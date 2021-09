Icaño se suma a las ciudades libres de coronavirus: sin casos y sin aislados

21/09/2021 - 12:37 Interior

Desde la Comisión Municipal de Icaño, departamento Avellaneda, informaron ayer que el personal sanitario de la Posta local dio el alta a la última vecina que se encontraba cumpliendo el aislamiento obligatorio por ser positivo de Covid-19.



De esta manera y tras meses complicados, esta localidad no posee casos positivos ni personas aisladas por Covid-19. Además, hace más de dos semanas que no se realizan nuevos hisopados debido a que no se reportan nuevos casos sospechosos de personas con síntomas.



“Esto es un logro de toda la comunidad y de actuar responsablemente. Es tiempo de disfrutar que no tenemos casos activos ni sospechosos, pero también de seguir actuando responsablemente como sociedad”, indicó Juan Marcelo Navarro, comisionado municipal.