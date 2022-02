Leo Dan donó su casa en Estación Atamisqui para que se haga un museo

10/02/2022 - 00:49 Interior

Leopoldo Dante Tévez, Leo Dan para todo el mundo, en una entrevista exclusiva con Radio Panorama, informó que donó su casa en Estación Atamisqui para que se haga el museo de Leo Dan. Esta idea, en el marco de más proyectos que tienen el objetivo de fomentar el turismo en el pueblo y hacerlo crecer.

"Ya hay gente trabajando en el proyecto, y el comisionado está al tanto", sostuvo, agregando otro de sus sueños que es crear un balneario, un espejo de agua a orillas del río: "Estos trabajos hay que pensarlos para nuestros hijos, nietos y bisnietos, que sepan que hicimos algo por ellos".

Recordó también que "hay una idea de hacer una película sobre Leo Dan. A mí me gustaría mandarlos al frente de Atamisqui, en donde nació Leo Dan. Eso nos va a dar bastante cosas porque mucha gente va a querer invertir en Atamisqui porque hay muchas cosas que se pueden hacer, como por ejemplo muebles", dijo. Leo reveló que tiene "gente que ya está trabajando en el proyecto.".

Consultado acerca de si vendría a Atamisqui en caso de comenzarse a realizar las obras, recalcó: "Yo tengo un solo problema, no sé si me van a dejar entrar porque yo no estoy vacunado (contra el Covid-19)".

Por otra parte, el cantante también confirmó que se encuentra trabajando mucho en su música y que tiene muchos conciertos programados por todo Estados Unidos.