Federico Girotti: “Me voy mucho más maduro y con más conocimientos”

03/02/2022 - 23:49 Mundo River

El delantero Federico Girotti, nuevo refuerzo de Talleres de Córdoba, dijo tras despedirse del plantel de River Plate, que le agradeció "mucho" al entrenador Marcelo Gallardo "todo lo que me enseñó, me voy mucho más maduro y con más conocimientos".

En diálogo con la prensa en el predio River Camp de Ezeiza, Girotti, de 22 años, señaló emocionado que "es un paso importante para mí, me cuesta irme de donde uno salió, en donde estuve desde los 10 años, fue complicado despedirme hoy de mis compañeros y de la gente que me ayudó a crecer".

"Yo tenía otra personalidad, antes me caía mucho desde lo anímico, pero Gallardo y este plantel me enseñaron a levantarme, soy más fuerte de la cabeza ahora y aprendí mucho de cuestiones tácticas, antes sólo me centraba en mi juego".

Girotti dijo que "en Talleres no conozco a nadie pero me habló mucho Auzqui y hablé con otra gente, son un gran grupo y espero vengan buenos resultados".