Demichelis tras el Superclásico: "No ganamos nada como para hablar de éxitos"

08/05/2023 - 14:47 Mundo River

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, aseguró en radio la Red este mediodía que está alejado de las cuestiones que se generan con los triunfos o las derrotas y agregó: “no ganamos nada como para hablar de éxitos”.



“Esto es un día a día y siempre paso de estar con mi familia a trabajar con el equipo y lo que pasa afuera lo vivo con la gente más cercana, el éxito o el fracaso no lo convivo, además no ganamos nada, solo partido como para hablar de éxitos”, confesó el DT.



Consultado sobre lo que vivió en el Superclásico destacó: “hay muchas sensaciones que terminan en un desahogo tan grande de los jugadores con la gente en los cuatro costados de la cancha y la felicidad de los hinchas”.



En lo personal, Demichelis explicó: “el festejo es de los jugadores y de la gente, yo trato de no meterme pero a veces es emocionante porque me abrazó mi hijo que es muy vergonzoso, por Pinola o Lux, por todos los que trabajan en el día a día”.



Sobre el tema de los jugadores cantando por la "Michoneta" en el vestuario con él metido en los festejos en privado, Demichelis confesó que le da pudor todo eso porque no le gusta estar en esa situación que es de los jugadores.



Y agregó; “me da pudor la Michoneta, son ellos los protagonistas, sé que soy importante para armar el equipo porque yo defino los 11 pero es todo de ellos, me gusta aparecer poco en la foto y ayer cuando entre a agradecer y me encontré con eso”.



“Me empujaron los jugadores a hacer esa ronda y festejar con ellos, -confesó- y les agradezco mucho a todos y a los más grandes porque me da placer verlos trabajar y es una tranquilidad y me da mucha felicidad que disfruten de un partido así”.



Respecto del partido y el planteo del DT de Boca, Jorge Almirón, en el Más Monumental, "Micho" respondió: “Quiero decir que respeto mucho a Almirón porque le encontró una identidad al equipo, logró muchas cosas y se notó en Chile y con el sistema que usa que me gusta”.



Y destacó: “luego sabía que podía venir con esa formación, pero no quiero meterme en la interna de ellos, yo digo que el desarrollo del juego nos fue favorable y que sí debía haber un ganador por merecimiento éramos nosotros porque fuimos dominantes”.



Consultado sobre el desarrollo del juego analizó: “En el primer tiempo pudimos controlar todo y defensivamente no nos generaron, luego en el segundo hablé para tener cuidado por los amonestados y quizá por eso Boca avanzó un poco, pero fuimos superiores”.



Sobre las dudas que se generaron con la derrota en Brasil la semana pasada, Demichelis explicó: “cuando se pierde soy el primer responsable porque seguro que me equivoque pero les dije a los jugadores que no nos salgamos de la línea que teníamos”.



Además, sumó: “Fluminense nos hizo pagar los errores pero hasta el minuto 68 estábamos bien parejos y creí que se podía por eso hice los cambios, estábamos para más y se vio en el primer tiempo, creía que podíamos empatar y ganarlo, luego pasó lo que pasó pero no quería que esos 20 minutos malos del final nos cambien todo lo que venimos haciendo”.



En cuanto al momento que vive el club en comparación con los tiempos cuando era jugador señaló: “no se muchos de estadísticas, pero antes había un promedio de 75 socios y ahora hay más de 300 mil, eso marca la armonía que se vive y el crecimiento”.



El tiempo que contó: “somos una familia, River es eso, ayer cuando me abracé con Leo Astrada o lo veía a Enzo Francescoli o pienso en Hernán Diaz, Ponzio, en todos me siento muy respaldado en todo sentido y eso da mucha tranquilidad”.



Finalmente, cuando fue consultado en la Red por ser el sucesor de Marcelo Gallardo, Demichelis rescató: “Cuando decidí ser entrenador sabía que iba a correr riesgos, es parte de la profesión y lo acepto, por eso no dudé cuando me llamó River”.



Asimismo, consideró: “me preparé 5 años después de que dejé de jugar porque quería tener todas las herramientas para esto y cuando River decidió que era yo, el sí era la única posibilidad y sé que me voy a equivocar, lo digo siempre, pero lo voy a intentar siempre”.



Demichelis, quien ayer jugó su primer superclásico como entrenador de River, dijo que quería agradecer a todos los hinchas por "el apoyo que le dan al equipo en cada partido, llenando el Monumental y viajando a todos lados".