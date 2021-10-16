Dieron a conocer el cronograma de vacunación de niños de 3 a 11 años con Sinopharm

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Este sábado 16 de octubre de 2021, el Ministerio de Salud dio a conocer el cronograma de vacunación –para el interior de la provincia- de niños de 3 a 11 años con la dosis de la vacuna Sinopharm.
LUNES 18 DE OCTUBRE
PINTO JARDIN N°113 APRENDIENDO A VOLAR
CAMPO GALLO ESCUELA N°913
MONTE QUEMADO JARDIN MUNICIPAL MI NUEVO MUNDO
MONTE QUEMADO JARDIN MUNICIPAL TOPO GIGIO
MONTE QUEMADO JARDIN N°258 ANEXO ESC. N°1189
LOS JURIES JARDIN DE INFANTES N°135 - GIRASOLES
AÑATUYA ESCUELA N°169 JULIO A. ROCA
LAPRIDA JARDIN DE INFANTES N°38 ARMADA ARGENTINA
LAPRIDA ESCUELA PRIMARIA N°60 ANTONIO SAENZ
POZO HONDO JARDIN DE INFANTES 141 ABROJITOS
EL MOJON ESCUELA EL OJITO Y JARDÍN
EL MOJON ESCUELA LA FRAGUA Y SU JARDIN
EL MOJON ESCUELA 1130 LA BOLSA
SUMAMPA ESCUELA N°982
SUMAMPA JARDIN DE INFANTES MIS POLLITOS
TERMAS DE RIO HONDO JARDIN BURBUJAS
TERMAS DE RIO HONDO JARDIN SAN PABLO
TERMAS DE RIO HONDO JARDIN RAYITO DE SOL
TERMAS DE RIO HONDO JARDIN EMAUS Y PRIMARIA
TERMAS DE RIO HONDO JARDIN ARDILLITA
TERMAS DE RIO HONDO COLEGIO LA SALETTE
TERMAS DE RIO HONDO JARDIN URIARTE
TERMAS DE RIO HONDO JARDIN PECESITOS DE COLORES
BELTRAN JARDIN MUNICIPAL GUSANITO FELIZ
FERNANDEZ Esc. N° 814 Paula A de Sarmiento
FORRES ESCUELA JUAN OCTAVIO GAUNA N°972
FORRES - LA RIBERA ESCUELA MADRE MARIA
ROBLES - LA RIBERA JARDIN N°74
BREA POZO ESCUELA N°1004
BREA POZO JARDIN DE INFANTE LOS BREITAS
GARZA ESCUELA N°831
LOS PIRPINTOS JARDIN DE INFANTES N°81
LOS PIRPINTOS ESCUELA PRIMARIA N°500
OJO DE AGUA ESCUELA N°1213
MARTES 19 DE OCTUBRE
CAMPO GALLO JARDIN N°325
CAMPO GALLO JARDIN N°301
VILLA ATAMISQUI ESCUELA PRIMARIA N°748
PAMPA DE LOS GUANACOS ESCUELA N°960 CORONEL RICO
PAMPA DE LOS GUANACOS COEGIO CALASAZ
LOS JURIES ESCUELA N°676
AÑATUYA ESCUELA 8 DE JULIO
LAPRIDA HOSPITAL, NIÑOS DE 3 AÑOS
POZO HONDO - GRAMILLA JARDIN DE INFANTES N°180 MARIPOSITAS DE COLORES
POZO HONDO - GRAMILLA ESCUELA N°870 27 DE ABRIL
TINTINA ESCUELA PRIMARIA 784
EL MOJON ESCUELA DE LOS CERCO Y JARDIN
EL MOJON ESCUELA TACO BAJADA ANEXO JARDIN
NUEVA ESPERANZA ESCUELA N°337 "Mistol Puesto"
SELVA ESCUELA FERNANDO BRAVO
BELTRAN JARDIN MUNICIPAL GUSANITO FELIZ
FERNANDEZ Esc. N° 814 Paula A de Sarmiento
FORRES ESCUELA JUAN OCTAVIO GAUNA N°972
FORRES - VILLA ROBLES SUM - SEGUNDA DOSIS DE SPUTNIK
VILLA SALAVINA JARDIN DE INFANTES N°71
VILLA SALAVINA ESCUELA PRIMARIA N°406
VILLA SALAVINA ESCUELA SECUNDARIA C
VILLA SALAVINA ADENAUER
VILLA SALAVINA - LOS CERRILLOS JARDIN DE INFANTES N°423
VILLA SALAVINA - LOS CERRILLOS ESCUELA PRIMARIA N°534
LOS TELARES JARDIN DE INFANTES N°127
LOS TELARES ESCUELA PRIMARIA N°971
BREA POZO CENTRO COMUNITARIO RURAL EVANGELICO
BREA POZO ESCUELA N°86 SUNCHO POZO
GARZA escuela 831
OJO DE AGUA JARDIN N°295
LORETO COLEGIO PEDRO LEON GALLO
EL CHARCO – BOCA DEL TIGRE ESCUELA COLON GRAMILLA VIEJA
EL CHARCO ESCUELA N°755 BATALLA DE MAIPU – EL CHARCO