"Estoy contento con lo que se está haciendo, tengo un plantel muy competitivo", afirmó Demichelis

13/01/2023 - 16:09 Mundo River

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, afirmó hoy que está "contento" con el trabajo de pretemporada que realizan sus dirigidos en Miami, Estados Unidos, y consideró que tiene "un plantel muy competitivo" que se prepara para el debut en la Liga Profesional de Fútbol del 28 de enero próximo.



"Tengo un plantel muy competitivo, con jugadores de experiencia como Enzo (Pérez), Milton (Casco), Joni (Jonatan Maidana), (Franco) Armani y "Nacho" (Ignacio) Fernández. Luego hay un grupo que quieren copiar esa mentalidad de trabajo. Nunca es tarde para seguir ganando. Estoy contento con lo que se está haciendo", dijo Demichelis en la conferencia de prensa que brindó el día previo al amistoso ante Millonarios, de Colombia, en Miami.



Demichelis consideró que su River debe "ser más ofensivo, atacar más" y que necesita corregir algunas cuestiones más del juego.



"Seguramente mañana juguemos con otro sistema. Va a haber un mayor pasaje de laterales respecto al primer partido y buscaremos una evolución", señaló el exdefensor de River y Bayern Múnich de Alemania.



El sucesor de Marcelo Gallardo no quiso referirse al defensor Enzo Díaz y al delantero venezolano Salomón Rondón, quienes figuran como posibles refuerzos para temporada junto con "Nacho" Fernández y Matías Kranevitter.



"Sigue siendo algo hipotético, pero estamos ultimando detalles con éstos dos jugadores. Hasta que no sea oficial, puedo decir poco y nada", indicó Demichelis.



El entrenador de River dijo también que aguarda por las recuperaciones del volante uruguayo Nicolás De La Cruz y el delantero Matías Suárez: "No están al ciento por ciento. Matías tiene una problemática conocida en la rodilla. Tiene nuestro apoyo total, nuestra confianza, y ojalá evolucione porque estando bien es uno de los mejores delanteros del fútbol argentino. De La Cruz hizo un procedimiento en la rodilla post Mundial y necesita unos días más. No les pongo una fecha de regreso".



River hará de local en la tercera fecha del campeonato local, cuando enfrente a Argentinos Juniors, momento que marcará el regreso de Demichelis al club donde surgió como jugador y cuyo estadio contará con más capacidad para sus espectadores.



"La cercanía de las butacas genera una estética nueva en el Monumental, pero la historia de River genera la presión de seguir ganando. Ojalá podamos sentir el apoyo de toda la gente, que nunca dejó estar, lo demuestra hace mucho tiempo. Al ver un Monumental lleno, esa presión la utilizaremos como motivación para seguir ganando", señaló Demichelis.