Gallardo dio la lista de convocados con tres ausencias

05/04/2022 - 01:41 Mundo River

Con las bajas del delantero chileno Paulo Díaz, el mediocampista José Paradela (ambos tras dar positivo en coronavirus) y el delantero Braian Romero (por lesión), el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, dio a conocer el listado de convocados para el partido de mañana cuando debutará en la Copa Libertadores 2022 ante el local de Alianza Lima, en Perú.





Los convocados son los siguientes: Franco Armani, Ezequiel Centurión, Franco Petroli, Jonatan Maidana, Javier Pinola, David Martínez, Leandro González Pirez, Robert Rojas, Emanuel Mammana, Milton Casco, Elías Gómez, Andrés Herrera, Bruno Zuculini.





También Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Juan Quintero, Agustín Palavecino, Tomás Pochettino, Esequiel Barco, Matías Suárez, Julián Álvarez y Flabian Londoño.





El plantel partirá hoy hacia Lima en un vuelo charter que saldrá a las 15.50 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El regreso está previsto para el jueves en turno vespertino.





Por otra parte en el entrenamiento de la jornada, Enzo Pérez y el colombiano Quintero, quienes el sábado pasado ante Defensa y Justicia dejaron el campo de juego con algunas molestias, trabajaron a la par del resto del grupo





Romero, quien no estuvo en la nómina disponible ante Defensa y Justicia, participó sin inconvenientes de la práctica, pero -al no estar al 100 por ciento- se prefirió no incluirlo en la lista de viajeros.





Otros jugadores como David Martínez, que viene de un largo parate por lesión; Santiago Simón, Enzo Fernández y Julián Álvarez, quienes jugaron más del 80 por ciento de los minutos del equipo en lo que va del semestre, integran la lista.





Gallardo debe decidir si en este partido con Alianza Lima rota a los habituales titulares para cuidarlos y que jueguen ante Argentinos Juniors y Fortaleza, o si presenta un mix de acuerdo con el estado físico de sus dirigidos.





De todos modos, el equipo tiene alternativas disponibles como Zuculini, Palavecino, Herrera, González Pirez, Suárez y Pochettino, quienes mostraron buenos rendimientos.





Con este panorama, el plantel se entrenó en el predio de Ezeiza con tareas de activación y rutinas exigentes con pelota para los que no fueron titulares el sábado.