Gremio de Brasil se cansó de esperar y no contratará a Borré

31/03/2021 - 01:09 Mundo River

La novela que había surgido entre el colombiano Rafael Santos Borré con el Gremio de Brasil llegó anoche a su final. El club brasileño emitió un comunicado en el que finalmente desistió de contratar al goleador de River Plate y argumentó entre otras cosas la “inseguridad que genera la vacilación del deportista”.

A su vez, desde el club brasileño consideraron que la situación generó “dudas sobre el propósito, disposición y voluntad” del atacante colombiano de sumarse a la institución de Porto Alegre.

En la jornada de ayer, Romildo Bolzán, presidente de Gremio, había dejado en claro que estaban molestos por la demora en la respuesta oficial de Borré, y esperaba que el tema se termine “entre ayer y hoy”.

“Gremio no puede quedar con una indefinición, tenemos su aceptación verbal, pero no hay nada formalizado todavía. No es cómodo y esta situación hay que resolverla”, había afirmado en declaraciones a Radio Bandeirantes.

Finalmente, hubo un reunión extraordinaria del Consejo de Administración del club y la dirigencia decidió desistir de firmar un precontrato con el delantero colombiano. Luego, lo informaron con el comunicado oficial.

Antes de Gremio, otros dos equipos brasileños habían tenido en el radar a Rafael Santos Borré: San Pablo y Palmeiras. Abel Ferreira, director técnico del equipo campeón de la Copa Libertadores de América, también había expresado su malestar por el tiempo que se tomó el delantero en responder.

“Cuando le pedí a mi esposa que se casara conmigo, no le tomó dos meses responder”, dijo hace pocos días.