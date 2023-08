Martín Demichelis: "Me voy demasiado preocupado"

21/08/2023 - 00:41 Mundo River

"Me voy demasiado preocupado", fue la frase que dejó Martín Demichelis, entrenador de River Plate, tras la derrota de anoche ante Argentinos. Y aunque esa frase se sustenta en los dos goles de pelota parada que recibió, el DT se encargó de explicar que es un mal reciente.

"Quitando el último que terminó dándole los tres puntos a Argentinos, los últimos goles habían sido de pelota parada. El 30% de los goles en el fútbol argentino son de pelota parada. Hasta el gol de Mercado, nos habían tirado 132 córners y nos habían hecho dos goles por esa vía", analizó. "Estamos pasando por un momento en el que cuando hay que bloquear no lo hacemos", completó.

En relación a los minutos sumados por Funes Mori y Lanzini, "Micho" dijo: "Ramiro había jugado su último partido en México, se venía entrenando muy bien. Ramiro ganó muchos duelos, siempre hay cosas para sostener y corregir, seguiremos haciendo hincapié tanto en él como en Manu, a quien vi muy bien. No van a tardar en dar sus mejores prestaciones".

"Miguel terminó muy bien los 90 minutos, no tengo mucho más que decir. Hoy me decidí por él, seguramente hasta el final de año habrá una pelea sana y veremos al final del torneo quién se quedó con la posición", agregó respecto al colombiano Borja, que parece ganarle la pulseada al venezolano Salomón Rondón en el puesto de centrodelantero titular que dejó vacante Lucas Beltrán, tras su partida a Fiorentina de Italia.

Por último, el DT se refirió a la merma de su equipo cuando sale del Monumental. "No me pasa desapercibido el no ser los mismos de visitante. El mensaje no es otro cuando jugamos de visitante, no vinimos a replegarnos porque no es nuestra manera de jugar. Esperamos cinco minutos para ver cómo construían ellos, son un gran equipo. Después de eso levantamos la presión, fuimos más protagonistas, nos adueñamos más de la pelota, hay que sostener eso y cada acción de juego varía de un equipo a otro. Hay que corregir y lo haremos puertas adentro", cerró.