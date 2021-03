Marcelo Gallardo sufre por las lesiones

01/03/2021 - 00:48 Mundo River

River Plate tiene como objetivo inmediato la Supercopa Argentina, correspondiente a la edición 2019, cuya final la disputará ante Racing Club de Avellaneda en el estadio Único de nuestra provincia, el próximo jueves a las 22.10.

Pero el entrenador “millonario”, Marcelo Gallardo, tiene graves problemas para armar el equipo en lo que será el estreno oficial del magnífico escenario emplazado a orillas del río Dulce.

En la defensa es donde más dolores de cabeza tiene el “Muñeco”. A la baja que ya tenía de Gonzalo Montiel (padece mononucleosis) se sumó ayer la de Javier Pinola, que sufrió una fractura en su brazo derecho y tendrá entre dos y tres meses de recuperación.

Mientras Gallardo se debate en ver cómo rearma su defensa, está atento de lo que pueda suceder en la zona ofensiva. Es que podría perder nada menos que Rafael Santos Borré. El colombiano es el máximo goleador en el ciclo del “Muñeco” como DT de River y ayer debió dejar la cancha en el triunfo ante Platense cuando apenas se habían jugado 10 minutos. Aparentemente, el artillero cafetero salió por precaución y no habría una lesión muscular s no un golpe. De todas formas, en River estarán expectantes en estos días para ver cómo evoluciona de esa dolencia. Y Gallardo prende velas para no perder a su goleador.

Variantes

Frente a Platense, a Montiel lo reemplazó Alex Vigo, pero el ex Colón fue reemplazado en el entretiempo por Palavecino. Mientras que Pinola lo sustituyó Héctor Martínez, de flojo ingreso.

La alternativa al lateral es Milton Casco por derecha o armar una línea de tres zagueros con Díaz-Rojas-Martínez. Jonatan Maidana es el único de los refuerzos que todavía no debutó, pero podría tener también una chance. Gallardo tenía pensado llevarlo de a poco y una final no parece la mejor oportunidad para entrar en ritmo, pero su experiencia y liderazgo pueden pesar a la hora de tomar la decisión.

En cuanto al ataque, si Borré no llega, para acompañar a Suárez la primer opción es Julián Alvarez, su reemplazo vs. Platense, pero también asoma Agustín Fontana, quien sumó sus primeros minutos ayer.