El futbol del interior loretano propone una atractiva quinta fecha

26/05/2023 - 17:55 Interior

La Liga del Interior presento el programa de la quinta fecha del campeonato que lleva el nombre del reconocido futbolista loretano Luis Fortunato Pajón, la fecha atrae por un condimento especial ya que en el cuarto encuentro se juega el clásico entre Hay Equipo y San Esteban quien se encuentra en la sima de la tabla de posiciones.

La fecha está programada para el domingo 28 y desarrollarse completa en la localidad de Totora Pampa ubicado a 20 kilómetros al sur de esta ciudad en la intersección de la ruta Nacional N º 9 y la ruta Provincial que lleva hasta la ciudad de Atamisqui y la misma estará organizada por el Club La Loma.

La apertura de la fecha estará a cargo de Puesto de Suarez vs. C. A. Marca Borrada; Diente el Arado vs. Defensores de Palmeras; Esquina de Gómez vs El Pinto; Hay Equipo vs San Esteban; La Loma vs. Alianza F. C.; Quilmes vs. Los Celosos.

Mientras que la cuarta fecha arrojó los siguientes resultados Diente el arado 0, El Pinto 2; Puesto de Suarez 7, Los Celosos 2; San Esteban 3, C.A. Marca Borrada 1; Esquina de Gomez 1, Alianza F.C. 0; Hay Equipo 3, Defensores de Palmera 1; la fecha se clausuró con el encuentro de La Loma 1, Quilmes 1.