La salud está enferma

07/12/2022 - 16:08 Opinión

El área de la Salud está viviendo un momento delicado y muy alejado del ideal. La lista de causas y consecuencias de una política ajena a las necesidades concretas del sistema es contundente: los profesionales de la salud se encuentran realizando jornadas de lucha para que haya una recomposición salarial y mejores condiciones laborales. A eso, se le suma que los enfermeros se sienten excluidos, hay falta de insumos y los pacientes no consiguen turno para atenderse.

“Es un problema que tenemos desde hace mucho tiempo”, señala Mariano Díaz (M.N. 100.179), especialista en Pediatría y Toxicología, quien además cuenta: “Hace 20 años que estoy en el Hospital Posadas y no tenemos una relación estable de trabajo, todos los años me contratan. Además, las condiciones en los lugares de trabajo no son dignas para profesionales que se dedican a la salud”.

Desde su experiencia, el doctor Omar López Mato (oftalmólogo M.N. 59.216) expresa que “durante la reciente pandemia, hubo médicos y trabajadores de la salud que murieron víctimas del coronavirus, mientras asistían a sus semejantes. Entonces fuimos aplaudidos y alabados por nuestra abnegación y altruismo, pero también fuimos discriminados y agredidos por creer que asistíamos a diseminar la enfermedad entre nuestros ‘vecinos’. Un acto artero y poco feliz”.

Por Guillermo Lobo

López Mato, miembro de CAMEOF (Cámara de Medicina Oftalmológica) añadió: “Hubo aplausos cada noche, pero los aplausos no compran nuestro sustento diario ni mantienen consultorios, clínicas ni quirófanos. A lo largo de este tiempo, nuestros ingresos se deterioraron, pero no es nada nuevo, sucede desde hace años”.

La fuga de profesionales y las condiciones laborales

Díaz lamentó que, a raíz de esta situación, haya muchos profesionales de la salud que decidan irse: “Es una lástima porque la Argentina se caracteriza por formar. Nuestros hermanos de Latinoamérica vienen a formarse y bienvenidos sean, pero vemos la fuga de nuestros profesionales argentinos que se van a otros lugares y, por esa capacitación muy sólida, rápidamente son aceptados”.

“Yo me contacto con el Garrahan, el Gutiérrez, el Sor Ludovica, el Fernández, el Posadas y, por primera vez, históricamente, los cupos de las residencias han quedado vacantes, quiere decir que no eligen, como una formación, las residencias. Muchos de los residentes no cobran, aparte de que su lugar de trabajo muchas veces es humillante, tienen horas extenuantes desde las 7 de la mañana a la 6 de la tarde cobrando 300 pesos la hora”, añadió Díaz.

Además, dijo que esta situación “hace que haya un desinterés en la formación con estos residentes de todas las especialidades”. También expresó: “Todo lo que es sistema de becarios y concurrentes es gratuito, no es pago. La verdad es que es muy humillante y a uno lo tira para abajo”.

Nuestros médicos no se forman de un día para otro. Cursan durante muchos años, hacen su residencia y su especialización con gran dedicación y entregando gran parte de su vida al conocimiento facultativo, tarea que los acompaña durante toda su vida profesional ya que requiere de una actualización permanente al ritmo del avance tanto en el campo de la investigación como en el de la tecnología. El nivel académico que, en general, alcanzan los ubica en los más altos niveles a nivel mundial.

Según expresa López Mato: “En la Argentina, la medicina en general y los profesionales médicos, están entre los más reconocidos a nivel global. La Argentina logró una medicina de excelencia gracias al esfuerzo, el estudio, ingenio e inventiva de los profesionales de la salud y también gracias a las inversiones en tecnología que hemos realizado. En el actual contexto inflacionario y de inestabilidad económica, vemos peligrar nuestros ingresos y eso atenta, no solo contra la calidad de la atención sino de la misma prestación, porque hay prácticas que no se pueden realizar correctamente y aparatología que no se puede renovar en este contexto”.

La falta de insumos y los sueldos

El avance de la tecnología, los costos y la falta de inversión inciden en la calidad de la atención y de las prestaciones. López Mato amplía: “En las prácticas profesionales, utilizamos tecnología importada que nos sale más cara que en esos países de referencia, además de estar sometidos a una de las presiones impositivas más altas del mundo. En lo inmediato, estamos condenados a una escasez de insumos (que se torna más acuciante por las limitaciones a las importaciones de insumos médicos) y, en el largo plazo, a la obsolescencia tecnológica, una forma elegante de expresar el deterioro de la calidad prestacional”.

El médico comparte además una cifra a la que consideró “inobjetable y contundente”: “Si tomamos la última década, el desfasaje sufrido es del 200% con respecto a los valores históricos (comparando 2012 con 2022). Hoy, la consulta promedio va entre uno y tres dólares y muchas prácticas quirúrgicas se pagan entre tres y diez veces menos que en países vecinos”.

En tanto, Díaz considera: “Los que tienen los mayores beneficios son los cargos directivos o los que tienen cargos jerárquicos, mientras que nosotros que somos los que le ponemos el pecho día a día, no los tenemos. Todo lo que venimos haciendo tiene que ver con lo que es la recomposición de nuestro sueldo que es indigno porque no es el sueldo que nos habían dicho antes de la pandemia. Son unos vueltos, unos bonos que no hacen a lo que es el sueldo nuestro para cubrir una canasta familiar básica”.

La obligación de replantear el sistema de salud

El pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día del Médico y López Mato manifiesta que los profesionales se ven “en la obligación de replantear el sistema de salud argentino con un debate honesto donde prestadores y gerenciadores se abran a un diálogo en igualdad de condiciones”, a la vez que remarca que “la posición dominante de instituciones privadas y organismos estatales (obras sociales provinciales, PAMI, etcétera) dificulta dicho diálogo al punto de imposibilitarlo”.

También destaca que el citado día fue un momento adecuado para saber en qué se usa “el 9% del PBI nacional destinado a la salud o los 3.500 millones de dólares que, hasta ahora, este Gobierno, le dio a los sindicatos para paliar su déficit presupuestario, sin auditorías ni revisiones de cuenta y menos aún de calidad”.

“En ningún lugar del mundo, cualquiera sea su ideología, la Salud está controlada por sindicatos que, en nuestro caso, multiplican los gastos administrativos. Hay obras sociales de 300 afiliados (con gerentes, administradores, contadores, etcétera.) y, por otro lado, hay rubros donde existen varios sindicatos que malgastan recursos en puestos redundantes .¿Cuándo vamos a sincerar estos derroches? Aunque es difícil de estimar, se suele afirmar que de esa enorme masa de dinero que implica el gasto en Salud, el 80% se pierde en vericuetos burocráticos y solo el 20% llega al efector”, consideró.

Los pacientes y la situación en el ámbito de la salud

El oftalmólogo destaca: “Creemos que nuestros pacientes son tan víctimas como nosotros de este sistema perverso, ya que, hicieron aportes a lo largo de toda su vida y hoy tienen una contraprestación inadecuada: largas esperas, médicos de confianza que abandonaron el sistema por la merma en sus ingresos, cirugías postergadas por faltas de insumos, direccionamientos indebidos, etcétera”.

Además, señala que la salud “tiene un costo en tiempo, esfuerzo, erogaciones y sacrificios”, por parte de los profesionales y de los pacientes. A la vez, resalta que, en la actualidad, “ninguna de las partes está satisfecha con esta relación costo-beneficio” y dice estar seguro de que “la falta de Salud tiene un costo infinitamente superior”.

“La pregunta, es quién está dispuesto a pagar dicho costo, porque la salud no tiene precio hasta que se pierde y entonces ya puede ser muy tarde. Es oportuno meditar sobre esta situación crítica que atravesamos y de no enmendarse nos arrastrará a una situación de deterioro de la que será difícil volver“, concluye.

La salud es el bien más preciado para todos. Los pacientes tienen derecho a tener una atención inmediata, segura y adecuada a sus necesidades concretas, reales. Los profesionales de la salud merecen ser reconocidos económicamente por su dedicación, tanto en su etapa de estudiantes como de residentes y profesionales especializados cuya tarea de actualización atraviesa toda su carrera. Todo el sistema tiene que proveer tanto a pacientes como a profesionales los elementos y las condiciones de vida dignas que no solo hacen al bienestar individual, sino que constituyen uno de los pilares del crecimiento de una nación.

Hoy nuestro sistema de salud está en las sombras, es responsabilidad de las autoridades iluminarlo con medidas que, basadas en el bien común y la ética, devuelvan a los ciudadanos lo que la Constitución de la OMS proclama como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y que incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de calidad suficiente.

