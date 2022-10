Gallardo: ''Mi vínculo con River es para toda la vida''

17/10/2022 - 01:00 Mundo River

Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador en la historia de River Plate con 14 títulos, se despidió ayer de los hinchas en el Más Monumental, en una noche marcada a fuego por la emoción, no sólo en las 72 mil que coparon el estadio, sino también en jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

"Mi vínculo con River no es de un año de contrato, dos o tres, u ocho. Mi vínculo con River es para toda la vida. Los quiero y ya nos volveremos a ver en algún momento de esta vida; seguramente", dijo Gallardo en el final de su alocución para despedirse de los hinchas de River.

El "Muñeco" fue recibido en el centro de la cancha por el conductor Matías Martin y rodeado de los 14 títulos que ganó en sus ocho años y medio de gestión. "Jamás soñé con vivir así y si lo soñé era algo muy mío. Y están ahora con un nudo en la garganta, con miedo de expresarme, porque esto es demasiado, más de lo que podía creer", expresó Gallardo, embargado por la emoción.

"Tengo muchos recuerdos encima, demasiado fue el camino recorrido y quiero empezar recordando en este día de la madre a la mujer que me dio la vida y que debe estar orgullosa en el cielo, en un lugar de privilegio, feliz día a todas las madres", dijo el DT en recuerdo de su fallecida madre, Ana María Maidana.

"A la mía la recuerdo con cariño y amor. Me esperaba en cada entrenamiento, me abrazaba y me acompañaba a todos lados. Hasta el día que se fue ella se sentaba en la platea y me esperaba en el vestuario para darme un abrazo. Gracias vieja por darme la vida", expresó.

La dirigencia de River, con el presidente Jorge Brito a la cabeza, lo agasajó con una plaqueta y los jugadores le dedicaron una carta que también tuvo la participación de algunos socios, leída por el colombiano Juan Fernando Quintero. A su vez, Gallardo observó un video que se proyectó en la pantalla, con un repaso de su carrera.

Gallardo agradeció a su familia ("me sostuvo todo este tiempo"); a su equipo de trabajo ("Los valoro, respeto y quiero") y a los jugadores: "Pasaron muchos en este tiempo, son los verdaderos protagonistas de lo que podamos desarrollar y sentir. Cada jugador tuvo la grandeza de entregarse a este camiseta".

El agradecimiento se hizo extensivo a la dirigencia (con algunos silbidos de la gente), a Enzo Francescoli (quien lo recomendó) y a los hinchas. "Gracias a ustedes que desde hace más de ocho años que me hacen sentir realmente de una manera especial. Por cada homenaje, al entrar a este campo, en este estadio, gracias por brindarme su corazón, los voy a extrañar mucho", expresó Gallardo.

El entrenador más ganador de la historia de River Plate se abrazó con su familia, jugadores, cuerpo técnico y alzó el pulgar a la gente que a pura emoción entonó por última vez en el estadio Monumental el clásico: "¡Muñeeeco, Muñeeeco!".