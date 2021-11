Gallardo, emocionado: “Hay un gran sentido de pertenencia”

26/11/2021 - 01:57 Mundo River

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, habló anoche después de la obtención de la Liga Profesional y se mostró muy feliz por sumar una nueva estrella para el club.

"Esto es de todos. Hay un grupo de jugadores con una calidad humana enorme, se prestan al laburo, exigencia, no le escapan al esfuerzo. Hay un gran sentido de pertenencia, trabajamos hace mucho tiempo y no es fácil sostenerse en la intensidad y demanda del club, Están, tiran para adelante, tienen altibajos, se recuperan, los chicos tienen un espacio para naturalizar la idea y hacerla propia. Lo más grandes se exigen para los más chicos, muestran un camino y es una felicidad y un orgullo con el grupo de jugadores que uno gestiona. Después de mucho sufrimiento, la gente pudo volver y cerramos un año redondo", dijo el "Muñeco", en declaraciones reproducidas por Olé.

"Siempre uno quiere ganar, intenta, hemos tenido la chance, se nos escapó y en algunos momentos hemos elegido. Es muy dura la competencia, tuvimos que seleccionar momentos y no me arrepiento de lo hecho. Quedamos afuera de la Copa, sufrimos, sentíamos que no estábamos ligando con las lesiones, de repente volvimos a fluir y de eso se trata, de tener la entereza para encarar con fuerza cuando sentís que estás tambaleando. Nos repusimos a todas esas cosas", agregó.

Por último, Gallardo dijo: ""Estas personas a mí me dieron mucho y se retribuye. La gente merecía tener una alegría de final de año, volver a llenar el estado después de tanto tiempo de no poner venir, de la manera que jugó equipo, más representado por ellos no se pueden sentir", cerró el entrenador de River.

El campeonato local había sido el único torneo esquivo para la era de Marcelo Gallardo tras disputar 7 competencias y solo poder pelear en tres ediciones, pero sin lograr el título que consiguió en la actual Liga Profesional.