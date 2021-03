Rodolfo D'Onofrio: “No estoy pensando que voy a ser el presidente de AFA”

04/03/2021 - 22:21 Mundo River

Para muchos es el hombre que institucionalmente transformó a River Plate desde el ámbito dirigencial y llevó el nombre del club al lugar que hoy ocupa en el mundo. Su trabajo está acompañado por un equipo de gente que comparte sus ideas y que avala cada decisión que se considere lo más beneficioso para la vida misma de la institución.

Rodolfo D’Onofrio estuvo también en la final de la Supercopa entre el “Millonario” y Racing y antes del partido dio algunas impresiones sobre lo que piensa de la vuelta del público al fútbol argentino y de lo importante que es para los clubes del interior que crezcan en todo sentido.

“River es de la idea que las áreas de salud decidan sobre la vuelta del público al fútbol argentino. Son ellos los que tendrán que marcar cuándo será el día y el momento. Creo que en algún momento tenemos que iniciar con protocolo y con todos los cuidados, pero con la decisión de los que tengan que hacerlo y acatar la misma”, expresó D’Onofrio cuando se refirió a un tema que viene sonando fuerte en los últimos días.

La semana no había sido demasiada tranquila para D’Onofrio que en una entrevista televisiva había reconocido que le gustaría ser presidente de la AFA.

“Eso fue una pregunta que me hizo un periodista. Me preguntó si me gustaría y cómo no le va a gustar a alguien ser presidente de la AFA. Yo soy presidente de River y termino mi mandato. Cuando eso pase puede llegar a serlo. Sería lindo qué sé yo. No es que estoy pensando que voy a ser el presidente de la AFA. Cuando alguien le pregunta si le gustaría, ¿por qué no? Fue nada más que eso”, comentó.

El Estadio Único Madre de Ciudades marcará un antes y un después para el fútbol santiagueño y en este sentido, el presidente de River destacó la posibilidad de que el crecimiento siga en alza.

“Acá vamos a volver con River a jugar la última fecha del campeonato. Por lo que me dijo el gobernador (por Gerardo Zamora), ustedes los santiagueños ya van a estar jugando en este estadio. Será otra vez un honor poder volver a jugar en esta maravilla que han construido. Creo que es una manera de darle fuerza al fútbol de Santiago del Estero. Tienen varios clubes. Están en Primera y en la Primera Nacional. Creo que van creciendo y ese es el camino”, señaló al respecto.

“El fútbol argentino necesita que el interior crezca. Y una obra y un estadio como este les permitirá a los clubes y al público santiagueño sentirse orgullosos de tenerlo en su casa. Es algo que va a marcar una diferencia, sin dudas”, cerró.