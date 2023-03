Demichelis: ''No sufrimos sobresaltos, tuvimos un grandísimo primer tiempo''

13/03/2023 - 02:23 Mundo River

Tras la victoria en Núñez, Martín Demichelis, entrenador de River Plate, brindó una conferencia de prensa y se mostró feliz por la producción futbolística de sus dirigidos.

"No sufrimos sobresaltos. Tuvimos un grandísimo primer tiempo, fuimos muy agresivos en la recuperación, con esos cincos volantes era muy dificil para el rival tener una referencia fija. Nos hicimos fuertes desde ahí, me voy muy contento", reconoció el entrenador en diálogo con la prensa.

"Nos debíamos un buen partido desde el comienzo hasta el final contra una gran rival, que le ganó 2 a 0 a Racing y le generó muchas situaciones. Vinieron a plantarse de igual a igual y los dominamos, los superamos", agregó el DT. Y destacó la evolución que observó desde el triunfo del último sábado frente a Lanús, hasta este encuentro: "El equipo entendió por dónde vamos, por dónde había que seguir creciendo, veníamos de una semana importante. Había que cerrar la semana de forma idónea", aseguró.

El entrenador millonario vivió un partido especial desde que el equipo saltó al campo de juego. Visiblemente emocionado, el técnico de River no pudo ocultar sus sensaciones cuando se sentó en el banco de suplentes y contempló cómo estaba el estadio Monumental: "Intento ser fuerte en esos momentos, en esas emociones. Soy muy feliz por la posición en la que estoy. Entrar en el Monumental colmado es difícil de explicar, lo valoro mucho e intento disfrutar. Tengo que vivir el partido con mucha concentración, pero cuando la gente está contenta me permito disfrutar un poco más", reconoció.

Además, admitió que sentía algo de culpa porque los primeros dos partidos en Núñez el equipo no estuvo a la altura del rendimiento esperado: "Le debíamos un regalo a la gente que siempre apoyó, las temperaturas son altísimas y siempre nos apoyaron. Vi gente que se fue mucho más contenta que en los partidos anteriores y eso me genera orgullo. Creo que se lo debíamos a la gente y también a nosotros, un buen triunfo en el Monumental", indicó el DT de River.

Para finalizar, hizo un balance de sus primeros nueve partidos oficiales y afirmó: "Siempre lo hago para intentar corregir, mejorar y crecer. Me siguen dando bronca las derrotas que tuvimos, pero no me puedo quedar con eso. Lo dije después de Arsenal. Creo que nos hicimos fuertes desde esa derrota. Hemos hecho una buena semana. Seguiremos trabajando para el partido en Junín que no va a ser nada fácil. Las estadísticas quedan en los libros. Yo lo único que intento es progresar", concluyó.