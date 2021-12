Mammana y Quintero, los próximos objetivos de Gallardo para River

31/12/2021 - 00:09 Mundo River

Los dos exjugadores de River Plate, el defensor Emanuel Mammana y el enganche Juan Fernando Quintero, son los objetivos inmediatos de refuerzos que quiere cerrar el técnico Marcelo Gallardo para iniciar la pretemporada el próximo 8 de enero.

El propio Gallardo ya tuvo contactos con ambos jugadores, quienes fueron los primeros en avisar que querían regresar al club, y desde la dirigencia de River se iniciaron las gestiones para poder contratarlos la semana que viene.

Mammana, a quien River vendió en cerca de 8 millones de euros en julio del 2016, viene de jugar poco en el Sochi de Rusia por diversas lesiones y su pase que vence en junio del 2022 pertenece al Zenit del mismo país.

Al estar a seis meses de terminar su contrato, Mammana puede arreglar su desvinculación con el club ruso y negociar de manera personal con River, tal como empezó a hacer su representante Gastón González tras la charla del jugador con Gallardo.

En las últimas horas, en las redes sociales, Mammana le contestó a un hincha que escribió que estaba "todo roto": "Si estuviera todo roto no intentaría volver al club que me dio todo. Jamás haría algo así".

Desde River y desde el entorno del jugador le aseguraron a Télam que el acuerdo ya está confeccionado pero aún falta resolver la deuda por el tiempo que le resta al contrato de Mammana con el Zenit.

Por su parte, Quintero ya le comunicó a la dirigencia del club chino Shenzhen que quiere volver a River. La semana que viene, cuando termine la competencia del equipo en los playoffs del torneo, los clubes avanzarán en la operación que será a préstamo por una temporada.

Quintero, que se fue de River el año pasado post pandemia sin siquiera sumarse a la pretemporada del club, no pudo adaptarse al fútbol chino y como perdió terreno en la selección colombiana busca competencia para llegar al Mundial.

De este modo, tras la contratación de Tomás Pochettino a préstamo por una temporada desde el Austin FC de la MLS, el equipo de Gallardo tendrá varias altas en el plantel para esta nueva temporada con la habitual triple competencia.

Por último, en cuanto a las versiones de salida de Julián Álvarez, desde el entorno del jugador confirmaron que la semana que viene en Europa tendrán charlas con allegados al Manchester United, pero mantienen mucha cautela.

En tanto, fuentes del club "millonario" aseguran que están al tanto de todo y le agregaron a Télam: "No podemos hacer mucho si el jugador acepta la cláusula de salida, el club no tiene en mente venderlo y por eso estamos hablando para renovar contrato".

No todos los clubes que pretenden a Álvarez están dispuestos o preparados para invertir lo que pide River. Un caso es el Sevilla: necesita a un centrodelantero y contempla a Julián como una opción. De hecho hubo emisarios del club español, al igual que del "Aleti" y el United, en la final versus Colón. No obstante, la capacidad de caja del equipo sevillano no resulta equivalente a la de los clubes ABC1.