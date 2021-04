Gallardo sobre Boca: “Siempre es lindo enfrentarlo”

07/04/2021 - 23:42 Mundo River

River se sacó de encima a un duro rival como Atlético Tucumán en los 16avos de final de la Copa Argentina y ahora el próximo objetivo será enfrentar a Boca Juniors para definir el pase a los cuartos del certamen nacional.

“Siempre es lindo enfrentar el rival que te genera una expectativa o una adenalina mayor. Hoy meterse en un partido que no se sabe cuándo se va a jugar, no te genera ningún entusiasmo urgente. Esperemos ver cómo se organiza la Copa y cuando llegue el momento habrá que disfrutarlo”, sostuvo el entrenador Marcelo Gallardo una vez que su equipo logró la clasificación a los octavos de final por 2 a 1.

Y agregó sobre la actitud y el fútbol de River anoche: “Me gustó porque ante planteos similares a los que veníamos enfrentando pudimos seguir con nuestra idea y tuvimos buen juego en una cancha que no estaba bien para jugar. Tenemos que insistir en la búsqueda ante estos planteos, es un gran desafío para nosotros. Les dije a los jugadores que nos tiene que elevar a un nivel superior y para eso tenemos que trabajar”.

De todas maneras, se hizo un espacio para el lamento y la preocupación por no haber podido definir el partido con anterioridad.

“Resolvimos bien la primera parte con muy pocos espacios en una cancha que no estaba bien, que no se ofrecía para el buen juego. Encontramos algunos lugares en los cuales pudimos hacerlo. En el primer tiempo hicimos méritos para irnos con dos goles de ventaja. Hoy pudimos abrir ese cerrojo, aunque pudimos haber liquidado en el inicio del segundo tiempo y no que nos tuvieran ahí hasta el final”, cerró el entrenador de los millonarios.

La definición de la serie con el “Xeneize” sería en julio

¿Cuándo se jugará el Superclásico por Copa Argentina? En principio la idea de la organización es que se dispute antes de la Copa América que arranca en junio próximo, pero por cuestiones de calendario y compromisos de ambos equipos (Copa de la Liga y Libertadores), es difícil que se cumpla con este objetivo.

En consecuencia, lo más probable es que el Superclásico tenga acción recién para después de la Copa América (termina el 10 de julio) en sede y fecha a determinar por la organización.

¿Podrá ser en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero? Desde luego que es una de las varias alternativas que están disponibles y no sería descabellado pensar en que los clubes más populares de la Argentina vendrán a esta provincia para definir una serie que aparece apasionante.