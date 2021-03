Santos Borré: “Soy lo que soy gracias a mis compañeros”

21/03/2021 - 00:56 Mundo River

El delantero de River Plate Rafael Borré, que anoche anotó cuatro goles en el 6 a 1 sobre Godoy Cruz en Mendoza, apuntó que su nivel es fruto del apoyo de sus compañeros y el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo, al que le agradeció la “enorme paciencia” que le tuvo en sus inicios en el club.

“Soy lo que soy gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico, que me tuvo una enorme paciencia cuando llegué y las cosas no me salían. Al principio no me resultó fácil y ellos me ayudaron a llegar a este nivel”, dijo el colombiano, máximo goleador del ciclo del “Muñeco” Gallardo al frente del equipo de Núñez (52 tantos).

“Esto me genera mucha felicidad, estoy muy cómodo y muy feliz en River”, agregó Borré, quien tiene contrato con el club hasta junio.

El goleador, que agradeció a Godoy Cruz por permitirle llevarse la pelota del partido como recuerdo, elogió también el trabajo de su compañero Julián Álvarez:

“Fue muy inteligente para aprovechar los espacios y participó en varios de los goles”.

“Vinimos a buscar el funcionamiento que queríamos, ver cómo andábamos con Julián, y salió muy bien. Pero además tuvimos un alto rendimiento colectivo y de las individualidades. Nos vamos contentos porque es lo que queríamos”, añadió.

Para Angileri

Finalmente, Borré dedicó la victoria a su compañero el lateral Fabrizio Angileri por el fallecimiento reciente de su padre (por quien se hizo un minuto de silencio antes del inicio del partido).

“Queremos enviarle fuerzas a Fabrizio y a toda su familia, tratamos de acompañarlo y estar cerca afectivamente en estas semanas que pasó todo esto y hoy le dedicamos este triunfo. Somos un grupo muy unido y nos afecta lo que le sucedió”, cerró el colombiano Borré, la figura de la noche al anotar un póker.