16/01/2022 - 02:35 Opinión

El erotismo es humano. En esta simple afirmación, extremadamente verdadera, se condensa una necesidad, una propuesta y una utopía. En primer lugar, recordemos qué es el erotismo. Para eso, apelemos al Diccionario, como sería lógico casi siempre que queremos saber una definición. En este caso el diccionario nos da dos definiciones: 1. M. Lo que excita el placer sexual. Y 2. M. Cualidad de ciertos hechos y situaciones que estimulan la sensualidad.

La primera definición nos da ya mucha tela para cortar. Refiere a que cada uno aprende a gestionar los estímulos que le generan placer y lo sitúa claramente en el terreno sexual, porque la vida sexual forma parte importante de la vida humana. No sólo por la función fisiológica de reproducción de la especie, sino por algo que excede eso: lo sexual sirve para crear humanidad por la simple ecuación de ser capaz de generar intimidad, que no es otra cosa que el espacio de encuentro donde la fragilidad de uno es la medida de la fortaleza del vínculo. Esto no quita que el placer pueda buscarse muchas veces sin necesidad de intimidad. Lo que subrayo es que la vida sexual es inevitable para el ser humano, por más que la abstención de prácticas sexuales sea una potencial elección de las personas. No hay contradicción en esto: la vida genital es una parte de la vida sexual que podemos y debemos desarrollar.

La segunda definición nos habla de la sensualidad. Una palabra que es mágica, creativa y, sobre toda, necesaria, más en estos tiempos que nos tocan vivir. La sensualidad tiene que ver con los sentidos, que, a su vez, tienen que ver con la capacidad que desarrollamos de percibir el mundo que nos rodea y en esa percepción ser capaces de producir emociones en los demás y de sentirlas. La sensualidad se educa, se impulsa y produce; por ello se disfruta y al hacerlo puede ser un motor positivo.

Vuelvo a mi idea inicial, el erotismo como una necesidad, una propuesta y una utopía. Cuando me refiero a una necesidad, apelo a Octavio Paz que definió al erotismo como “la sed de otredad”. Es la síntesis poética del concepto clave de la humanidad: la alteridad - el otro no es uno y yo no soy el otro-nos lleva a buscar formas saludables de vincularnos que están presentes en el ADN de nuestra especiey, como correlato irrenunciable, digamos quesi somos distintos por la alteridad y esta nos alimenta, bienvenida sea la diversidad siempre. La propuesta es simple, deberíamos procurar desarrollar más nuestra alfabetización erótica. Siempre acomodándonos a los tres elementos que son fundacionales para la vida sexual saludable: el autoconocimiento, las habilidades para la vida (OMS dixit) –que incluye el consentimiento y la comunicación- y la concordancia con los valores personales. La utopía es más una exigencia: redoblar el esfuerzo de todos y todas para exigir una educación sexual integral, porque así, estoy seguro, haremos que nuestra sociedad futura, esa donde vivirá nuestra descendencia y nosotros cohabitaremos, será una sociedad con más placer, sin violencia y, sobre todo, con gente interesada en que la gente sea siempre importante.