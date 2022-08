¿Qué es el DEA y cómo puede salvar vidas?

04/08/2022 - 05:15 Opinión

Muchas veces hemos visto en las películas que, en las guardias, los médicos colocan sobre el tórax un paciente inconsciente unas paletas y emiten en su pecho una descarga eléctrica con el fin de “revivir” al paciente que ha sufrido un paro cardio respiratorio. Hoy en día, esta situación puede recrearse en la calle y cualquier de nosotros con el uso del DEA (Desfibrilador externo automático) puede emitir de forma segura esa descarga eléctrica y así “salvar la vida de un paciente”.

Recientemente, y para reforzar este concepto, se ha presentado el decreto 402/2022, publicado en el Boletín Oficial, donde el Gobierno Nacional aprobó la reglamentación de la Ley 27.159 (Muerte Súbita, sancionada en el año 2015). Esta ley tiene por objetivo regular un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público a fin de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular. El decreto, con el propósito de mejorar la supervivencia de la muerte súbita, da énfasis en el acceso público a la desfibrilación y la RCP oportuna brindada por la comunidad en todo el territorio nacional. También determina los espacios públicos o privados con acceso público en los cuales debe haber desfibrilador automático externo (DEA) en cantidad y localización adecuadas, y designa al Ministerio de Salud de la Nación como autoridad de aplicación de la ley y su reglamentación.

Se establece que se considerará espacio “cardioasistido” a aquel que cumpla con lo siguiente: presencia de personal capacitado, acreditado por instituciones oficiales certificadas con la correspondiente actualización de acuerdo con las normas internacionales; la correspondiente señalética para identificar los DEA, su ubicación, instrucciones de uso y accesibilidad; y sistema de emergencia médica público o privado, que permita continuar la cadena de supervivencia ante la emergencia.

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en nuestro país y entre ellas se encuentra la llamada “muerte súbita”, que es el paro cardio respiratorio que se produce inesperadamente y de forma repentina en personas que aparentemente gozan de un buen estado de salud.

Para el tratamiento precoz y efectivo de esta situación, con la intención de aumentar la sobrevida de estos pacientes, es clave la formación de la población en reanimación cardio pulmonar y la desfibrilación inmediata (que dentro de los 3 a 5 primeros minutos del colapso mejora sustancialmente las tasas de supervivencia). Esta desfibrilación inmediata se logra con los equipos comúnmente llamados DEA (Desfibriladores externos automáticos). Este dispositivo eléctrico portátil, cada vez más disponible en lugares de alta fluidez de personas, es capaz de identificar y tratar las arritmias mediante una descarga eléctrica con la finalidad de restablecer el ritmo cardíaco normal. Su gran beneficio es que son seguros, no emitirán la descarga si el paciente no lo necesita y no requieren entrenamiento específico para ser utilizados.

Además, el DEA “habla”. Cuando se enciende, indica vía ordenes verbales lo que debemos hacer: 1) ¡Llamar al sistema de emergencias! (En Ciudad de Buenos Aires 107)

2) Retirar la ropa del pecho del paciente.

3) Colocar los electrodos (parches) que tienen una imagen ilustrativa.

4) Alejarse y no tocar al paciente.

5) Emitir la descarga (si es necesario hacerla) oprimiendo un botón que se identifica fácilmente ya que parpadea.

6) Por último, seguir haciendo las compresiones torácicas (RCP). No debemos tener miedo de usar este dispositivo debido a que son 100% seguros. Es importante tener la iniciativa de usarlo si vemos o estamos frente a una persona que esta inconsciente. La utilización en tiempo y forma de estos dispositivos, sumados una correcta realización de las compresiones de RCP, salvan vidas.