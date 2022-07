River recibe a Gimnasia y necesita el triunfo para no alejarse más de la pelea

21/07/2022 - 04:09 Mundo River

River Plate, que suma tres partidos sin ganar, recibirá esta noche a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el encuentro que cerrará la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará desde las 21.30, en el estadio Monumental, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisado por TNT Sports.

River, que avanzó en la Copa Argentina al vencer a Barracas Central, luego de ser eliminado en la Copa Libertadores ante Vélez, no tiene la misma efectividad en la LPF, acumula tres fechas sin ganar y se ubica -con 9 puntos- a 10 unidades de los punteros Atlético Tucumán y Argentinos Juniors.

No obstante, pese a la eliminación copera y la mala realidad en la LPF, el DT Marcelo Gallardo aseguró el martes que "no hay crisis acá, no la van a encontrar. Cuando ganás, es fácil convencer. El entrenador también tiene que acompañar procesos en malos momentos. Esto es mucho más sólido que un resultado de fútbol".

Pero, más allá del enojo y la irritación evidenciada por el exitoso DT, la coyuntura de su equipo es poco feliz y con un rendimiento que está muy lejos del River que todos elogiaban y superaba casi sin sobresaltos a la mayoría de los adversarios.

River, en la Liga, viene de perder ante Colón, Godoy Cruz y empató ante Vélez, y si mañana no gana los punteros le habrán sacado una apreciable ventaja, que no es indescontable con un plantel como el "Millonario" pero que lo obligará a una serie de triunfos muy importantes.

Gimnasia se mantuvo invicto en las seis primeras fechas, con 14 unidades sobre 18, pero ahora viene de perder ante Atlético Tucumán y empatar en casa ante Colón, y suma 191 minutos sin hacer goles.

El equipo de Néstor Gorosito es un equipo muy respetable, aunque con una gran dependencia de Brahian Alemán, quien marca el desequilibrio con su notable pegada e inteligencia táctica. Si el volante uruguayo es bien marcado, se le oscurece al panorama al equipo platense.

Variantes

En el "Millonario" ingresaría en la defensa Héctor David Martínez por Javier Pinola en la zaga, mientras que en Gimnasia no jugará el desgarrado Matías Mellusso y lo reemplazará Nicolas Colazo, mientras que en la zona media ingresará Emanuel Cecchini por Manuel Insaurralde.

El último entrenamiento de River para jugar ante Gimnasia fue liviano y quienes realizaron pasadas más intensas que el resto fueron Miguel Borja y Pablo Solari, flamantes refuerzos.

Tanto Borja como Solari figueran en la lista de concentrados, estarán en el banco de suplentes y podrían sumar sus primeros minutos en el estadio Monumental.

En el historial jugaron 177 partidos y la ventaja es abrumadora para River, con 92 triunfos contra 41, y 44 empates.

Después de recibir a Gimnasia, River visitará el domingo venidero a Aldosivi de Mar del Plata, por la décima fecha del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol.