hijos Cecilia, Ernesto y Mariano Vital. Te queremos mucho, muchisimo

MAZZUCCO, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Su sobrina política Sara Evelina Monicci Kurán e hijos Amado Luis y Marcela Azar despiden con mucho cariño a la querida Tía Blanca, que descanse en paz y brille para ella la Luz infinita.

MAZZUCCO, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. La Fraternidad Laical de Santo Domingo participa con profundo pesar el fallecimiento de su hermana Blanquita, Laica Dominica. Mujer del rezo del Rosario diario, amiga y hermana ejemplar, de misa diaria y disposición en el servicio comunitario. Elevamos oraciones y ofrecemos misas por el eterno descanso de su alma y pedimos el consuelo para sus familiares y amigos.

MAZZUCCO, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Guadalupe González Ávalos junto a sus hijos Mariano, León y Ciro Vital González Ávalos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Blanquita y ruegan oraciones en su querida memoria.

MAZZUCCO, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. El club de Leones Misky Mayu despide con profundo dolor a su ex socia y ruega por su eterno descanso.

MAZZUCCO, BLANCA NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Adriana Martínez de Kurán, sus hijos Cecilia y José y flias participan el fallecimiento de la querida tía Blanca. Ruegan una oración para su descanso eterno.

MIGUELES DE LÓPEZ, LUISA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/23|. Pepe González participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su querido amigo Cachito. Acompaña a sus hijos, y a toda su familia en tan difícil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruega oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/23|. Sus primos Roger Montenegro, Monena Montenegro, Martha Susana Montenegro y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria y por el consuelo de sus seres queridos.

MONTENEGRO, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/23|. Su primo hermano César Antonino Montenegro, su esposa María Josefina Zucal y sus hijos Rosana, Graciela y César, con sus respectivas familias, lo despiden con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/23|. Querido amigo hace unos momentos un familiar me avisa de tu deceso. Estoy con un fuerte dolor en mi corazón y estoy pasando por una situación muy delicada, tu partida hacia la Casa de Jesús. No es fácil despedir los restos mortales de un amigo, con quien he disfrutado bellos momentos en su casa y en la mía. Jesús ya te esperaba en la puerta de su Hogar junto a tu esposa Nilda y al resto de tus familiares. Descansa n paz querido amigo. Nélida Bertuzzi y Oscar Stenberg.

MONTENEGRO, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/23|. Que triste ver hoy en el diario tu fallecimiento querido amigo. Tu amigo de Juventud Camarada Atenor y que a vos te deciamos Torero, mis condolencias a tus hios y hermano Carlos.

MONTENEGRO, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/23|. El G-8 participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestro compañero Claudio: Fraguas José; Fernández Mariano; Congiu Luis, Salatino Eduardo; Llapur Jorge; Teky Suarez, Gustavo Ruiz López, Matu Warde y Ferreyra Oscar. Brindaremos por el.

MONTENEGRO, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/23|. Que triste ver hoy en el diario tu fallecimiento querido amigo. Tu amigo de Juventud Camarada Atenor y que a vos te deciamos Torero, mis condolencias a tus hios y hermano Carlos.

MONTENEGRO, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/23|. Nora Resnicoff y familia y Fede lo despiden con dolor. Que brille para él la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

NIEVA, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/05/23|. Su esposa Angélica (Tita), sus , sus hijos Analia, Ramón, Myrian, Lucia, José, su nieto Shiny e hijos políticos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso. Caruso Cia. Arg. de Seg. S.A . SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

PALENCIA, CÉSAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Sus hijas Tuky, Titina, su hermano Cascabel y lia, sus hijos políticos Daniel y Ricardo; sus nietos Ezequiel, Maria Alejandra, Maria Lourdes, Ricardito, Noelia y Gisela, su hermana política Puli, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

PALENCIA, CÉSAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Su hija Tuky y su hijo pol. Ricardo, sus nietos Gisela, Noelia y Ricardito, sus bisnietas Isabella y Emmita y su cuñada Puly, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PALENCIA, CÉSAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Su hija Titina, su hijo pol. Daniel Fornés, sus nietos Ezequiel, María Alejandra y María Lourdes, sus bisnietos Agustín, Micaela y Justina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PALENCIA, CÉSAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Su nieto Riki Lladón, su nieta pol. Tamara, bisnieta Emma, despiden con profundo dolor a su abuelo.

PALENCIA, CÉSAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Su nieto Ezequiel Fornés Palencia y Guadalupe Herrera, sus bisnietas Micaela y Justina despiden con profundo dolor a su abuelo Nene.

PALENCIA, CÉSAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Elena Yoles y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos con sus oraciones.

PALENCIA, CÉSAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Su consuegra María Nélida Sarquis de Fornés, sus hijos Gustavo Enrique Fornés y Julio Eduardo Fornés participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PALENCIA, CÉSAR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Julio Eduardo Fornés y Mónica Guntern, sus hijos Agustina, María Sol y Germán, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Su esposa Olga, sus hijos Emanuel, Sergio y Rita y sus nietos Morena y Josué, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 17 en el Cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA. DE SEG. SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PONCE LOBOS, EMMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Sus vecinos Constancio Montenegro y Teresa Romaní y sus hijos Daniel, Gustavo y Cristina y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma.

PONCE LOBOS, EMMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Tía Emma querida, descansa en paz. Miguel Tejera, María Rufino y su hijo Miguel. Acompañan a la familia en tan duro momento y ruegan oraciones en su tan querida memoria.

SEQUEIRA, LUCIO ANTONIO PROF. (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/23|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la Vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad universitaria, que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan con profundo dolor del fallecimiento del Prof. Lucio Sequeira, docente de la Escuela de Artes y Oficios de esta Alta Casa de Estudios, acompañamos en el dolor, a todos sus familiares y afectos más cercanos.

SORIA, RODOLFO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Consorcio Belgrano 19 participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA, RODOLFO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Consorcio Torres de Parque 2, participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

UÑATES DE OLIVERA,ELSA BEATRIZ (q..ep.d.) Falleció el 30/5/23|. Su esposo Walter Olivera sus hijos Cecilia, Cristian, Pamela, Yudith, Hernán, Richar, Brahian, h. políticos nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 14 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.





IBÁÑEZ, BELLA ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/23|. Marta S. Pellicer Yocca, sus hijas Marta Marcela, Lola y Daniela Barquín y Pablo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en tan dolorosos momentos. Ruegan oraciones a su muy querida memoria.

JORGE, RAMONA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Sus hijos Gaia, Mássimo, hermanas Adela, Ineria y sus amigos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

JORGE, RAMONA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. "Quienes te conocimos guardaremos por siempre tu recuerdo en nuestros corazones". CERSE (SRL) despide a su querida Terapista Ocupacional Cecilia Jorge. Acompañamos a sus hijos en este momento tan doloroso, rogando a Dios les conceda mucha fortaleza y resignación. Que brille para ella la luz infinita.

JORGE, RAMONA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Carmen Ahandun y familia, con dolor inmenso por tu partida. Acompañamos en este dificil momento a sus hijos Gaia, Massimo. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE, RAMONA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Que la luz amorosa de Nuestro Señor, te reciba y cobije en tu regreso al verdadero hogar, allí donde la paz y la gloria existen eternamente. Ceci, siempre te recordaremos con el cariño que supiste sembrar en nuestros corazones. ACTOSE, Asociación civil de terapistas ocupacionales de Santiago del estero acompañamos con profundo dolor el fallecimiento de Cecilia a sus hijos Gaia y Massi.

JORGE, RAMONA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Acompañan en el dolor a su hermana Adela y ruegan oraciones en su memoria. María Julia Ponce, Mario Merino y sus hijos Martín, Sebastián y Gastón.

JORGE, RAMONA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. La comision directiva, directivos y toda la Comuinidad Educativa de la Escuela Reed. y Rehab. Sagrado Corazon de Jesus, participa el fallecimiento de nuestra compañera Lic. Cecilia Jorge, gracias por haber sido parte de nuestra Escuela, con tus proyectos, Innovaciones, por haber sido una gran compañera, amiga y profesional. Hoy los ángeles te reciben en el Cielo querida Cecilia. Que el Sagrado Corazon te colme de paz. Estaras siempre en el corazon de cada uno de nosotros, Vuela Alto.

LLANOS, MARÍA SERAFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Sus hijos: Graciela, Ester, Susi, Gustavo, Ariel, Reyes, Titi, Gladis y Enrique; hermanos Neguino y Cora; nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio del Zanjón. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PALOMO, ALFREDO MARCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/23|. Marcelo Ruiz participa con tristeza el fallecimiento del papá de sus queridos amigos Isabel y Pepi.









CÁCERES, SEGUNDO ELIBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Su hermana María Imelda Cáceres, sobrinos: Inés Margarita, María Mercedes, Mariela Alejandra, Juan y Daniel Arias y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de Beltrán Empresa Santiago .

HERRERA DE RUIZ, GABINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. La secretaría de Educación Lic. Soledad González y personales directivos y docentes de los Jardines Municipales, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la directora del Jardin Campanita Prof. Maria Julia. y elevan una oracion por su eterno descanso.

HERRERA DE RUIZ, GABINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Intendente Prof. Ramón González y gabinete municipal participan con profundo dolor por el fallecimiento de la mama de la directora del Jardín Campanita Prof. María Julia. rogando una oración en su querida memoria.

HERRERA DE RUIZ, GABINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. El Jardín Campanita N°1 con todo su personal, docentes, alumnos y familias participan con profundo dolor de la gran y irreparable pérdida de su Madre que sufrió nuestra querida Directora Maria Julia Ruiz que brille para ella la luz que no tiene fin

HERRERA, GABINA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció 30/5/23|. Sus hijos Julio y Carlos h. políticas, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SÁNCHEZ, MABEL (q.e.p.d) Fallecio el 28/5/23|. La comunidad educativa de la Escuela Técnica N° 5 Dr. Ramón Carrillo participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del profesor Jorge Abraham Sánchez y tía de la profesora Jorgelina Sánchez. Ruegan al Altísimo conceda paz eterna para su alma y elevamos oraciones en su memoria. Frías.

SANTOS, NILDA GEORGINA (Beba) (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/30|. Su hija Claudia, Sus nietos, Mariano, Anabella, Florencia, Nahuel, Juan Ignacio, sus bisnietos, sus hermanos, y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor (Fernández). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANTOS, NILDA GEORGINA (Beba) (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/30|. La 1º Promocion de Maestros de la Escuela Normal Nº 4 Maximio S.Victoria, despide con hondo pesar a quien fuera su Preceptora y hermana de su compañera Nenina. Que el Señor la reciba en sus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria y pidiendo por la pronta resignacion de su familia.

SANTOS, NILDA GEORGINA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/30|. Familiares del Negro Rodriguez (F), Marisa, Nena y Sara, participan el fallecimiento de su amiga Beba y saludan a su flia. en estos momentos de dolor.









VIDAL MONTEROS, JORGE (Teta) (q.e.p,.d.) Falleció el 31/5/20|. Al cumplirse el 3º aniversario queremos recordarte con esta oración: "Poderoso Dios, tú tienes el control sobre todas las cosas, sabes cómo duele el vacío de extrañar a un ser humano. Y también tienes en cuenta cuanto ha dolido su ausencia hasta este día…" Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 hs. En la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.