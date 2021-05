Montiel sufrió una sobrecarga muscular y preocupa

10/05/2021 - 00:47 Mundo River

El defensor de River Plate Gonzalo Montiel finalizó con una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo en la goleada 4-1 ante Aldosivi para el pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

Montiel, autor del primer gol a través de un penal, fue reemplazado en el entretiempo por Alex Vigo y la lesión fue confirmada por el club en un parte médico.

El lateral del seleccionado argentino de fútbol acumula muchos minutos de fútbol desde su reaparición en el equipo una vez recuperado de una mononucleosis.

River jugará el próximo miércoles su cuarto compromiso en el grupo D de la Copa Libertadores cuando visite Junior, de Colombia, en principio en la ciudad de Barranquilla, sede confirmada por Conmebol a pesar del estallido social.

El equipo de Marcelo Gallardo no pudo contar hoy con el volante Enzo Pérez. quien no se recuperó de síntomas gastrointestinales. El exEstudiantes de La Plata de todas formas no tendría inconvenientes para ser de la partida ante Junior.

Por otra parte, el defensor Héctor David Martínez expresó sus deseos de enfrentar a Boca en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional y se mostró contento por el buen momento en el equipo de Marcelo Gallardo.

“Vengo trabajando para tener esta oportunidad. Trabajo mucho en la semana para conseguir esto. No hay un puesto asegurado. Hay que laburar todos los dias y por eso estoy disfrutando de este momento”, afirmó.

“Me gustaría jugar con Boca en cuartos. Es un partido único y se disfruta mucho. Igual, venga el que venga nosotros tenemos que seguir con lo nuestro para llegar a los más alto”.