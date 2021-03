Gallardo contra el cuarto árbitro Ariel Penel: “¿Querés que anote yo?”

28/03/2021 - 22:48 Mundo River

Además del empate en cero que dejó el clásico entre River Plate y Racing Club en el estadio Monumental de Núñez, se dio otra situación que incluso fue captada por las cámaras de la televisión. Fue cuando el entrenador Marcelo Gallardo le reclamó al cuarto árbitro Ariel Penel por la demora que se produjo en ejecutar la falta que le cometió Kevin Gutiérrez al uruguayo Nicolás De la Cruz.

¿Por qué hay que esperar a que anotes? ¡Dejá jugar”, le dijo el “Muñeco” a Penel con cara de pocos amigos.

La acción sobrevino cuando se terminaba la primera parte del partido y con el marcador en blanco. Antes de meterse en el vestuario, el técnico de River lo encaró para reprocharle.

“Dejá yo te lo anoto, sino no le dan velocidad al juego”, sostuvo con bronca. Además le gesticuló la acción de anotar en la tarjeta, con ironía. Como Penel no le dio importancia y no le prestó atención, Gallardo se fue a puro insulto al descanso para hablar con los suyos para encarar la segunda etapa.

Contraste

La actitud de Gallardo se contrasta un poco con lo que se había visto de él en la previa del partido con la Academia.

Allí se lo pudo observar de muy buen ánimo y sonriente cuando sus jugadores realizaban en la cancha la actividad precompetitiva.

Junto a él estaba el defensor mendocino, Fabrizio Angileri que ayer quedó al margen del encuentro porque se reintegró esta semana a las prácticas después del fallecimiento de su papá hace pocos días.

Es posible que hoy, Angileri sea de la partida en el cotejo de la Reserva ante Racing ya que la idea del técnico es darle la posibilidad de que sume minutos para recuperar ritmo perdido.