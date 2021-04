Gallardo: “No me voy preocupado, sólo nos faltó el gol”

04/04/2021 - 00:57 Mundo River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, habló anoche después de un nuevo empate sin goles de su equipo, que lo deja algo relegado de cara a la clasificación a la siguiente fase en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

En la ocasión, el “Muñeco” dijo que no se va preocupado por el rendimiento y tampoco porque no se haya dado el resultado esperado, tras el 0- 0 ante Arsenal en condición de visitante.

“No tener una identidad, no tener una idea clara y que mi equipo no juegue a nada me volvería loco, no podría estar tranquilo. Pero nosotros lo fuimos a buscar con nuestras formas y sólo nos faltó el gol. A mí me gustó cómo jugamos hoy (por ayer) y tendríamos que haber ganado. Pero no se gana por merecimientos”, recalcó Gallardo.

A su vez, el entrenador agregó: “En una cancha chica, donde ya te sentís incómodo, siempre nos costó jugar acá, tuvimos el control, el rival nos pateó dos veces y creamos 5 o 6 situaciones de gol. No estoy enojado porque el equipo funcionó. Me gusta que controlemos los partidos con una idea de juego y eso me da tranquilidad. Se puede dar o no el resultado, pero la forma es ésta”, señaló.

Por último, Gallardo se refirió al presente y futuro de Rafael Santos Borré, quien podría ser transferido y que anoche no pudo marcar nuevamente.

“Mientras yo lo vea que no está confundido lo voy a seguir teniendo en cuenta, pero Rafa debería decirle a ustedes cuál es la situación para que no se hable tanto, porque él lo va a definir cuando termine el torneo. Borré es un jugador importante para River. Esta vez salió con una molestia en la rodilla, nada importante”, cerró el entrenador de River.