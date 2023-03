URGENTE | Confirman el primer caso de Gripe Aviar en Santiago del Estero

03/03/2023 - 21:26 Interior

Este viernes 3 de marzo, se confirmó de manera oficial la detección del primer caso de Gripe Aviar en la provincia de Santiago del Estero. El mismo se halla en la ciudad de Beltrán, cuyo municipio brindó un comunicado oficial dando detalles del caso en cuestión.

"Aún no se reportó transmisión interhumana sostenida del virus. El riesgo de transmisión a humanos actualmente se considera bajo y, hasta el momento, la enfermedad no se transmite a las personas por el consumo de carne aviar y sus subproductos, por lo que no hay peligro de contagio a través de la ingesta de alimentos", subrayaron desde la Municipalidad de Beltrán.

Consejos

En ese sentido, desde el Municipio solicitaron a la comunidad "mantener la calma" y a los criadores de aves de corral que tengan precaución.

En caso de hallar algún ave enferma o muerta, evitar el contacto y dar aviso de inmediato a las autoridades mediante los siguientes teléfonos: 385-6158105 / 385-6228369

El comunicado de la Municipalidad de Beltrán