Si Angileri no renueva, habrá que buscar sustituto para cubrir el lateral izquierdo

13/01/2022 - 02:18 Mundo River

A la espera de ver si finalmente se llega a un acuerdo con el defensor Fabrizio Angileri para la renovación de su contrato, River por las dudas quiere ir tomando todas las precauciones del caso y ya empezó a analizar algunas situaciones en este sentido.

Si Angileri no se queda en el plantel, al entrenador Marcelo Gallardo no le quedará otra alternativa que buscar un remplazante por el lateral izquierdo. Si bien hasta el momento no hubo contactos, la demora del defensor uruguayo y con pasado en el Millonario, Marcelo Saracchi, en acordar en Europa encendió la ilusión de los hinchas.

El uruguayo de 23 años viene de rescindir su vínculo con Leipzig y parecía tener todo listo para firmar con un club del Viejo Continente (no trascendió cuál), pero las negociaciones llevan varios días sin avanzar. Ante este panorama no sería una locura que algún directivo levante el teléfono para conocer su situación.

Las charlas con Angileri no son sencillas y todo hace indicar que demandarán un tiempo más, lo que aumenta el temor de que se vaya con el pase en su poder.