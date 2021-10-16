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Dieron a conocer el cronograma de vacunación de niños de 3 a 11 años con Sinopharm

- 19:39 Interior

Este sábado 16 de octubre de 2021, el Ministerio de Salud dio a conocer el cronograma de vacunación –para el interior de la provincia- de niños de 3 a 11 años con la dosis de la vacuna Sinopharm.



LUNES 18 DE OCTUBRE

PINTO JARDIN N°113 APRENDIENDO A VOLAR

CAMPO GALLO ESCUELA N°913

MONTE QUEMADO JARDIN MUNICIPAL MI NUEVO MUNDO

MONTE QUEMADO JARDIN MUNICIPAL TOPO GIGIO

MONTE QUEMADO JARDIN N°258 ANEXO ESC. N°1189

LOS JURIES JARDIN DE INFANTES N°135 - GIRASOLES

AÑATUYA ESCUELA N°169 JULIO A. ROCA

LAPRIDA JARDIN DE INFANTES N°38 ARMADA ARGENTINA

LAPRIDA ESCUELA PRIMARIA N°60 ANTONIO SAENZ

POZO HONDO JARDIN DE INFANTES 141 ABROJITOS

EL MOJON ESCUELA EL OJITO Y JARDÍN

EL MOJON ESCUELA LA FRAGUA Y SU JARDIN

EL MOJON ESCUELA 1130 LA BOLSA

SUMAMPA ESCUELA N°982

SUMAMPA JARDIN DE INFANTES MIS POLLITOS

TERMAS DE RIO HONDO JARDIN BURBUJAS

TERMAS DE RIO HONDO JARDIN SAN PABLO

TERMAS DE RIO HONDO JARDIN RAYITO DE SOL

TERMAS DE RIO HONDO JARDIN EMAUS Y PRIMARIA

TERMAS DE RIO HONDO JARDIN ARDILLITA

TERMAS DE RIO HONDO COLEGIO LA SALETTE

TERMAS DE RIO HONDO JARDIN URIARTE

TERMAS DE RIO HONDO JARDIN PECESITOS DE COLORES

BELTRAN JARDIN MUNICIPAL GUSANITO FELIZ

FERNANDEZ Esc. N° 814 Paula A de Sarmiento

FORRES ESCUELA JUAN OCTAVIO GAUNA N°972

FORRES - LA RIBERA ESCUELA MADRE MARIA

ROBLES - LA RIBERA JARDIN N°74

BREA POZO ESCUELA N°1004

BREA POZO JARDIN DE INFANTE LOS BREITAS

GARZA ESCUELA N°831

LOS PIRPINTOS JARDIN DE INFANTES N°81

LOS PIRPINTOS ESCUELA PRIMARIA N°500

OJO DE AGUA ESCUELA N°1213



MARTES 19 DE OCTUBRE

CAMPO GALLO JARDIN N°325

CAMPO GALLO JARDIN N°301

VILLA ATAMISQUI ESCUELA PRIMARIA N°748

PAMPA DE LOS GUANACOS ESCUELA N°960 CORONEL RICO

PAMPA DE LOS GUANACOS COEGIO CALASAZ

LOS JURIES ESCUELA N°676

AÑATUYA ESCUELA 8 DE JULIO

LAPRIDA HOSPITAL, NIÑOS DE 3 AÑOS

POZO HONDO - GRAMILLA JARDIN DE INFANTES N°180 MARIPOSITAS DE COLORES

POZO HONDO - GRAMILLA ESCUELA N°870 27 DE ABRIL

TINTINA ESCUELA PRIMARIA 784

EL MOJON ESCUELA DE LOS CERCO Y JARDIN

EL MOJON ESCUELA TACO BAJADA ANEXO JARDIN

NUEVA ESPERANZA ESCUELA N°337 "Mistol Puesto"

SELVA ESCUELA FERNANDO BRAVO

BELTRAN JARDIN MUNICIPAL GUSANITO FELIZ

FERNANDEZ Esc. N° 814 Paula A de Sarmiento

FORRES ESCUELA JUAN OCTAVIO GAUNA N°972

FORRES - VILLA ROBLES SUM - SEGUNDA DOSIS DE SPUTNIK

VILLA SALAVINA JARDIN DE INFANTES N°71

VILLA SALAVINA ESCUELA PRIMARIA N°406

VILLA SALAVINA ESCUELA SECUNDARIA C

VILLA SALAVINA ADENAUER

VILLA SALAVINA - LOS CERRILLOS JARDIN DE INFANTES N°423

VILLA SALAVINA - LOS CERRILLOS ESCUELA PRIMARIA N°534

LOS TELARES JARDIN DE INFANTES N°127

LOS TELARES ESCUELA PRIMARIA N°971

BREA POZO CENTRO COMUNITARIO RURAL EVANGELICO

BREA POZO ESCUELA N°86 SUNCHO POZO

GARZA escuela 831

OJO DE AGUA JARDIN N°295

LORETO COLEGIO PEDRO LEON GALLO

EL CHARCO – BOCA DEL TIGRE ESCUELA COLON GRAMILLA VIEJA

EL CHARCO ESCUELA N°755 BATALLA DE MAIPU – EL CHARCO

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