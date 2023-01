La edadía (la tiranía de la edad)

27/01/2023 - 15:04 Opinión

Hace poco me enteré de que se acuñó un nuevo termino: el “edadismo”, en referencia a la discriminación que sufre la gente de edad. Ayer escuchaba que finalmente, luego de un intento fallido por imprimir “sangre nueva” al noticiero más importante de la historia de la televisión argentina: Telenoche, decidieron retomar la seriedad de periodistas que se podrían catalogar como adultos mayores. Un Nelson Castro, por caso, que creo que guste o no, no debe andar rindiendo cuentas de sus valías y no dice la “primer” hora, como el resto de sus colegas y maneja a la perfección la conjugación del tiempo condicional.

El muchacho Diego Leuco, me anoticié, en una emisora de la nueva generación (de las que se emiten por youtube) se vistió de hombre araña, jactándose de íntimas grandezas en un papelón indigno del noticiero que condujeran tan profesionalmente por años, Mónica y César, María Laura Santillán y Santo Biasatti.

Sangre joven, sangre joven, y: ¿de qué sirve la juventud si no saben hablar con más que un vocabulario acotado, si no pueden manejar sus impulsos en cámara, como una vez que le dijeron por cucaracha a Leuco que iban arriba deTelefé unos centésimas de ráting, y largó un exabrupto en cámaras?.

Hay una edad en la que la dictadura estética, anque intelectiva está a la orden del día, porque no te amigas con la tecnología, porque no se responde a un estereotipo estético, sea que el recipiente sea vacuo o no.

Se cree, que si no se entienden los nuevos fenómenos sobrevalorados de comunicación, se está fuera del sistema. Y un fenómeno popular, aunque carente de contenido como el programa Gran Hermano, que arrasa la televisión en sí misma (como medio “vetusto”) se lleva puesta a las redes sociales.

Las redes justamente abrevan de la televisión y de los medios tradicionales, no a la inversa.

Lo que pasó en Telenoche es una prueba palmaria de que llegar a cierta edad no es un hecho inhabilitante. Al contrario, desde determinada edad se puede dar, y mucho. ¿Qué mayor valía que la de la experiencia?

Pregúntenle a Chiche Gelblung que a esta altura de su vida proyecta abrir un diario papel, o a Mauro Viale que murió casi en un estudio de televisión.

Todo lo demás, en los medios, lo masivo, salvo honrosísimas excepciones, como Carolina Amoroso que dio muestras de profesionalismo y manejo del inglés maravilloso cuando muchos de sus colegas (del rubro deportivo), no saben conjugar el verbo errar en tercera persona, en castellano.

Me quedo con la decisión que debieron tomar los dueños del canal de Constitución y la idea de que no todo lo nuevo es bueno y que nada se está por descubrir.

El tiempo es circular, como decía el grandísimo Jorge Luis Borges que afirmaba:”yo suelo regresar eternamente al Eterno Regreso”, y no en vano fue el escritor más lúcido de los últimos tiempos.

A pesar de la “edadía”, las personas mayores terminan indicando cuál es el camino, no en vano lo recorrieron antes.

Por María Rita Oubiña

