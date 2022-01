Una mujer sufrió un aborto espontáneo tras llevar horas esperando atención por no tener un test antiCovid-19

06/01/2022 - 11:59 Mundo

Un aborto espontáneo a las puertas de un hospital en una ciudad china confinada por el coronavirus, desató una polémica sobre las severas normas anticovid que se aplican en el país por la aparición de pequeños focos de la enfermedad.



La mujer, que cursaba un embarazo de ocho meses, no tenía un test anticovid-19 válido, por lo que no fue atendida y el aborto espontáneo se produjo a las puertas de un centro médico de la norteña ciudad de Xi'an.



Famosa por sus esculturas de guerreros de terracota enterrados en el mausoleo del primer emperador de China, la ciudad capital de la provincia Shaanxi, está bajo confinamiento desde el 22 de diciembre.



En línea con la estrategia de "cero covid" de China, sus 13 millones de habitantes no pueden salir de sus ni para comprar comida. Solo pueden hacerlo por motivos de salud, con una autorización especial.



El incidente del aborto espontáneo fue relatado el 1 de enero en las redes por una sobrina de la mujer, en un mensaje acompañado por fotos y un video en el que se ve a la mujer sentada en un asiento plástico fuera del hospital y rodeada por un charco de sangre.



En el mensaje la sobrina escribió que su tía sí tenía una prueba negativa, pero que había caducado unas horas antes.



El mensaje fue de la sobrina fue borrado de las redes sociales desde entonces, pero fue visto antes 290 millones de veces en la red WeChat, y la indignación de los internautas no se hizo esperar.



Hoy las autoridades pidieron disculpas oficiales a la paciente y anunciaron sanciones a los responsables.