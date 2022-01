Quintero vendrá al país para firmar su contrato con River

18/01/2022 - 04:09 Mundo River

El colombiano Juan Fernando Quintero se realizará estudios médicos hoy en Medellín por el golpe en la rodilla izquierda que sufrió en el amistoso del domingo y luego viajará a la Argentina para firmar su contrato con River Plate.

“Juanfer” sintió una molestia en la rodilla por un golpe en el platillo tibial, promediando el primer tiempo del partido que Colombia le ganó a Honduras (2-1) con un gol del colombiano, que usó la camiseta número 10 y la cinta de capitán.

El mediocampista anotó un golazo a los 10 minutos de juego tras pase de Harold Preciado y a los 30 minutos pidió la asistencia médica para dejar el campo por precaución.

Desde River lo esperan para firmar el contrato y hacer la revisión a más tardar el miércoles, pero depende de que pueda conseguir una combinación de vuelos hoy luego de los estudios que le realizará el cuerpo médico de la selección colombiana.

Lo cierto es que esta semana “Juanfer” ya estará trabajando en el predio de Ezeiza, donde el plantel entrena luego de completar la pretemporada en San Martín de los Andes.

Juanfer se desvinculó del Shenzhen de China el fin de semana anterior tras jugar una temporada y llega en condición de libre por falta de pago del contrato por parte del club chino, que había abonado 9 millones de dólares para comprarle el pase a River.

En tanto, el plantel completó ayer su último trabajo en doble turno en San Martín de los Andes y hoy al mediodía regresará a Buenos Aires para continuar con la pretemporada.

En el regreso, el mediocampista uruguayo Nicolás De la Cruz va a recibir el alta médica para trabajar a la par del resto luego de un contagio de Covid que lo dejó aislado en Montevideo tras las vacaciones. Romero El delantero Braian Romero, llegado a Núñez a mediados del año pasado, aseguró que River Plate le cambió “la vida” por lo que significó cumplir el sueño de jugar en el club del que es fanático desde su nacimiento.

“En el fútbol, decir de qué cuadro sos es medio de fantasma pero por mis hijos no podía esconderme, mi corazón siempre fue de River, respeto mucho a todos los clubes donde jugué pero River me cambió la vida”, dijo en TyC Sports Romero, surgido de Acassuso y con pasos por Colón de Santa Fe, Argentinos Juniors, Independiente y Defensa y Justicia.

“Sabía que me iba a cambiar todo, por eso trato de estar tranquilo y disfrutar de esto que me pasa, pero bueno ya pasó un tiempo pero siempre dije que había ido a la cancha como hincha y ahora me toca estar adentro”, valoró.

“Cuando llegué sabía que era por mis goles y por las recuperaciones, pero también me di cuenta que acá no hay figuras y que es todo equipo, por eso estoy agregando otras cosas para poder jugar y rendir”, aseguró en cuanto a su juego.